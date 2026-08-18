Sluchátka s kamerou uvnitř. Apple nechtěně odhalil AirPody, které umí „vidět“ svět kolem vás
Video z beta verze operačního systému macOS Tahoe ukazuje AirPods s kamerou, které rozpoznávají předměty. Dorazit by mohly příští měsíc.
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Apple pracuje na sluchátkách AirPods s vestavěnou kamerou a jejich podoba unikla dřív, než firma stihla cokoliv oficiálně oznámit. Server MacRumors našel v testovací verzi aktualizace macOS Tahoe 26.7 krátké demo video, které nový produkt ukazuje v akci. Sluchátka nesou interní kódové označení B790 a podle dřívějších reportů by mohla dorazit na trh už příští měsíc, tedy zhruba ve stejnou dobu jako nová řada iPhonů.
Ve videu muž nastaví knihu do zorného pole sluchátek a systém pomocí funkce Visual Intelligence rozpozná její název. „S Visual Intelligence se váš svět stává uložitelným. Vidíte něco, co se vám líbí? Stačí mě požádat, ať si to uložím na později,“ říká hlas doprovázející ukázku. Software zároveň umí uživatele upozornit, pokud kameru zakrývají vlasy, aby sluchátka mohla okolí rozpoznávat co nejpřesněji.
Kamerová sluchátka jsou podle dřívějšího reportu Bloombergu jednou ze tří větví strategie firmy Apple pro nositelnou AI techniku, vedle chystaných chytrých brýlí a přívěsku na krk. Na podobném produktu s kódovým označením B798 pracuje firma déle, jeho vydání ale odsunula na rok 2027. Model B790 je podle stejných informací ve vývoji dál a odkazy na něj se objevily i v kódu iOS 27, což nynější nález v macOS jen potvrzuje.