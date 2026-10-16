ČNB má v amerických akciích přes 400 miliard korun a těží z jejich růstu. Největší jsou Nvidia a Apple
Hodnota amerického portfolia centrální banky vzrostla na 18,9 miliardy dolarů. Většinu přírůstku obstaral růst cen akcií, nákupy banka zpomalila.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Česká národní banka v čele s guvernérem Alešem Michlem pokračuje ve svém tažení na amerických burzách. Na konci září měla podle čtvrtletního hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) v amerických akciích 18,9 miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu 410 miliard korun. To je o 596 milionů dolarů (13 miliard korun) víc než o tři měsíce dříve. Většinu přírůstku ale neobstaraly nákupy, nýbrž růst cen akcií. Podle propočtu CzechCrunche ČNB ve třetím čtvrtletí dokoupila akcie zhruba za 181 milionů dolarů (3,9 miliardy korun), tedy přibližně čtyřikrát méně než ve druhém čtvrtletí. Propočet vychází z porovnání počtu akcií v hlášeních za jednotlivá čtvrtletí a nezahrnuje korporátní akce, jako jsou štěpení akcií nebo fúze.
Na jaře ČNB nakoupila zhruba za 750 milionů dolarů (16 miliard korun) a počet akcií v typické pozici tehdy vzrostl o 4,3 procenta. V létě to bylo jen 0,8 procenta. Rozdíl je dobře vidět na největších titulech: akcií Nvidie banka ve druhém čtvrtletí přikoupila 276 090, ve třetím už jen 59 153. U Applu se počet nově nakoupených akcií snížil ze 182 239 na 12 675.
Samotný růst cen přidal portfoliu přibližně 369 milionů dolarů (7,9 miliardy korun), tedy kolem dvou procent. Zhruba tolik za třetí čtvrtletí posílil i index S&P 500, který ČNB kopíruje. Trh přitom rostl nerovnoměrně. Táhly ho hlavně největší technologické firmy jako Apple, Nvidia, Alphabet, Microsoft a Meta, zatímco jen v září oslabily zhruba tři čtvrtiny akcií v indexu.
Proč nákupy zpomalily, ČNB přímo nevysvětlila. Upozorňuje ale, že se akcie blíží třicetiprocentnímu podílu na devizových rezervách, který si banka stanovila jako cíl. „Akcie prozatím třicetiprocentního podílu na celkových devizových rezervách ČNB nedosáhly, ale jsou tomu velmi blízko. Podle dat ke konci 1. pololetí letošního roku to bylo 29,4 procenta,“ uvádí pro CzechCrunch Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.
S dosažením třiceti procent přitom původní plán počítal až v roce 2029, jak říkal v srpnovém rozhovoru pro Seznam Zprávy člen bankovní rady Jan Kubíček. Cestu podle něj urychlil růst cen akcií. „Třicetiprocentní podíl akcií je středem nastaveného cílového pásma, nikoli zcela pevnou hranicí,“ vysvětluje Krejčí. Skutečný podíl se podle něj může pohybovat nad touto úrovní i pod ní, hlavně podle vývoje cen na trzích. Banka má pravidla pro úpravy portfolií, která drží jejich velikost v souladu s cíli.
Celkově měla ČNB podle Kubíčka ke konci června v akciích přes bilion korun. Zpomalení nákupů přitom nic nemění na dalším cíli centrální banky. „Cílem ČNB je zvýšit podíl amerických akcií z indexu S&P 500 na zhruba 50 procent akciového portfolia. Tento cíl nadále platí a ČNB ho chce dosáhnout do roku 2029,“ říká Krejčí. K polovině roku tvořily americké akcie 36,2 procenta akciového portfolia, evropské podle Kubíčka 39,9 procenta.
Na vrcholu amerického portfolia zůstává Nvidia s hodnotou 1,59 miliardy dolarů (34 miliard korun) a podílem 8,4 procenta. Následují Apple s 1,4 miliardy dolarů (30 miliard korun) a Microsoft s 1,09 miliardy dolarů (24 miliard korun). Deset největších pozic tvoří 39,1 procenta portfolia, na konci března, tedy před půl rokem, to bylo 36,5 procenta. Nejvíc za čtvrtletí přidala na hodnotě pozice v Microsoftu, o 305,6 milionu dolarů (6,6 miliardy korun). Naopak nejvíc ztratila Tesla, o 49,7 milionu dolarů (1,1 miliardy korun), a dále výrobci zařízení pro čipový průmysl Applied Materials, KLA a Lam Research.
Takzvaná velká sedmička technologických firem (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla) spolu s Broadcomem dohromady tvoří 37 procent amerického portfolia. Odchylovat se kvůli tomu od vah v indexu ČNB neplánuje. „Strategií ČNB je pasivní kopírování hlavních burzovních indexů,“ popisuje Krejčí. Akciové portfolio podle něj kromě titulů ze S&P 500 tvoří i akcie z Evropy, Kanady, Austrálie, Velké Británie a Japonska, což zajišťuje geografickou i sektorovou diverzifikaci. Akcie banka sama nevybírá a americké portfolio obsahuje všech 503 pozic indexu. Proto se v hlášení objevilo i pět nových jmen, která do S&P 500 vstoupila během léta, mezi nimi Reddit, Bloom Energy nebo Illumina.