Cybertruck není rychlejší než Porsche 911 aneb Jak inženýr z YouTube usvědčil Elona Muska z manipulace

Když Elon Musk představoval na konci loňského listopadu elektrický pick-up Tesla Cybertruck, který se po tříletém zpoždění dostává nyní k prvním zákazníkům, znovu potvrdil, že je zdatným marketérem. Na paškál si vzal Porsche 911, které je prý pomalejší než Cybertruck táhnoucí jiné Porsche 911. Reklamní video vypadalo báječně, jak ale nyní v podstatě vědecky doložil populární automobilový youtuber Jason Fenske, pravdy v něm bylo asi tolik, kolik elektrických tahačů Nikola vyjelo do kopce.

„Cybertruck je rychlejší než Porsche 911, i když táhne Porsche 911,“ zopakoval Elon Musk během slavnostní konference. Slogan se v různých obměnách objevil v prezentaci pak ještě několikrát. A právě to popudilo Fenskeho, jehož kanál Engineering Explained sleduje 3,7 milionu lidí. „Když vidím nesmysl, musím na něj upozornit,“ říká na úvod svého videa, které už zhlédlo 2,2 milionu diváků a jež se jmenuje „Ne, Tesla Cybertruck není rychlejší než Porsche“.

Dvanáctiminutový snímek si bere na paškál jak oficiální technické parametry největší Tesly, tak především detailně analyzuje promo záběry ze závodní dráhy, které Musk a spol. využili, aby prokázali, jaká bestie jejich Cybertruck je. Fenskeho závěr je: „Musk by se měl omluvit Porsche.“

Asi všichni už vědí, že Muskovy proklamace je obecně třeba brát s odstupem (ostatně Cybertruck by podle nich měl po silnicích jezdit už od roku 2021, ještě delší zpoždění nabral tahač Semi), a asi nikdo si nebude kupovat Cybertruck jen proto, že viděl, jak předjel Porsche. Ostatně i Jason Fenske ve svém klipu přiznává, že je to především zdařilý marketingový tah.

Stejně to ale automobilovému nadšenci a někdejšímu konstruktérovi převodovek nedalo a podnikl neuvěřitelně precizní rozbor, na základě kterého upozornil, kde všude Tesla buď přímo lhala, nebo si minimálně hodně přibarvila realitu.

Tím asi nejvíce neškodným faktem je, že si pro závod vybrala podle všeho Porsche 911 Carrera T s ručním řazením, které je při zrychlení výrazně pomalejší než dražší modely s automatickou dvouspojkou. Fenske upozorňuje, že když Tesla říká, jak je Cybertruck rychlejší než Porsche, není a nemůže to být pravda – už jen z oficiálních materiálů je zřejmé, že maximum uvedené u Cybertrucku, tedy 130 mil za hodinu (v přepočtu 209 kilometrů za hodinu), je méně než top rychlost u Porsche 181 mil za hodinu (291 kilometrů za hodinu).

Ale buď jak buď, nad tím by se ještě dalo mávnout rukou a přivřít reklamní oko. Když ale Jenske šel víc do hloubky, s pomocí map od Googlu a rozboru záběrů například zjistil, že Tesla sice uváděla, že je Cybertruck rychlejší na trati o délce čtvrt míle (zhruba 400 metrů), jenže ve skutečnosti auta soupeřila jen na poloviční trase, tedy na 200 metrech.

„Říkal jsem si, že nebudu zbytečně pedantský, ale nemohl jsem si pomoct,“ omlouvá se Fenske ve videu a za sebou má velkou tabuli se tabulkami a rovnicemi, které postupně vyplňuje podle toho, jak s nadhledem a humorem podrobuje reklamní klip Tesly svým testům. „Používáme matematiku, abychom zjistili, kdo by byl rychlejší na trati dlouhé 400 metrů,“ dodává.

Na pomoc si pak bere nejen geolokační údaje z map, ale používá například i snímkovou frekvenci klipu pro přepočet toho, jak se který vůz rychle pohyboval, jakou měl trakci a v jakém čase by překonal čtvrt míle. A dochází k tomu, že Cybertruck táhnoucí Porsche 911 by to nebyl. Na dvou stech metrech dokázal díky lepší akceleraci, kterou elektroauta oproti spalovacím motorům prostě mají, držet se sporťákem ze Stuttgartu krok, dál už ale nikoli.

Vlastně nejde zase tak o moc, ale pozornému divákovi se na paměť vkrádá jiné slavné video s autem na elektřinu. To, které kdysi natočila automobilka Nikola se svým vodíkovým tahačem. Jenže ho musela poslat z kopce, aby se vůbec rozjel. A když na to upozornili analytici z investiční skupiny Hindenburg Research, příběh o nové Tesle explodoval, společnost se dnes potácí na hranici krachu a jejího zakladatele soud nedávno poslal na čtyři roky do vězení za podvody.