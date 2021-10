Na auta značky XPeng lze v Evropě narazit pouze v Norsku. Čínská automobilka ale dělá vše pro to, aby se postupně rozšířila i dále. Nemusí to ovšem být jen asfalt, kde bude možné časem na stroje z Kantonu narazit. Dceřiná společnost XPengu, HT Aero, totiž oznámila investici půl miliardy dolarů, která půjde na vývoj hybridu mezi automobilem a letounem. A na trh se má dostat již v roce 2024.

HT Aero, dříve známé jako XPeng Huitian, funguje od roku 2013. Její létající prototypy dnes mají na svém kontě přes patnáct tisíc úspěšných letových testů, a to včetně posádky na palubě. HT Aero se ve vývoji soustředí na propojení světa automobilů a letounů, přičemž chce nabídnout elektřinou poháněný stroj, se kterým se půjde přepravovat efektivněji než v klasickém voze.

Firma se totiž spoléhá na sílu rotorů, díky kterým se koncept s názvem X2 dokáže dostat do vzduchu. To je také důvod, proč je vybaven pouze přistávacími lyžinami a nemá žádná kola. Přesto má s klasickým osobním automobilem mnoho společného – HT Aero totiž coby základ při vývoji využil model XPeng P7, tedy elektrický sedan XPengu.

Dlouhá cesta

Byť HT Aero aktuálně X2 již testuje i v náročných, vysokohorských oblastech, k uvedení na trh vede ještě dlouhá cesta. S jejím překonáním by však měla pomoci investice 500 milionů dolarů (bezmála 11 miliard korun), což je podle všeho dosud největší jednorázová investici do projektu elektřinou poháněného stroje, který operuje v nízkých letových výškách. A není překvapením, že největším investorem je samotný XPeng.

Koncept X2 ve vzduchu Foto: HT Aero

„Naším posláním vždy bylo zkoumat efektivní, bezpečnější a uhlíkově neutrální řešení mobility, která jdou nad rámec chytrých elektromobilů. To, čeho se snažíme dosáhnout, je integrace tří hnacích sil chytré mobility – převratné technologie, nových zdrojů energie a masové výroby. Investice do HT Aero dále urychlí budování našeho ekosystému pro integraci řízení a létání,“ uvedl předseda představenstva a šéf XPengu He Xiaopeng.

„Série financování nám poskytne dostatečné zdroje pro pokrok v našem výzkumu a vývoji, získání špičkových talentů a pokračování v získávání letové způsobilosti a certifikace. Náš model nové generace bude plně integrovaným létajícím vozidlem a automobilem navrženým jak pro cestování letadlem v malých nadmořských výškách, tak pro jízdu po silnici. Oficiální uvedení na trh plánujeme v roce 2024,“ doplňuje Deli Zhao, zakladatel a prezident HT Aero.

Zhao tím naznačil, že by i létající automobil od XPengu měl časem dostat kola. Je ovšem otázkou, zda se bude jednat o aktuální generaci, nebo firma připravuje nového nástupce. Ještě zajímavější informací je to, že společnost chce celou svou koncepci dostat na trh již za tři roky, což by ji řadilo mezi jedny z prvních společností, které podobný stroj na trh uvedou.

Je však nutné připomenout, že HT Aero má své konkurenty také v srdci Evropy. Na Slovensku totiž aktuálně pracují hned dvě společnosti na podobné koncepci. Jedná se o AeroMobil a AirCar, přičemž oba podniky chtějí své vozy dostat do produkce v průběhu několika příštích let.