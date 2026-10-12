Díky Kingdom Come a Zaklínači vydělali rekordní miliony korun. Český obchod hlásí růst o desítky procent
Obchod Xzone vedený Martinem Schovancem dosáhl na nejvyšší tržby v historii firmy. A to i díky české hře a zaklínačovskému fenoménu.
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Začali na videohrách, ale brzy zjistili, že zajímavější peníze vydělají na zboží okolo nich. A taky okolo filmů, seriálů či komiksů. Český obchod Xzone už několik let patří mezi přední prodejce merche a popkulturních produktů od sběratelských karet přes knihy až po figurky do válečných stolních her. Nyní hlásí rekordní výsledky – a byť miliony korun nezískal přímo díky prodeji videoher, významný vliv na téměř čtyřicetiprocentní navýšení tržeb mají dvě v Česku velice známá herní jména.
Kingdom Come: Deliverance a Zaklínač. I díky silným prodejům produktů těchto dvou značek obchod Xzone dosáhl na historické výsledky. Za právě uzavřený účetní rok utržil 186,5 milionu korun, což je nárůst o 52,9 milionu neboli 40 procent oproti loňsku. Čistý zisk činí 11,8 milionu. „Po náročném předchozím roce mám z těchto výsledků velkou radost. Vrátili jsme se do výrazného zisku, a to i přes postupný konec prodeje krabicových her. Sešly se povedené produkty s prací na tom, aby firma lépe fungovala. Důsledněji jsme hlídali náklady, marže i to, které aktivity nám skutečně vydělávají,“ říká šéf a zakladatel firmy Martin Schovanec.
Jako nejvýraznější loňský úspěch uvádí firma vydání fyzické verze karetní hry Gwint ze světa Zaklínače, která prodala přes deset tisíc kusů. Xzone také na trh uvedla publikaci The Art of Kingdom Come: Deliverance II o vizuální podobě hry od Warhorse Studios. Rekordní výsledek firmy je potvrzením proměny z původně videoherního obchodu, Xzone už roky vydělává mnohem víc na merchi. A to i vlastní výroby. „Dnes si u nás lidé pořizují také artbooky, figurky nebo karetní hry a chodí si k nám zahrát. Vlastní produkty nám dávají možnost do těchto světů něco přidat. Letošní výsledky nám potvrzují, že má smysl na tom dál stavět,“ uzavírá Schovanec.