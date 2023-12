Díky jejich řešení vědí o letícím dronu všichni ve vzduchu. Český Dronetag s ním ovládl americký trh

Uložit 0

Možná si i vy letos pod stromečkem rozbalíte nový dron, u kterého je však před vzletem nutné ověřit, jestli nemusí mít takzvanou dálkovou identifikaci neboli remote ID. Díky ní je během svého pobytu ve vzduchu viditelný pro ostatní účastníky letového provozu, aby se předešlo srážkám s drony nebo jinými stroji. Právě na to se zaměřuje česká společnost Dronetag. Firmě se daří natolik, že už ovládla většinu trhu s remote ID u komerčních dronů ve Spojených státech a své meziroční tržby letos navýšila na 50 milionů korun.

Identifikace dronů a jejich zviditelnění na leteckých mapách jsou nezbytné pro zachování bezpečnosti nad našimi hlavami. Proto také v posledních letech došlo k legislativním změnám, které majitelům některých strojů nařizují, aby je vybavili potřebnou technikou. Dronetag lidem nabízí jak software, tak hardware ve formě miniaturních krabiček, jež se připevní na tělo dronu.

Zatímco dříve brněnský startup vyráběl týdně nanejvýš několik desítek kusů svého hardwaru pro identifikaci dronů, v současnosti se toto číslo zvýšilo na 600 až tisíc zařízení dodávaných do různých koutů světa. Odběrateli jsou jak samotní koncoví uživatelé dronů, tak přímo výrobci.

„Obsluhujeme všechny segmenty v droním průmyslu. Naše řešení kupují a používají profesionálové i hobby piloti, světoví výrobci dronů, například Yuneec, a integrují ho také firmy, které poskytují UTM, tedy ekosystém řízení letového provozu pro operace bezpilotních leteckých systémů,“ vysvětluje Lukáš Brchl, zakladatel a šéf Dronetagu, který počítá, že se letošní tržby společnosti vyšplhají až na částku 50 milionů korun.

Foto: Dronetag Lukáš Brchl, zakladatel startupu Dronetag

Za úspěchem firmy stojí především kroky, které vedly ke změnám jejího fungování, a také představení nové generace produktů. Velmi jí také pomohlo navázání spolupráce s další brněnskou IT společností Y Soft, která skrze svou venture kapitálovou platformu v loňském roce do Dronetagu investovala.

Brchl odhaduje, že řešení od Dronetagu by mělo nyní aktivně využívat na 10 tisíc dronů ve dvaceti zemích světa, přičemž vůbec největší počet z nich létá ve Spojených státech. Zde Dronetag s jedním ze svých produktů získal jako vůbec první dodavatel na světě povolení tamních úřadů pro letectví nabízet remote ID modul, tedy hardware sloužící k dálkové identifikaci dronu. Dnes tu platí za většinového dodavatele remote ID zařízení provozovatelům komerčních dronů a pokrývá 70 procent tamního trhu.

„V USA obecně operuje přibližně pět výrobců. Nicméně nikdo z nich neposkytuje kombinaci hardwaru a softwaru a nikdo z nich nenabízí Network Remote ID funkcionalitu,“ říká Brchl. Myslí tím funkci, kdy při odesílání dat z dronu se využívá mobilní síť, a ne Wi-Fi nebo třeba Bluetooth. „Je také potřeba rozlišovat mezi cílovým trhem – existují výrobci, kteří jsou zaměřeni jen na jeho část. My jako jediní nabízíme řešení pro všechny: od hobby pilotů s malým letadlem po profesionální piloty létající s drony za miliony korun,“ dodává. Podle něj se budou v USA do roku 2024 využívat drony hlavně pro armádní účely, ale následně je předběhne komerční segment služeb.

Foto: Dronetag Malé zařízení je schopné posílat data na zem, do Dronetagem vyvinuté aplikace

Po Spojených státech se chce Dronetag více zaměřit na evropský a asijsko-pacifický region, kde v současné době také zčásti své přístroje vyrábí. „Výrobky, které vyžadují 3D tištěný obal, vznikají v České republice, a ty, které jsou ve formě integrovatelného modulu, děláme na Tchaj-wanu. Nicméně finalizace, balení, testování, update firmwaru a podobně probíhají v Praze,“ přibližuje Brchl s tím, že právě z Tchaj-wanu obsluhují zákazníky z celého asijsko-pacifického region.

Dronetag také připravuje řadu novinek. V budoucnu by měla přibýt řešení pro satelitní komunikaci využívanou při letech dronů na dlouhou vzdálenost nebo pro paraglidisty a parašutisty. „Veškerá naše energie směřuje k tomu, aby všichni účastníci letového provozu o sobě navzájem věděli,“ dodává Brchl.

V příštím roce má firma v plánu ještě navýšit výrobu a týdně vyprodukovat tisíc až 1 500 výrobků. Podle Brchla by toto tempo mělo stačit k tomu, aby společnost ve spolupráci s distributory pokryla poptávku po celém světě. Proto se nyní stěhuje do nových prostor a hledá posily od vývojářů po odborníky na marketing. Tržbami by se Dronetag chtěl dostat až na 150 milionů korun.

Nabízí se otázka, zda růst nemůže zastavit například levnější konkurence z Číny. Té se však Lukáš Brchl nebojí, přestože připouští, že přijít může. „Stejně jako v jakémkoli jiném oboru tu taková možnost existuje. Nicméně naše produkty necílí na piloty, které nezajímá kvalita. Platí, že stále nabízíme nejmenší, nejlehčí a uživatelsky nejpříjemnější řešení. Navíc cílíme na klienty, kteří ocení přidanou hodnotu v podobě platformy a správy dat,“ uzavírá Brchl.