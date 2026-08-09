Takhle se předělává prvorepublikový domek: Dostal nový interiér a kuchyně se propojila se zahradou
Bílá fasáda a žlutá okna v domě zůstaly. Uvnitř přibyla nová koupelna, otevřenější obytný prostor i dvě ložnice.
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V údolí nedaleko Prahy, v obci Měchenice, stojí malý rekreační dům z první republiky, který teď prošel kompletní rekonstrukcí. Zatímco zvenku si ponechal bílou fasádu i původní schodiště, uvnitř se proměnilo uspořádání místností. Kuchyně se spojila s obytnou částí a přes francouzské okno se otevřela do zahrady. V přízemí přibyla koupelna se sprchovým koutem a toaletou, v patře pak dvě ložnice.
Architekti ze studia 0,5 pracovali v domě o ploše 88 metrů čtverečních hlavně s šedou, bílou a dřevem. Zvenčí vynikají výrazná žlutá okna, uvnitř je hlavním prvkem knihovna se sezením v okně. Otevřený obytný prostor propojuje kuchyni se zahradou a vpouští dovnitř více denního světla. Ložnice v patře doplňují vestavné skříně a okna s výhledem do okolní krajiny.
Úpravou prošla také zahrada, kde přibyly kamenné cestičky, terasa a nový plot z betonových dílců navazující na původní oplocení. Nové prvky doplňují původní dům, aniž by výrazně měnily jeho vzhled. „Dům je obklopený podobnými stavbami se zahradami, takže do okolí přirozeně zapadá,“ říká architekt Vít Svoboda.