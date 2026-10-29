Strnad chce rodinné impérium Ray-Banů. Dědicům Del Vecchia nabízí 730 miliard korun, Italové se ale brání
Majitel CSG poslal šéfovi lucemburského holdingu Delfin dopis s nabídkou na koupi celé firmy. Musel by ale přesvědčit všech osm znesvářených dědiců.
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Dopis datovaný 20. října putoval z Prahy do Lucemburku na stůl Romola Bardina, výkonného šéfa holdingu Delfin. Přes něj rodina zesnulého zakladatele výrobce brýlí Luxottica Leonarda Del Vecchia drží jedno z největších italských rodinných jmění. Pod pětistránkovým dopisem je podepsaný majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad a navrhuje v něm koupit celý holding za hotové. Jako první o nabídce v řádu 30 miliard eur (730 miliard korun) informoval italský deník Domani.
Agentura Bloomberg, která dopis také viděla, uvádí, že Strnad oceňuje Delfin se slevou 30 procent proti čisté hodnotě jeho aktiv. Veřejně obchodované podíly holdingu mají tržní hodnotu přes 40 miliard eur, jádrem je téměř třetina výrobce brýlí Ray-Ban EssilorLuxottica. Pokud by celek nezískal, spokojí se Strnad i s kontrolním podílem 62,5 procenta. Nabídka platí 30 dní. Podle Bloombergu Strnad v dopise píše, že má financování zajištěné. Domani uvádí, že část peněz by pocházela z bankovních úvěrů a od blíže neurčených partnerů. Majetek samotného Strnada odhaduje žebříček Bloombergu na 18 miliard dolarů, tedy zhruba na polovinu nabízené částky.
„Hledám dlouhodobé investiční příležitosti ve firmách, které působí v byznysech na vrcholu svého hodnotového řetězce nebo do nich investují a které dokážou generovat opakované a odolné peněžní toky,“ píše Strnad. Delfin podle něj dokonale zapadá do jeho investičního přístupu a strategie. Jak cituje agentura Radiocor deníku Il Sole 24 Ore, vyzdvihuje vedle EssilorLuxottiky i realitní skupinu Covivio a velké italské finanční domy – pojišťovnu Generali, banku UniCredit a „v budoucnu“ také Intesa Sanpaolo.
Co drží Delfin
- Vlastníci: osm dědiců Leonarda Del Vecchia, každý 12,5 %
- EssilorLuxottica: téměř třetina (výrobce brýlí Ray-Ban)
- Generali: 10 %
- Monte dei Paschi di Siena: 17 %
- UniCredit: 2,7 %
- Dále podíl v realitní skupině Covivio
Hlavní překážka leží uvnitř rodiny. Delfin vlastní rovným dílem po 12,5 procenta osm dědiců: šest dětí Leonarda Del Vecchia, jeho vdova Nicoletta Zampillová a její syn z předchozího manželství Rocco Basilico. Podíly smějí držet jen určení dědicové a změna stanov vyžaduje 88 procent hlasů, tedy souhlas všech. Strnad podle Domani jako podmínku nabídky uvádí právě zrušení tohoto kvóra. V právních kruzích se podle deníku cena považuje za nízkou a upozorňuje se, že změna kontroly nad Delfinem by mohla vyvolat povinnou nabídku na převzetí EssilorLuxottiky v hodnotě přes 80 miliard eur.
Rychle se ozval jeden z dědiců, jednatřicetiletý Leonardo Maria Del Vecchio. Agentuře Bloomberg potvrdil, že o nabídce ví, a slíbil, že bude dál chránit, co jeho otec vybudoval, a dbát na to, aby Delfin zůstal v italských rukou. Podle něj je potřeba udržet EssilorLuxottiku u jejích kořenů a zachovat stabilitu italského bankovního systému. „Celoživotní dílo mého otce musí zůstat majetkem Itálie,“ stojí v jeho prohlášení. Zástupci Delfinu se k nabídce vyjádřit odmítli.
Strnadův dopis přichází uprostřed sílících sporů mezi dědici. Někteří chtějí své podíly prodat, Leonardo Maria se naopak neúspěšně snaží ostatní sourozence vyplatit. Nedávno mu podle Bloombergu nevlastní bratr Rocco Basilico odmítl prodat svůj podíl za 3,5 miliardy eur (85 miliard korun). Kvůli dřívějším pokusům o odkup se Leonardo Maria rozkmotřil s předsedou Delfinu Francescem Millerim, dlouholetým důvěrníkem svého otce. Ten podle Domani o Strnadově nabídce věděl od začátku, zatímco někteří dědicové si stěžují, že se o dopisu dozvěděli pozdě.
V Itálii už Strnad podniká. Jeho skupina CSG, jejíž patnáctiprocentní podíl letos v lednu poslal na amsterdamskou burzu zhruba za tři miliardy eur, vlastní italského výrobce munice Fiocchi Munizioni. Sám Strnad letos v létě přes firmu Lumina Crown koupil čtrnáctiprocentní podíl v Pirelli za zhruba 24 miliard korun. Když v květnu rozjížděl novou investiční platformu mimo obranný průmysl, mluvilo se o palebné síle až deset miliard eur.
Dopis podle agentury Reuters odešel od skupiny Tilaris. Ta sdružuje Strnadovy podnikatelské aktivity mimo obranný průmysl, například brzdaře DAKO-CZ, kliniku Prague Fertility Centre nebo italského výrobce brokovnic Perazzi. Na část jeho investic mimo zbrojní sektor dohlíží také skupina Akipia, kterou založil s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou a která letos vstoupila do varšavského mrakodrapu Roma Tower. „Tržní spekulace ani možná obchodní jednání nekomentujeme,“ říká pro CzechCrunch mluvčí Akipie Jan Osúch.
Dveře k dohodě si Strnad v dopise nechává otevřené i pro případ, že by Delfin od některých dědiců sám vykoupil až čtvrtinu vlastního kapitálu. Takovou transakci nepovažuje za neslučitelnou se svou nabídkou. „Jsem připraven s představenstvem a akcionáři Delfinu jednat o možnosti spojit obě transakce, protože obě slouží k dosažení stejných cílů,“ uzavírá Strnad. Představenstvo zároveň vyzývá, aby své případné hodnocení nabídky sdílelo otevřeně se všemi akcionáři.