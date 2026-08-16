Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Na tomhle místě bydlel Andrej Babiš, teď je luxusní vila v Průhonicích na prodej. Minimálně za 160 milionů

Tři podlaží, pět ložnic, privátní wellness a prosklená garáž pro čtyři auta. Výrazná stavba v Průhonicích je nyní k mání.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

vila-2

Foto: Sotheby’s International Realty

vila_ab5
vila_ab7
vila_ab9+37
vila_ab11
vila_ab18
vila_ab23
vila_ab25
vila_ab26
vila_ab27
vila_ab28
vila_ab29
vila_ab31
vila_ab32
vila_ab2
vila_ab1
vila_ab10
vila_ab8
vila_ab4
vila_ab13
vila_ab14
vila_ab16
vila_ab19
vila_ab20
vila_ab22
vila_ab39
vila_ab35
vila_ab33
vila_ab24
vila_ab30
vila_ab21
vila_ab17
vila_ab15
vila_ab34
vila_ab36
vila_ab12
vila_ab6
vila_ab37
vila_ab38
vila_ab3
vila-3
0Zobrazit komentáře

Baví vás CzechCrunch?

Vídejte ho na Googlu častěji.

Preferovat

V Průhonicích u Prahy ještě donedávna stál dům z 90. let, kde nějaký čas žil i současný premiér Andrej Babiš. Tehdy byl majitelem skupiny Agrofert a často opakoval, že ať se stane cokoliv, do politiky nikdy nevstoupí. Dnes je všechno jinak. A jiné je i toto místo – po Babišově odstěhování o pár ulic dál totiž noví majitelé nechali zmíněný dům zbourat. Na jeho místě vyrostla supervila od studia Jestico + Whiles, která je teď na prodej.

Každý druhý čtvrtek vám představíme to nejdůležitější z realitního trhu.

Newsletter Reality Check | Poslední vydání

Stavba s užitnou plochou 647 metrů čtverečních na pozemku o výměře 1 421 metrů čtverečních si v minulosti odnesla Čestné uznání v soutěži Grand Prix Architektů 2015 a také ocenění Fasáda roku. Třípodlažní objekt kombinuje velkoformátové prosklení, pohledový beton, přírodní dřevo a kámen. Vila nabízí pět ložnic, pět koupelen a dvě pracovny. Hlavní obytné podlaží propojuje obývací část, jídelnu a kuchyni s přilehlou zahradou, zatímco v horním patře se nachází soukromé ložnicové křídlo a oddělené dětské pokoje. Spodní podlaží disponuje soukromým wellness se saunou, vířivkou a posilovnou. Součástí exteriéru je mimo jiné samostatná prosklená garáž pro čtyři automobily.

Dům se nabízí prostřednictvím realitní kanceláře Sotheby’s International Realty. Jeho cena není veřejně k dispozici, nicméně podle serveru e15, který na prodej vily upozornil, činí 160 milionů korun. „Ta ale nemusí být konečná,“ řekl webu majitel realitní kanceláře Remax Horizont Štěpán Gjurič. Zájemce totiž nemovitost nezíská napřímo, ale převodem podílu v nově vzniklé firmě, která se pro účely obchodu odštěpila od současného vlastníka. Tím je společnost Fibonacci, kterou řídí nizozemský podnikatel Richard Antonius Maria van het Bolscher.

Související témata:Andrej BabišSotheby'sJestico + Whiles
Přejít do diskuze