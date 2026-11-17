Číňané odcházejí z Pirelli a akcie padají. Nejbohatší Čech Michal Strnad je nově druhý největší akcionář
Sinochem prodal 6,5 procenta italského výrobce pneumatik se slevou. Analytici čekají, že odejde úplně, což by firmě mohlo pomoct.
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Čínský státní koncern Sinochem pokračuje v odchodu z italského výrobce pneumatik Pirelli a nejbohatšímu Čechovi Michalu Strnadovi tím přenechal místo druhého největšího akcionáře. Sinochem po pondělním zavření burzy prodal dalších 6,5 procenta firmy, zhruba 70 milionů akcií po 6,50 eura. Celkem za ně podle agentury Bloomberg utržil 455 milionů eur (11 miliard korun). Jeho podíl tím klesl z 20,1 na 13,6 procenta a dostal se pod Strnadovu investiční společnost Lumina Crown, která drží 14 procent.
Investoři na prodej v úterý reagovali poklesem, akcie Pirelli na milánské burze ztrácely až 3,3 %. Sinochem totiž prodával se slevou zhruba 3,8 % proti pondělní uzavírací ceně 6,76 eura a akcie koupili hlavně institucionální investoři.
Analytici italské makléřské firmy Intermonte přesto prodej podle serveru Websim hodnotí pozitivně. Podíl Číňanů se od léta snížil z 34,1 na 13,6 % a volně obchodovaných akcií je nově 42,4 %. Úplný odchod Sinochemu by podle Intermonte mohl pomoct smazat zhruba dvacetiprocentní slevu, se kterou se Pirelli obchoduje proti konkurenci.
Strnad v prodeji podle informací CzechCrunche nenakupoval a jeho Lumina Crown drží podíl lehce nad 14 procenty. Ten v létě koupil od Sinochemu za 24 miliard korun, přesně 987 milionů eur. Platil stejných 6,50 eura za akcii, za kolik teď Číňané prodávali na trhu. Investici udělal mimo zbrojařskou skupinu CSG, kterou ovládá. Lumina Crown spravuje investiční skupina Akipia, za kterou stojí Strnad spolu s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou.
Další navýšení podílu lidé kolem Strnada podle informací CzechCrunche nevylučují, své kroky ale předem neoznamují. Strnad chce také posílit svůj vliv ve firmě, jejímž největším akcionářem zůstává holding Camfin výkonného předsedy Pirelli Marca Tronchettiho Provery s 29,9 procenta.
Itálie se pro nejbohatšího Čecha stává důležitým trhem. Koncem října nabídl dědicům Leonarda Del Vecchia 730 miliard korun za jejich holding Delfin, který ovládá výrobce brýlí Ray-Ban.
Sinochem se z Pirelli nejspíš stáhne úplně. Analytici makléřské firmy Equita podle agentury Reuters očekávají, že zbylý podíl prodá v dalších umístěních na trhu, zbytek akcií ale nesmí devadesát dní prodat.
Čínská ChemChina, která se později sloučila se Sinochemem, Pirelli převzala v roce 2015. Italská vláda ale letos přes takzvanou golden power, pravomoc zasahovat do strategických firem, omezila vliv Číňanů ve vedení, aby Pirelli neztratilo přístup na americký trh. Omezení platí, dokud Sinochem drží víc než 9,99 procenta.