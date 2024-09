Další milník v dobývání kosmu. Poprvé v historii vystoupil z lodě do vesmíru komerční astronaut

Uložit 0

Trvalo to 59 let. Ale další zápis do historie objevování vesmíru navždy ponese datum 12. září 2024. Na vesmírnou procházku do otevřeného kosmu se poprvé vydal komerční kosmonaut nespojený s žádným národním programem. Vlastně hned dva – americký miliardář Jared Isaacman následovaný astronautkou společnosti SpaceX Sarah Gillisovou.

Mise s označením Polaris Dawn odstartovala v úterý, kdy raketa Falcon 9 vynesla na oběžnou dráhu loď Crew Dragon s názvem Resilience. Na její palubě jsou Jared Isaacman, Sarah Gillisová, Anna Menonová a Scott Poteet. Právě první dva jmenovaní dnes napsali novou kapitolu dobývání kosmu, když se stali prvními komerčními astronauty, kteří z vesmírné lodi vystoupili – či spíše vykoukli – do otevřeného prostoru. V něm strávili několik minut, následně se vrátili do lodi, která má na orbitě ještě dva dny zůstat.

Nejen tím je však mise Polaris Dawn výjimečná. Ještě před vesmírnou procházkou se Resilience vzdálila Zemi na 1 400,7 kilometru, načež se vrátila na nižší orbitu. Od konce programu Apollo se žádný člověk nevydal tak daleko od Země. A v rámci vesmírných letů na oběžné dráze tím byl překonán 58 let starý rekord americké mise Gemini 11, která vystoupala 1 373 kilometrů vysoko.

Posádka Resilience sice není spojená s NASA ani jinou národní vesmírnou agenturou, kosmické zkušenosti má nicméně bohaté. Isaacman, zakladatel platební společnost Shift4 a Draken, už do vesmíru vyletěl. Shodou okolností v rámci mise Inspiration4, která byla prvním letem s posádkou tvořenou čistě civilisty.

Spolu s Isaacmanem vystoupila do vesmíru Sarah Gillisová, jež má ve společnosti SpaceX na starosti mimo jiné program výcviku posádek lodí Crew Dragon. Připravovala i posádku Inspiration4. Menonová je její kolegyní ze SpaceX, v minulosti působila i v NASA. Na starosti má zdravotní stav posádky a vědecké experimenty. Čtveřici astronautů uzavírá Poteet, podplukovník amerického letectva ve výslužbě a pilot Resilience.

Polaris Dawn kromě několika pokusů – například měření radiace Van Allenových pásů, účinků dekomprese či spojení se satelity Starlink – měla za úkol také otestovat nové skafandry SpaceX, které mají v porovnání s objemnou výbavou NASA nabídnout mnohem větší volnost pohybu při zachování ochrany nositele.

Původní design lodě nicméně nepočítá s tím, že by měla sloužit k výstupu do volného vesmíru. Kvůli misi tak podstoupila výrazné úpravy – a Menonová s Poteetem i tak museli během procházky svých kolegů mít skafandry na sobě. Také tím se Polaris Dawn zapsala do dějin, nikdy předtím nebyli vesmírnému vakuu vystaveni čtyři astronauti najednou.

Prvním člověkem, který opustil relativní bezpečí kosmické kapsule a vstoupil do volného vesmíru, se stal v březnu roku 1965 sovětský kosmonaut Alexej Leonov. Ve stejném roce tak učinil i Američan Ed White. Po desítky let se ve výstupech porůznu střídali Sověti a Američané, až v roce 1988 pomyslné dveře do vesmíru otevřel francouzský astronaut Jean-Loup Chrétien. Nyní se na seznam blížící se třem stovkám vesmírných výletníků poprvé zapsali civilisté.