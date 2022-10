O tři roky později, ale přece. Tesla začíná s výrobou elektrických tahačů Semi

Americká automobilka Tesla pošle do výroby po třech letech od startu produkce modelu Y nový vůz. Ovšem tentokrát to nebude osobák, nýbrž náklaďák. Elon Musk totiž na Twitter napsal, že v prosinci firma doručí společnosti Pepsi první elektrické tahače Semi. Ty měly být původně v prodeji už v roce 2019, ale takové zpoždění už je u Tesly vlastně standard.

„Mám radost, že můžu oznámit start produkce náklaďáků Tesla Semi s dodávkou pro Pepsi k 1. prosinci,“ uvedl Musk a připojil informaci, že vozy na jedno nabití ujedou až 500 mil (zhruba 800 kilometrů) a že jsou „super zábavné“.

Pepsi na ně čeká už docela dlouho, protože stovku těchto futuristicky vyhlížejících kamionů si nápojářský gigant objednal bezprostředně poté, co je Musk představil – v roce 2017. Premiéru měl tehdy mimochodem i druhá generace sporťáku Roadster, na něhož zájemci pořád čekají, stejně jako na hranatý Cybertruck.

Tahač Semi se měl vyrábět ve dvou specifikacích – s dojezdem 800 kilometrů za 180 tisíc dolarů (4,5 milionu korun) a s dojezdem 500 kilometrů za 150 tisíc dolarů. Američtí zájemci o ně ale museli složit zálohu dvacet tisíc dolarů a Tesla rezervace přestala letos v létě přijímat. Výroba kamionů se plně rozjede příští rok.

Tesla není zdaleka jediná a ani první, kdo s elektrickými tahači přišel. Aktuálně sice čím dál víc zaznívá, že pro pohon velkých náklaďáků bude lepší vodík než akumulátor, zatím ale pořád převládají baterie. Kromě nechvalně proslulého startupu Nikola se na poli ale hodně snaží třeba Volvo, které už je dokonce nabízí zákazníkům. Amazon spolu s Rivianem zase plánuje výrobu elektrickým dodávek.

Samotná automobilka Tesla před pár dny ohlásila, že za třetí kvartál roku 2022 doručila zákazníkům opět rekordní počet vozů, a to 343 tisíc aut. Analytici ale čekali o něco lepší čísla, slabší výkon přičítají obecně ochlazení na světovém trhu.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022