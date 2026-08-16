Na tomhle místě bydlel Andrej Babiš, teď je luxusní vila v Průhonicích na prodej. Minimálně za 160 milionů
Tři podlaží, pět ložnic, privátní wellness a prosklená garáž pro čtyři auta. Výrazná stavba v Průhonicích je nyní k mání.
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V Průhonicích u Prahy ještě donedávna stál dům z 90. let, kde nějaký čas žil i současný premiér Andrej Babiš. Tehdy byl majitelem skupiny Agrofert a často opakoval, že ať se stane cokoliv, do politiky nikdy nevstoupí. Dnes je všechno jinak. A jiné je i toto místo – po Babišově odstěhování o pár ulic dál totiž noví majitelé nechali zmíněný dům zbourat. Na jeho místě vyrostla supervila od studia Jestico + Whiles, která je teď na prodej.
Stavba s užitnou plochou 647 metrů čtverečních na pozemku o výměře 1 421 metrů čtverečních si v minulosti odnesla Čestné uznání v soutěži Grand Prix Architektů 2015 a také ocenění Fasáda roku. Třípodlažní objekt kombinuje velkoformátové prosklení, pohledový beton, přírodní dřevo a kámen. Vila nabízí pět ložnic, pět koupelen a dvě pracovny. Hlavní obytné podlaží propojuje obývací část, jídelnu a kuchyni s přilehlou zahradou, zatímco v horním patře se nachází soukromé ložnicové křídlo a oddělené dětské pokoje. Spodní podlaží disponuje soukromým wellness se saunou, vířivkou a posilovnou. Součástí exteriéru je mimo jiné samostatná prosklená garáž pro čtyři automobily.
Dům se nabízí prostřednictvím realitní kanceláře Sotheby’s International Realty. Jeho cena není veřejně k dispozici, nicméně podle serveru e15, který na prodej vily upozornil, činí 160 milionů korun. „Ta ale nemusí být konečná,“ řekl webu majitel realitní kanceláře Remax Horizont Štěpán Gjurič. Zájemce totiž nemovitost nezíská napřímo, ale převodem podílu v nově vzniklé firmě, která se pro účely obchodu odštěpila od současného vlastníka. Tím je společnost Fibonacci, kterou řídí nizozemský podnikatel Richard Antonius Maria van het Bolscher.