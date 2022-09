Zaklínač přijde příští rok, další Koruna je za rohem. Netflix odhalil horu novinek a trailerů

Skalní fanoušci Netflixu už mají jasno a dobře vědí, na co se můžou v nadcházejících týdnech a měsících těšit. Letošní dvoudenní představování novinek, termínů uvedení, trailerů a dalších detailů o více než stovce projektů – takzvaný Tudum – je u konce. Největší streamovací služba ho zasvětila zejména dvěma seriálům ze světa Zaklínače, pokračování hitu Enola Holmesová nebo Wednesday, prvnímu seriálu Tima Burtona o rodině Addamsových. Tím ale výčet chystaných počinů nekončí.

Vzhledem k tomu, že Netflix pokračování některých ze svých největších titulů ukázal nedávno, stejně jako trailery na další, Tudum tentokrát nenabídnul jednoznačný zlatý hřeb. O to více pozornosti si získaly menší zprávy či dosud neznámé, ale potenciálně velké projekty.

Alespoň pomineme-li například Enolu Holmesovou. Film představující náctiletou – a velice chytrou – sestru legendárního detektiva Sherlocka Holmese se v době svého uvedení stal jedním z nejsledovanějších titulů streamovací služby, schválení pokračování na sebe proto nenechalo dlouho čekat.

Novinka s jednoduchým názvem Enola Holmesová 2 včera dostala první trailer, zhlédnout ji bude možné od 4. listopadu.

Další zásadní oznámení provázela poněkud jiná atmosféra, než by se od návratu hitu čekalo. Šlo totiž o seriál o britské královské rodině Koruna. Nedávno médii proběhla zpráva, že natáčení šesté řady historického dramatu bylo kvůli smrti královny Alžběty II. pozastaveno, kamery se ale po několika dnech opět rozjely. Teď Netflix odhalil datum premiéry páté řady. Uvidíme ji 9. listopadu – na trailer je ale třeba ještě počkat.

Totéž platí pro třetí řadu Zaklínače, stejně jako pro jeho prequel s podtitulem Pokrevní pouto, který je zasazený do doby asi tisíce let před érou Geralta z Rivie, kdy na Kontinentu ještě nebyli lidé ani monstra a vládli mu elfové. Ačkoliv koronavirus už teď má jen minimální efekt, kvůli velké produkci si budeme muset na třetí sérii dobrodružství Geralta, Ciri a Yennefer počkat až do léta příštího roku. Pokrevní pouto, které se v krátké upoutávce ukázalo už loni, na televizní obrazovky dorazí letos v prosinci.

Tou dobou už budou miliony diváků mít zhlédnutou Wednesday, seriál o Addamsově rodině zaměřený hlavně na dospívající dívku se zálibou ve smrti a mučení. Očekávaná novinka, která navíc představuje první televizní projekt s výrazným kreativním vkladem Tima Burtona, vyjde 23. listopadu. První trailer se opět ukázal nedávno, teď se ale v novém klipu poprvé objevila oživlá ruka Věc.

Nové klipy dostalo také několik dalších, mnohými nedočkavě vyhlížených titulů. Asi nejzajímavější z nich je scéna z pokračování satirické detektivky Na nože s podtitulem Glass Onion, které vyjde 23. prosince a kritika ho už bohatě pochválila. Následuje ukázka kouzelnického seriálu Škola dobra a zla provázená skladbou Billie Eilish a také první pohled na Queen Charlotte, spin-off Bridgertonových odehrávající se před romancí z prostředí londýnské smetánky 19. století.

Z navracejících se titulů je třeba zmínit ještě thriller Ty o relativně sympatickém stalkerovi a sériovém vrahovi Joeu Goldbergovi. Populární antihrdina na konci třetí řady opět změnil působiště, v té následující ho uvidíme v Londýně jako „profesora“ Jonathana Moorea. Nová persona sice tvrdí, že si život v blízkosti vyšších sfér místní společnosti tentokrát nezkazí, málokterý divák tomu ale uvěří. Čtvrtá řada Ty bude rozdělená na dvě poloviny, obě s uvedením příští rok – první vyjde 10. února, druhá 10. března.

Méně pozornosti – zahrnující jen termín uvedení – dostal seriál 1899 od tvůrců vychvalovaného sci-fi Dark. Ambiciózní novinka, která se v prvním teaseru ukázala už dříve, představí skupinu Evropanů cestujících na parníku do New Yorku s vidinou nového života. Když ale na otevřeném moři narazí na domněle ztracenou loď, začnou se vyjevovat znepokojivé souvislosti. 1899 bude mít na Netflixu premiéru 17. listopadu a podle prvních reakcí z festivalu TIFF lze očekávat ponurou atmosféru i složitý styl vyprávění podobný Dark.

Úplnými novinkami, které se nejspíš zařadí do série ucházejících akčních thrillerů Netflixu, jsou pak filmy Heart of Stone a The Mother. Oba mají v centru silné ženské hrdinky. Jedna má tvář Gal Gadot, druhá Jennifer Lopez – alespoň v prvních upoutávkách se ale liší tónem. Zatímco Heart of Stone láká na špionážní zápletku ve stylu The Gray Mana, The Mother o vytrénované matce chránící dceru dává vzpomenout spíš na 96 hodin.

Při výčtu hlavních novinek nesmíme zapomenout ještě na zajímavý pohled do zákulisí vzniku loutkového Pinocchia od Guillerma del Tora (tedy ne toho, co nedávno vyšel na Disney+), oznámení druhé řady hororového Pekla (Hellbound), klipu z pokračování seriálu Papírový dům: Korea, krátký teaser třetí řady Lupina či druhou řadu Vikingů: Valhally nebo nevydanou scénu z první řady Hry na oliheň. Všechny novinky obsahuje kompletní záznam Tudum.