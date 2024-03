Děti u mě spoří za tři procenta, mají simulované akciové portfolio i limit na vklady, radí Jiří Cimpel

Uložit 0

Jiří Cimpel není úplně typický finanční poradce. Vlastně on sám si říká privátní investiční poradce a zdůrazňuje, že se svými kolegy z firmy Cimpel & partneři jsou živi nikoli z provizí od bank či pojišťoven, ale z toho, co vydělají svým klientům. Těm, především z řad bohatších lidí, spravují přes miliardu korun. A k tomu, jak se řádně chovat k penězům, vede i své děti, jak popisuje v investičním dotazníku CzechCrunche.

Jak správně vést potomky k finanční gramotnosti, je velká otázka nejen pro rodiče, ale i pro školy nebo bankovní instituce. Čtyřicetiletý Jiří Cimpel, který je také tvůrcem podcastu Cesta rentiéra a autorem e-knihy Rentiérské minimum, si pro své děti vymyslel specifický, leč pro finančníka asi typický model: založil, jak on říká, Tata banku.

„Samy si musí vést jednoduchou finanční rozvahu do připravené tabulky. Rychle tak pochopily, co znamená princip složeného úročení a že se jim vyplatí utrácet jen úroky z jejich vkladů,“ popisuje zakladatel společnosti Cimpel & partneři, co se svým potomkům snaží vštípit. Rozhovor pro CzechCrunch je součástí seriálu osobněji laděných článků, v nichž představujeme známá jména zdejší investiční scény. Seriál je navázaný na naši vlajkovou byznysově-investiční konferenci Money Maker.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Když jsem byl na základní škole, sbíraly se hokejové karty. Mě hokej nikdy moc nezajímal, ale karty jsem sbíral, protože jsem je pak mohl vyměňovat za jiné věci, které jsem chtěl já. Už tehdy mi přišlo fascinující, jak konkrétní věci mají zcela odlišnou hodnotu pro různé lidi. Stejná věc je pro jednoho bezcenná, zatímco pro jiného má vysokou hodnotu. Přijde mi, že to samé vidím ve světě profesionálních investic, jen je cena doplněna o pár nul na konci.

A první profesionální investice?

První akcie, které jsem si koupil, byly akcie ČEZ. Tehdy ještě přes můj oblíbený Brokerjet České spořitelny, který mi pár let na to k mému smutku zrušili.

Máte s nějakou akcií či nějakým dluhopisem speciální vzpomínku?

Mám dvě a obě jsou spojené právě s akciemi ČEZ. Po prvním nákupu v mých čerstvých 19 letech jsem se těšil, jak mi akcie ponesou pravidelnou dividendu. Nějak mi ale nedošlo, že z mých investovaných 10 tisíc korun bude ta dividenda nominálně tak malá, že si ani nevšimnu, když přijde. Tehdy jsem pochopil, že jen samotným nákupem dalších akcií nezbohatnu. Akcie ČEZ jsem pak znovu a ve větším nakoupil po prudkém růstu v roce 2007. Od té doby jsem se jen díval, jak klesají a klesají. Na vlastní kůži jsem tehdy okusil, že časovat trh by se nemělo.

Jaká byla vaše poslední investice?

Investuji pravidelně do portfolií z ETF fondů. Můj poslední nákup proběhl klasicky v polovině minulého měsíce.

„Mám rád zmrzlinu Häagen-Dazs, ale manželka mi ji kupuje, jen když je v akci.“

To mi řekl náš klient s majetkem 500+ milionů Kč.

Podobnou situaci vidím u movitých rodin velmi často.

Za neochotou utratit více, než byli zvyklí, stojí většinou strach a stud. Nikdy to není lakomost! pic.twitter.com/qLdO7QnJjD — Jiri Cimpel (@jcimpel) June 3, 2023

Jak vedete či jste vedl děti k investování nebo péči o peníze?

Mým dětem jsem od jejich osmi let zavedl možnost ukládat si peníze v „Tata bance“, kde si mohou ukládat své úspory na tříprocentní měsíční úrok. Samy si musí vést finanční rozvahu do připravené tabulky. Rychle tak pochopily, co znamená princip složeného úročení a že se jim vyplatí utrácet jen úroky z jejich vkladů. Od letošního roku jsem zavedl nový limit, kdy mohou na fixní úrok uložit maximálně tři tisíce korun. Zbytek mohou investovat do simulovaného akciového portfolia, kde se jejich výnos každý měsíc mění a může jít pochopitelně i do minusu. Z toho už moc radost neměly.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl živit investováním a financemi?

K financím mě přivedl kamarád na škole. Po letech práce v klasickém provizním režimu jsem si uvědomil, že prodej produktů nemá příliš společného s dlouhodobou správou a péčí. Začal jsem hledat v zahraničí, jaké modely naši kolegové používají, a objevil jsem systém práce v honorovaném modelu (only fee model), kdy je poradce placen jen klientem. Ten mě nadchl. Prodal jsem svůj podíl v provizní firmě a založil Cimpel & partneři, kde od začátku pracujeme s našimi investory jen na honorované bázi a jsme placeni převážně ze zisku.

Dala vám v tomto směru něco škola?

V mém případě mi škola dala hlavně sociální bublinu a přátele, se kterými jsem doteď. Z pohledu profesního vzdělání pro mě byly zásadní studia k získání titulů EFA (European Financial Advisor) a následně i EFP (European Financial Planner), které jsem oba získal v posledních deseti letech. Dnes je považuji za nezbytnou součást vzdělání lidí v oboru privátního investičního poradenství.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Ne. Rodiče jsou z odlišného oboru a k investování vztah nikdy neměli. Vždy nás ale doma vedli k zodpovědnosti a skromnosti. To jsou hodnoty, které i dnes považuji za zásadní.

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i u piva?

Ano, investice se stávají běžným tématem. Jak jako společnost bohatneme, stává se přirozené přemýšlet nad tím, jak s vydělanými penězi co nejlépe naložit a kam investovat to, co nám zbývá. Dotazy, které dostávám, mohu rozdělit na dva typy. Ten první je o hledání cesty, jak investicemi rychle zbohatnout – na tento typ dotazů odpověď bohužel nemám. Druhou skupinou jsou dotazy od lidí, kteří mají dostatek času nebo dostatek peněz na to, aby mohli investovat bezpečně, dlouhodobě a trpělivě. Tyto dotazy dostávám rád a rád na ně pomáhám hledat odpověď.

Je nějaký vzor v oboru pro vás?

Nemám jeden jediný konkrétní vzor, který bych chtěl označit. V různých fázích života mě ovlivňovali různí mentoři a vzory, kteří v danou chvíli byli tím nejlepším, co mě mohlo potkat. Jak můj život pokračoval dál, měnily se i tyto vzory.

Kdybyste se neživil jako bankéř a investiční manažer, co byste chtěl dělat?

Určitě bych podnikal. Jsem systematik, baví mě dávat dohromady lidi s různými talenty a s nimi pak společně dosahovat zajímavých výsledků.