Generické fantasy dílo s vypočítavě přilepeným a zneuctěným známým jménem, nebo zajímavý výlet do neprobádaných dějin oblíbené série? Odpověď na tuto otázku budou už zakrátko hledat fanoušci fantastiky a Zaklínače v novém seriálu, který ukáže příběhy odehrávající se stovky let před zrozením lovce příšer Geralta a jeho přátel. Prequel Zaklínač: Pokrevní pouto se nyní ukazuje v minutovém traileru a připomíná prosincovou premiéru.

Dávná historie fiktivního světa, v němž se odehrávají příběhy Zaklínače, není kdovíjak zevrubně popsaná. Polský spisovatel Andrzej Sapkowski se ve svých knihách nevyžíval v detailních dějinách národů a životopisech svých hrdinů, ale dával přednost živému a navzdory fantastickému žánru uvěřitelnému zpracování jejich osudů. Ani seriálová adaptace s Henrym Cavillem v hlavní roli nebyla jiná. Změnit by to však měl její prequel s podtitulem Pokrevní pouto, jenž vyjde během vánočních svátků.

Čtyřdílná minisérie se vydá o více než tisíc let před období, kterému se primárně věnuje seriál od Netflixu i Sapkowského knihy, jež mu jsou předlohou. Do doby, kdy elfové nebyli jen stínem své slávy a povýšená nadřazenost lidí nebyla ani vzdálenou představou. Pokrevní pouto ukáže události vedoucí k takzvané Konjunkci sfér, během níž se protnuly do té doby oddělené světy lidí, elfů i jiných bytostí. Takových, které po spojení sfér daly vzniknout lovcům příšer, zaklínačům jako Geralt.

V ještě odvážnější zajížďce mimo stezky vyšlapané Sapkowského knihami, než jaké předváděla seriálová adaptace, navíc nové dílo ukáže i stvoření prvního předchůdce pozdějších zaklínačů. To vše bude sledovat optikou vyděděnců z elfího světa, kteří spojí síly proti dosud nepojmenované hrozbě. Sedmičku rozmanitých hrdinů ztvární povětšinou méně známí herci s výjimkou mnoha sci-fi i fantasy filmy a seriály protřelé Michelle Yeohové v roli elfí válečnice Scian.

Na Krevním poutu pracují showrunnerka Zaklínače Lauren Schmidt Hissrichová a Declan de Barra, režisér několika dílů stávajícího seriálu. „Myslím, že diváky překvapí, jak Krevní pouto vypadá. Od začátku jsme měli jasný přístup, kdy jsme nechtěli vytvořit jen další typické středověké fantasy. Takže jsme se ptali, jak náš svět vymyslet novým způsobem,“ prohlásila už dříve Hissrichová o chystané novince.

Zapojení stejných autorů může být zárukou dějové i vizuální kontinuity, pro nejzarytější fanoušky to nicméně zároveň bude důvod k obavám. Nedávno oznámený odchod Henryho Cavilla, kterého nahradí bratr filmového Thora Liam Hemsworth, byl totiž podle některých spekulací způsoben i neuctivým zpracováním Sapkowského díla v rukou seriálových tvůrců. Sám Cavill je totiž velkým příznivcem původních knih.

Zaklínač na Netflixu se nicméně s kritikou kvůli odklonu od knižní předlohy setkával prakticky od prvních epizod a ve druhé řadě podobné hlasy ještě zesílily. V dosažení obrovské popularity mezi širším publikem to seriálu nicméně nezabránilo. Už první sezóna byla hit a zařadila se do desítky nejsledovanějších titulů na streamovací službě, druhá sezóna ji tam následovala. A na vrchol sledovanosti se Zaklínač dostal i v Česku.

Divácký úspěch dal dokonce zelenou další tvorbě se jménem Zaklínač v názvu. Krevní pouto totiž bude už druhou odbočkou od hlavního seriálu. Loni Netflix představil snímek Vlčí sen, který byl sice akčnější, ale povedenou animovanou podívanou o mládí zaklínače Vesemira. Tedy lovce monster, jenž se později stal učitelem hrdiny knih i seriálu Geralta.

Jestli bude Zaklínač: Pokrevní pouto povedenějším prequelem v duchu Vlčího snu, nebo znásobí zášť vyvolanou vlastními výmysly filmařů bez napojení na zdrojový materiál, se diváci dozví už 25. prosince na Netflixu. Třetí řada samotného Zaklínače, v níž se naposledy coby bělovlasý mutant objeví Henry Cavill, na streamovací službu dorazí příští rok v létě.