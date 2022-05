Internetová skupina Mall Group vydržela v černých číslech jen rok. S WeDo loni prodělala půl miliardy

Ještě než vám oznámíme naše celkové výsledky, připravíme vás na to, že naší nejnovější a nákladné akvizici se tolik nedařilo. I tak lze číst čerstvě vydaná zpráva Allegra adresovaná investorům, v níž polská internetová společnost odhaluje, jak se v uplynulém roce dařilo Mall Group a WeDo, tedy dvěma firmám, které loni koupila od českých akcionářů. Tuzemská skupina internetových obchodů a logistický dopravce v uplynulém roce prodělaly přes půl miliardy korun. Allegro své kompletní výsledky prozradí až příští týden.

Ještě předtím, než byl koncem loňského roku oznámený prodej Mall Group do rukou polského hráče, překvapila tuzemská skupina e-shopů v čele s Mall.cz a CZC oznámením, že se poprvé dostala do zisku. Jednalo se o malý provozní zisk, který měly zajistit mimo jiné důsledná revize obchodního modelu či seškrtání nákladů. Už se však na něj nepodařilo navázat. V uplynulém fiskálním roce končícím letos v březnu se totiž Mall Group společně s přepravní společností WeDo opět propadla do významné provozní ztráty.

Ukazatel EBITDA se vyšplhal na záporných 96 milionů polských zlotých, což je při aktuálním přepočtu přes půl miliardy korun. S výjimkou předloňského „černého“ roku tak jde o pokračující trend kumulace velkých prodělků, které se v případě Mall Group dle zveřejněných dat Allegra vyšplhaly v roce 2020 na 102 milionů zlotých (540 milionů korun) a o rok předtím na 155 milionů zlotých (820 milionů korun).

Allegro ve svých dokumentech uvedlo, že příjmy Mall Group a WeDo se v uplynulém fiskálním roce zastavily na hranici 3,1 miliardy zlotých (zhruba 16,5 miliardy korun). Hrubý objem prodaného zboží (ukazatel GMV) pak činil necelé čtyři miliardy zlotých, tedy přes 21 miliard korun. Právě Mall Group včetně e-shopu CZC.cz se společně s WeDo staly součástí transakce, která se měla vyšplhat až na 24 miliard korun a oficiálně byla dokončena na začátku dubna.

Foto: Rockaway Jakub Havrlant, zakladatel Rockaway, a François Nuyts, CEO skupiny Allegro

Do rukou Allegra již neputovaly služby Mallpay, Mall TV ani e-shopy Vivantis či Košík, které byly postupně vyčleněny. Platební službu Mallpay nedávno kompletně převzala ČSOB, internetovou televizi Mall.tv si ponechali výhradně Křetínský s Tkáčem a e-shop Vivantis byl z Mall Group vyčleněn na poslední chvíli. Jako první se ze skupiny poroučel dlouhodobě prodělávající online supermarket Košík.cz, v němž podle informací CzechCrunche probíhají velké personální změny.

Výplata v akciích se nevyplácí

Ale zpět k akvizici Allegra. Jak upozornily Hospodářské noviny, celková výše celé transakce možná zčásti zůstane jen na papíře. Původní akcionáři, jimiž byli investiční skupina PPF, společnost EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, totiž inkasovali část ceny v hotovosti a část v akciích Allegra. A právě hodnota akcií je to, co může bývalé majitele trápit. Jejich cena totiž podobně jako hodnota dalších technologických titulů po celém světě rapidně klesla.

Když Allegro v listopadu oznamovalo nákup Mall Group, cena jedné jeho akcie se pohybovala kolem 56 zlotých (zhruba 300 korun). Od té doby se však zásadně propadla a aktuálně se obchoduje za necelých 24 zlotých (125 korun). Za Mall Group a WeDo zaplatilo Allegro dohromady 881 milionů eur (aktuálně necelých 22 miliard korun), přičemž přes 407 milionů eur (přes 10 miliard korun) bylo vyplaceno v akciích. Konkrétně PPF a EC Investments získaly za své 40% podíly po 352 milionech eur (8,7 miliardy korun) a Rockaway za zbylou pětinu podílu 176 milionů eur (4,3 miliardy korun).

Nejvíce přitom může na pád akcií Allegra doplatit Jakub Havrlant a jeho Rockaway Capital. Zatímco PPF i EC Investments dostaly větší část sumy v hotovosti (66 vs. 34 %), Rockaway získalo v hotovosti pouze 11 milionů eur a zbylých 165 milionů v akciích (6 vs. 94 %). Jelikož mohou všichni původní akcionáři Mall Group prodat akcie Allegra až za dvanáct měsíců od nabytí, tak pokud se titul na polské burze nezmátoří, mohou si ve finále odnést mnohem méně peněz, než bylo plánováno.

Samozřejmě záleží i na tom, za jakých podmínek a kdy akcie případně prodají. Hospodářské noviny vyčíslily, že dle aktuální hodnoty akcií Allegra se jedná o snížení původně uváděné částky o téměř šest miliard korun, přičemž samotné Rockaway eviduje ztrátu ve výši 2,4 miliardy. Cena akcií polského internetové obra přitom padá prakticky od chvíle, kdy na varšavskou burzu vstoupil. V listopadu 2020 se jedna akcie obchodovala i za více než 90 zlotých (480 korun), ale k této ceně se již nepřiblížila a aktuálně stojí čtvrtinu.

Tržní hodnota Allegra činí 23,5 miliardy zlotých (125 miliard korun). Polská společnost byla založená už v roce 1999 a svůj úspěch postavila podobně jako například Amazon na principu marketplace, kdy umožňuje v rámci svého tržiště prodávat zboží prodejcům třetích stran. Její tržby se v loňském roce vyšplhaly na 1,14 miliardy eur (28 miliard korun), ale ještě zásadnější je pro Allegro ukazatel GMV, tedy hrubý objem prodaného zboží i právě přes marketplace. Ten v roce 2021 činil přes 9 miliard zlotých, tedy více než 47 miliard korun.