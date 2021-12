Divoká jízda drsného zakladatele Uberu míří na obrazovky. Nový seriál bude mít premiéru v únoru

Podnikatelů, kteří si jdou tvrdě za svým, je hodně. Málokdo ale proslul svou drsností tak jako miliardář Travis Kalanick. A málokterá firma změnila svět byznysu tak moc jako jeho Uber. Nejspíš proto si Kalanickův příběh vybrala americká televizní síť Showtime jako materiál pro první sérii seriálu Super Pumped, v němž chce mapovat životy a praktiky světových boháčů. Sérii s podtitulem Battle for Uber uvede 27. února a Kalanicka si v ní zahraje Joseph Gordon-Levitt.

Bad boy. Tak se Kalanickovi v čele Uberu říkalo a dlouho to byla vlastně pochvala. Byl to totiž právě jeho drive, který mu pomohl z nápadu, že by tíživou dopravní situaci v San Francisku mohlo vyřešit to, že byste si k sobě do auta přibrali někoho, kdo jede stejným směrem, vybudovat globální službu, proti které vystupovali taxikáři od Londýna po Hongkong. A stejně tak nechal vzniknout slovům jako uberizace nebo uberifikace.

To všechno by mělo být popsané v seriálu, který vznikl na motivy světového bestselleru Válka o Uber: Příběh zběsilé ctižádosti od Mika Isaaca. Do televizní podoby ho převedli dva z autorů oceňovaného seriálu Miliardy (Billions) Brian Koppelman a David Levien. I tento jejich počin byl částečně inspirován skutečnými příběhy a v pěti sériích popisoval, jak to chodí ve světě vysoce postavených finančníků. A i za jeho vznikem stojí Showtime.

Jak bude vypadat nový počin, nyní Showtime ukazuje v traileru. Ten zachycuje Kalanicka v podání Josepha Gordon-Levitta (kterého si můžete pamatovat třeba jako Robina z posledního Batmana od Christophera Nolana) a jeho řeč o tom, jak se chystá změnit svět. Což se skutečnému Kalanickovi doopravdy povedlo.

Rodák z Kalifornie a spoluzakladatel Uberu v jeho čele strávil sedm let a nedobrovolně z něj odešel v roce 2017, kdy po sérii nejrůznějších skandálů a přehmatů neustál zprávy o sexuálním obtěžování a vůbec toxické atmosféře ve firmě. Na nátlak investorů tehdy rezignoval na pozici CEO Uberu a definitivně ho opustil o dva roky později. Ani v době „po Uberu“ ale rozhodně nezahálel a rozjel například projekt takzvaných ghost kuchyní a restaurací CloudKitchens nebo vlastní investiční fond.

Jakým dalším podnikatelům bude Showtime svůj seriál věnovat, televize zatím neprozradila. Ale jakým směrem se bude ubírat, to naznačuje jeho popis, že bude zachycovat „příběhy, co otřásly světem byznysu až do základu a změnily to, jak funguje“. A i když o podobné příběhy není nouze, měli by si v Showtime pospíšit.

Zdiskreditovaní podnikatelé totiž evidentně táhnou, a tak například Apple chystá film o Elizabeth Holmes a jejím startupu Theranos, který sliboval revoluci v testování krve, k němuž by potřeboval jen jednu kapku, nebo minisérii WeCrashed o vzestupu a pádu další obří podnikatelské bubliny, provozovateli sdílených kanceláří WeWork. V prvně jmenovaném se v hlavní roli ukáže Jennifer Lawrence, Rebeku a Adama Neumannovi z WeWorku pak ztvární Anne Hathaway a Jared Leto. A příběh Theranosu zpracovává i streamovací služba Hulu, jeho zakladatelku si v něm zahraje Amanda Seyfried.