CzechInvest spouští svůj zatím největší projekt. Chce vychovat 250 technologických firem

Jsou to peníze směřované do mladých firem, ale změnit by mohly celý český průmysl, věří CzechInvest. Agentura na podporu podnikání a investic v Česku právě otevřela příjem žádostí do projektu, v rámci kterého hodlá v příštích pěti letech rozdělit až 850 milionů korun mezi až 250 firem. Aby jejich technologie postrčila o kus dopředu. Zajímají ji mimo jiné umělá inteligence, mobilita, kosmické technologie nebo třeba kybernetická bezpečnost. „Jedná se skutečně o dlouho očekávaný a největší projekt agentury CzechInvest od jejího založení, který pomůže České republice zařadit se mezi inovační lídry,“ věří Petr Očko, který nyní agenturu řídí.

Projekt organizace plánovala několik let, upravovala podle zkušeností z již realizovaných akcí i ze zahraničí. Ze zemí, které Očko označuje jako inovačně úspěšné. Nechala se inspirovat třeba mezinárodním podnikatelským inkubátorem ESA BIC. Ten podporuje využití vesmírných technologií na Zemi a pomohl k rozšíření například firmám Dronetag, Festka, Neuron Soundware nebo Vrgineers.

V případě CzechInvestu je okruh projektů trochu širší. Pomoc nabízí startupům, jejichž oborem je umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví a farmacie či kybernetická bezpečnost.

„Zaměříme se na jednotlivé podporované oblasti a rádi bychom kolem nich vytvořili skutečné komunity. Právě napojení na potenciální partnery je jedním z největších přínosů pro podpořené startupy,“ uvedl Očko, který působí zároveň jako náměstek ministra průmyslu a obchodu.

CzechInvest nabízí v podnikatelském inkubátoru až 4,5 milionu korun pro startupy bez ztráty podílu a další nepřímou finanční podporu. Ale také nepeněžní pomoc s technickým vývojem produktu či služby, s napojením na experty, prezentací pro investory, patenty, granty či propagací.

Zájemci se mohou hlásit v průběhu července, CzechInvest navíc nabízí možnost pre-inkubace, tedy jakési konzultační pomoci před oficiálním předložením záměru. Zájem je prý velký. „Za poslední tři týdny se nám ohlásilo přes sto potenciálních kandidátů a postupně s nimi všemi začínáme komunikovat,“ popisuje Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

Pre-inkubace nicméně není vázaná na výzvu a bude dostupná po celou dobu realizace Technologické inkubace. „Výzvy budeme vypisovat dvakrát až třikrát do roka,“ dodává Kubicová.

CzechInvest naráží na skutečnost, že Česko je vnímané stále do velké míry jako montovna Evropy. To se svým prohlášením a návaznými akcemi rozhodlo posunout také 32 osobností českého byznysu. Manažeři a zakladatelé velkých firem upozorňují na to, že některé výhody tohoto postavení už vymizely. „Pozitivní zvuk má české strojírenství už jen ve východní Evropě,“ uvedl například v rozhovoru pro CzechCrunch podnikatel Martin Wichterle.