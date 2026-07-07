Další brutální řez v herním impériu. Xbox propustí tisíce lidí a dává sbohem čtyřem studiím
Nekompromisní škrty nové šéfky Xboxu pokračují. Microsoft v rámci masové restrukturalizace propouští 4 800 lidí a změny dopadnou i na herní studia.
Technologický gigant Microsoft oznámil masivní vlnu propouštění, která zasáhne 4 800 zaměstnanců, tedy asi 2,1 procenta jeho globální pracovní síly. Nejtvrdší zásah utrpí herní divize Xbox, která podle informací BBC přijde o více než 1 600 pozic. Šéfka personálního oddělení Amy Colemanová zároveň měla v interní zprávě zaměstnancům napsat, že ačkoliv společnost nenahrazuje propuštěné lidi umělou inteligencí, rozmach AI zásadně mění to, jak pracují, což s sebou nese obrovské investiční tlaky. Celé odvětví se navíc potýká s raketově rostoucími náklady na hardware, za nimiž stojí mimo jiné i vysoká poptávka po datových centrech právě pro umělou inteligenci.
Nová šéfka Xboxu Asha Sharma, která do čela divize nastoupila teprve nedávno, označila tyto kroky za začátek „nejvýznamnější restrukturalizace v historii Xboxu.“ A nepůjde o jednorázový řez. Dalších 1 600 pozic má zaniknout v průběhu nadcházejícího roku. Součástí této radikální proměny je i nečekané osamostatnění čtyř známých vývojářských studií: Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory a Undead Labs. Tyto týmy z organizace Microsoftu odejdou a vrátí se k nezávislému řízení. Pozornost firmy se má totiž více soustředit na její největší značky a snahu upoutat co nejširší publikum. I proto budou studia Mojang, stojící za úspěšným kostičkovým světem Minecraftu, a King, tvůrce mobilního hitu Candy Crush, nově spadat přímo pod Sharmu.
Pro herní divizi jde o další z řady velkých kroků od příchodu nové šéfky, která převzala kormidlo herní sekce firmy ve chvíli, kdy už aktivně čelila neodvratitelné krizi. Prodeje konzolí se prakticky zastavily, hráči začali ve velkém přecházet ke konkurenci a celá divize vykazovala čím dál horší čísla. Problémy nakrátko zpomalilo zlevnění služby Game Pass, klíčového pilíře strategie Microsoftu, který funguje jako digitální předplatné, kde hráči za fixní měsíční poplatek získají okamžitý přístup ke stovkám titulů. I tak ale bylo jasné, že ke spáse skomírajícího byznysu je zapotřebí provést větší zákrok. Škrtat se tak zřejmě bude i v dalších velkých studiích, jako jsou Activision, Blizzard či například Bethesda/ZeniMax. Žádné z oznámených her těchto studií by však nemělo hrozit zrušení.