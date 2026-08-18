Z Malešického parku až k lesu. Developer ukázal novou čtvrť se 450 byty
Pražské Malešice čeká další stavební proměna. JRD tu připravuje stovky bytů, výstavba začne nejdřív v roce 2028.
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Malešice zůstávají v hledáčku developerů jako jedna z pražských lokalit, kde se dá stavět ve větším a zároveň to ekonomicky dává smysl. Oproti širšímu centru nejsou tak drahé ani zastavěné, přitom mají dobrou dostupnost, služby i dostatek zeleně. Pro investory tak představují prostor pro další rozvoj – a právě očekávaná proměna části čtvrti jejich zájem dál posiluje.
Sází na to i společnost JRD, která v Malešicích připravuje novou rezidenční čtvrť se zhruba 450 byty. Naváže na nyní dokončovaný projekt Ecocity od stejného developera. Vítězný návrh studia Perspektiv počítá s deseti bytovými domy, polyfunkční budovou se supermarketem a veřejným prostorem propojujícím Malešický park s lesem. Na přípravě se podílely také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a městská část Praha 10.
„Počítáme s realizací ve dvou až třech etapách. S ohledem na délku schvalovacího procesu předpokládám zahájení prodeje a výstavby nejdříve v roce 2028,“ říká šéf JRD Jan Sadil. Podle něj jde o příklad takzvaného regenerativního developmentu. „Ten místu vrací více, než si bere,“ doplňuje. Ostatně majitel JRD Jan Řežáb je známý tím, že kromě developmentu působí také v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ekologické likvidace odpadů. I v realitách proto skupina staví na udržitelnosti.