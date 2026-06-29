Desítky tisíc vespistů rozpálily Řím. Podívejte se na oslavu výročí nejikoničtější značky Itálie
Až 25 tisíc lidí z téměř 70 zemí světa se o víkendu sjelo do rozpáleného Říma, aby oslavilo narozeniny skútrů Vespa. CzechCrunch byl u toho.
Co udělají Italové, když jim po válce zbyde obrovské množství nevyužitých leteckých dílů v rozbombardovaných továrnách? Vezmou technické know-how z letectví, přidají cit pro eleganci a vytvoří jeden z nejslavnějších skútrů všech dob – Vespu. A právě ta teď o víkendu oslavila 80 let od svého vzniku a podmanila si Řím tak jako nikdy předtím. My jsme – navzdory šíleným vedrům – byli přímo v centru dění.
Hlavní program se o víkendu konal v olympijském parku Foro Italico, kde Vespa k osmdesátým narozeninám vybudovala rozsáhlé zázemí pro fanoušky. Ukázala tam nejen výroční limitku, ale připravila také výstavu retro modelů. Nechyběly vzácné exempláře Vespy 98, vůbec prvního sériově vyráběného modelu z roku 1946, ani řada historických skútrů od legendárních modelů Faro Basso z padesátých let až po klasické VBB ze šedesátých let.
To nejzajímavější se ale dělo v ulicích města, které si podmanily desítky tisíc vespistů z celého světa, aby svou vášeň oslavili jízdou, troubením a máváním. Vrcholem byl průjezd skútrů samotným centrem rozpáleného Říma, kterým v jednu chvíli projelo až pětadvacet tisíc vespistů. Cíl měli všichni stejný: ukázat, že Vespa opravdu není jen o skútru, ale o městském životním stylu, který kombinuje eleganci se svobodou.