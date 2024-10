Dekarbonizace výroby či zelené technologie. Na konferenci Vyspělé Česko se propojí firmy, stát i vědci

Uložit 0

„Máme nové analýzy potvrzující, že zelená tranzice je příležitost pro českou ekonomiku. Chceme otevřeně mluvit o tom, co dělat, abychom turbulentní společenské, technologické i ekonomické změny nejen přežili, ale také v nich prosperovali. Jako manažeři firem, instituce i jako stát,“ říká Jenda Perla, ředitel organizace Změna k lepšímu, která chystá na 7. listopadu v pražském Kongresovém centru ČVUT konferenci Vyspělé Česko.

„O nutnosti přiznat si vážnost situace a pustit se do inovativních změn ekonomiky na evropské úrovni mluví i v současnosti tolik diskutovaná Draghiho zpráva,“ dodává Perla. Nedávno publikovaný dokument bývalého šéfa Evropské centrální banky mluví o nutnosti vytvořit jednotný kapitálový trh napříč Evropou s cílem urychlit hospodářský růst.

Na přednáškách a workshopech se tak v listopadu potkají osobnosti ze všech oblastí veřejného života, ministr životního prostředí Petr Hladík, manažerka udržitelnosti České spořitelny Petra Ondrušová, trendforecasterka Pavlína Louženská, generální ředitelka ING ČR Eva Bučová, zakladatel Fakt o klimatu Ondráš Přibyla, zakladatelka společnosti Profimed Alexandra Kala a řada dalších.

Akce má ambici oslovit a vtáhnout do diskuse každého, koho se profesně dotýkají nové technologie, biodiverzita, cirkularita nebo energetika. Ať řešíme ubývající hmyz na polích, nebo podporu výrobních firem, nic z toho není podle organizátorů reálné řešit odděleně. „Pokud se máme v udržitelnosti nebo inovacích pohnout dál na každodenní bázi, potřebujeme je prakticky probrat ze všech pohledů a dohodnout se společně na akčních krocích. A právě tady ta příležitost bude,“ říká Perla.

Hlavní témata konference Vyspělé Česko 2024 Podpora českých inovací, výzkumu a vývoje, jejich konkurenceschopnost.

Zjednodušení přístupu na trh pro nové firmy a inovace.

Spin-off firmy, podpora a aplikace výzkumu v praxi.

Chytrá migrační politika podporující příchod odborníků.

Povinné šíření výsledků aplikovaného výzkumu, podpořené grantovými podmínkami.

Důraz na aplikovatelnost výzkumu, bonifikace a nástroje podpory.

Konsolidace podpůrných programů do větších celků.

Zaměření grantů na excelenci a konkrétní společenské výzvy.

S inovacemi je spojeno vše, o čem bude na konferenci řeč. Petr Chládek z Inovační agentury JIC, jeden z řečníků akce, vidí tři klíčové prvky nutné k tomu, aby se Česká republika mohla nazývat skutečně inovativní ekonomikou. „Zaprvé potřebujeme špičkový vzdělávací systém. A to od základních škol až po univerzity. Zadruhé musíme vybudovat excelentní výzkumný rámec. A zatřetí je třeba vnímat a ideálně přijmout návrhy Draghiho zprávy,“ říká. Ta podle Chládka umožní inovativní projekty flexibilně financovat.

Složitost řešení spočívá slovy Petra Chládka v provázanosti firem a státu. Jedno bez druhého se nemůže pohnout dopředu. Praxe podle něj ukazuje, že pro realizaci jednoduchých podnikatelských nápadů není potřeba, aby podnikatelé měli hlubokou znalost všeho, co s technologiemi či udržitelností souvisí. „Spíš jde o to, že firmy, které chtějí měnit svět – ať už v reakci na klimatické změny, nebo jiné globální výzvy, potřebují rozsáhlé vzdělanostní a výzkumné zázemí. A to může vybudovat pouze stát, nikdo jiný,“ zmiňuje Petr Chládek.

Tvrdí také, že abychom dosáhli potřebného tempa inovací, je nezbytné nastavit si na státní úrovni konkrétní cíle. Myslí tím například tři české univerzity v nejlepší dvoustovce světa oproti současné jedné. Nebo dosažení výzkumného výkonu srovnatelného s podobně velkými evropskými zeměmi, jako jsou Nizozemsko či Dánsko.

„Nejsme naivní a víme, že každá opravdová změna něco stojí,“ vysvětluje Perla. Vložené investice se podle jeho slov vrátí, ať už v podobě vyšších příjmů, nebo nepřímo tím, že neutrpíme škody, které by bez transformace nastaly. Považuje za důležité, že globální trh se zelenými dluhopisy dosáhl na jaře 2024 kumulované hodnoty 4,7 bilionu dolarů a stále roste. V České republice však zároveň potřebujeme i lokální zdroje financování, od bankovních úvěrů až po venture kapitálové investice. I o nich bude na konferenci probíhat debata.

„Konferencí Vyspělé Česko chceme otevřít prostor, kde se české vůdčí osobnosti udržitelné ekonomické transformace potkají s těmi, kdo konkrétní rozhodnutí přenesou do každodenního byznysu,“ shrnuje záměr Jenda Perla. Výstupem události budou doporučení pro vládu a inspirace a konkrétní kroky pro byznys.

Konference samotná bude postavena tak, aby byla udržitelnější, než je běžné. Organizátoři ze Změny k lepšímu budou její uhlíkovou stopu nejen měřit, ale také aktivně snižovat. Například využitím lokálního rostlinného cateringu nebo recyklací konferenčních materiálů.