Číňané otestovali létající auto budoucnosti. Vzdušnou revoluci chtějí servírovat za dva roky

Přestože je vývoj létajících stojů budoucnosti finančně i časové náročný byznys, tak společnosti, které se jejich vývojem zabývají, neustále ohlašují zajímavé novinky. Ty poslední se týkají čínské společnosti XPeng, která svůj stroj poprvé poslala do vzduchu. A také startupu Volocopter, který ohlásil další masivní investici. Ta mu má pomoci naplnit cíl představit na olympiádě v Paříži létající taxislužbu.

V Číně před několika dny skupina inženýrů ve stoje tleskala kymácejícímu se automobilu visícímu několik metrů nad zemí. Šlo o zaměstnance čínské automobilky XPeng, kteří přihlíželi výsledkům programu HT Aero, v jehož rámci firma vyvíjí létající vůz.

Společnost do něj v minulém roce poslala obří investici a jak se zdá, snaha začíná přinášet první plody. Ty jsou však na první pohled stále velmi nezralé.

Dvoutunový prototyp je totiž v podstatě osobní automobil s konvenčními tvary a čtyřmi koly, který je schopný jet po silnici. Na střeše má ovšem obří box, do něhož se skládají ramena s celkem osmi rotory.

Foto: HT Aero Vůz zdvihá osm rotorů umístěných na čtyřech ramenou

Na videu je vidět, že rotory jsou schopné zdvihnout automobil až do výšky deseti metrů a v ní, v takzvaném visu, setrvat třicet sekund. Děje se tak ovšem za neustálého kymácení a nepříliš sebevědomých pohybů.

Test nicméně skončil šťastným přistáním zpět na všechna čtyři kola. Společnost měla dokonce otestovat i scénář, kdy jeden z motorů vypověděl službu. I takovou situaci prý automobil ustál.

Vizí Číňanů je nabídnout stroj, se kterým se můžete bez problému prohánět po silnicích a dálnicích. Ovšem v momentě, kdy narazíte například na kolonu či jinou překážku, by mělo stačit jen roztáhnout ramena s rotory, vertikálně vzlétnou do vzduchu a pokračovat v cestě.

Tato budoucnost je ovšem stále velmi daleko. S vysokou hmotností vozidla je jasné, že setrvání ve vzduchu nemůže být delší než pár minut. I tak má ovšem Xpeng v úmyslu dostat vůz na trh v roce 2024. A čínské úřady již avizovaly, že jsou ochotné být v procesu certifikace maximálně nápomocny.

Rok 2024 by ovšem neměl být významným rokem jen pro Číňany, ale také pro německou společnost Volocopter. Tento startup taktéž pracuje na stroji schopném vertikálního vzletu i přistání. Oproti tomu od XPengu by se však měl stát součástí veřejně dostupné přepravní služby, která by se mohla představit již na olympijských hrách v Paříži.

Aby se však mohl tento záměr naplnit, je nutné pořádně šlápnout do finančně náročného vývoje. I proto Volocopter k březnové investici ve výši čtyř miliard korun nyní přihodil dalších 182 milionů dolarů, tedy více než 4,5 miliardy korun.

Peníze by se měly použít především na vývoj ekosystému městské vzdušné mobility, jako je nezbytná infrastruktura, integrace s jinými formami mobility a také na marketing, který tento způsob přepravy náležitě představí široké veřejnosti.

Volocopter chce lety svým dvoumístným strojem zprvu vykopnout pouze na několika trasách a další přidávat až postupně. Hovoří se například o letech nad Singapurem, Paříží ale i nad kontroverzním projektem Neom, který vzniká v Saúdské Arábii.

Právě Neom patří spolu s čínskou automobilkou Geely mezi největší investory, kteří se aktuálního investičního kola Volocopteru účastnili. Obě společnosti navíc s Volocopterem spolupracují na vlastních podnicích, které mají zaručit nasazení 150 německých letounů v Číně a patnácti v saúdském městě budoucnosti.