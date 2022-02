Ty nejhorší pandemické měsíce jsou pravděpodobně pryč a Disney může znovu lákat návštěvníky do svých zábavních parků. Právě tyto vyhlášené atrakce spolu se streamovací službou Disney+, jejíž příchod do Česka se kvapem blíží, vynesly americké firmě výrazně vyšší čtvrtletní zisk a tržby, než tomu bylo před rokem. Předčila tak očekávání – a odrazilo se to i na růstu akcií, které po oznámení výsledků poskočily o skoro devět procent.

Disney za uplynulé fiskální čtvrtletí končící 1. ledna utržilo 21,8 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 465 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce se jedná o nárůst přibližně pěti miliard dolarů, což předčilo odhady analytiků z Wall Street. Ti očekávali, že Disney na tržbách za předešlý tříměsíční období zaznamená tržby o miliardu dolarů nižší.

Společnost pod vedením Boba Chapeka se polepšila i ve výsledovce. Její čistý zisk se totiž zvýšil na 1,1 miliardy dolarů, respektive 23,5 miliardy korun – loni ve stejném období to bylo pouhých 17 milionů dolarů, tedy 362 milionů korun. Tehdejší úroveň byla znatelně ovlivněna koronavirovou pandemií, kvůli níž nemohly fungovat primárně Disneylandy a Disney Worldy. A pokud ano, tak velmi omezeně.

Stěžejním prvkem byznysu Disney je i jeho televizní streamovací služba Disney+, která sice v minulém čtvrtletí jevila znaky stagnace, ale teď se vyhoupla zpět do sedla. Počet nových předplatitelů Disney+ dosáhl 11,8 milionu, což výrazně překonalo odhady analytiků. Agentura Bloomberg například očekávala, že přibude „jen“ sedm milionů. Spolu s tím roste i průměrný měsíční příjem z jednoho uživatele – meziročně z 5,8 na 6,68 dolaru.

Dohromady má služba okolo 130 milionů platících, na Netflix, jedničku televizních streamovacích služeb na trhu, ovšem zatím nestačí – ten má zhruba 222 milionů předplatitelů. Například ale takový Amazon Prime Video už Disney+ překonalo, a to o zhruba 30 milionů uživatelů. Do konce fiskálního roku 2024 chce mít Disney+ 230 až 260 milionů předplatitelů.

Superhrdinové Vision a Wanda Maximoff Foto: Disney

K dosažení této mety se může přiblížit už letos v létě, kdy streamovací služba pod hlavičkou tvůrců Mickey Mouse po několika odkladech dorazí do Česka a desítek dalších zemí včetně Slovenska. Pro CzechCrunch to potvrdila i Marta Szafranska, ředitelka komunikace Disney pro střední a východní Evropu, byť přesný termín, kdy se Disney+ v Česku spustí, nezmínila.

Stejně jako v ostatních zemích, kde už je dostupná, i na tuzemském trhu otevře divákům širokou kolekci originálního obsahu nejen z produkce Disney, ale také značek Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic nebo Star. Součástí budou i ty nejnovější seriály včetně The Book of Boba Fett ze světa Star Wars. K dispozici by měl být i obsah služby Hulu, kde příští rok vyjde nová Futurama.