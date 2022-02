V polovině minulého roku se automobilka Tesla rozhodla zahájit pilotní program, ve kterém umožňuje dobíjet ve stanicích Supercharger také elektromobily jiných výrobců. Pilot byl odstartován na podzim v Nizozemsku a nyní se rozšiřuje do dalších evropských států. Elektromobily, které nezdobí T na přídi, mohou jejich majitelé dobíjet také na několika místech ve Francii a Norsku.

Vysoká hustota sítě stanic Supercharger je jedním z důležitých argumentů při rozhodování, zda do vozu od Tesly investovat, či nikoliv. Celosvětově jich má automobilka Elona Muska více než třicet tisíc, přičemž v Evropě jich je k dispozici třetina z tohoto počtu. Tak hustou síť mohou ostatní konkurenti jako například Ionity jen závidět, byť právě Ionity chce v následujících letech též výrazně posilovat.

Až doposud byly služby Superchargerů vyhrazeny pouze majitelům vozů Tesla. V červenci minulého roku však Muskova společnost zahájila testovací program, ve kterém otevřela deset stanic v Nizozemsku elektromobilistům, jejichž vozy jsou vybaveny nabíjecím standardem CCS, bez ohledu na to, kdo jejich elektrické auto vyrobil.

Dobíjení u Superchargerů je pro majitele jiných značek o něco dražší a je omezeno pouze na rezidenty daného státu. Seznam zemí, ve kterých Tesla umožňuje dobíjet i konkurenční vozidla, se nyní rozšířil o Francii, kde bylo v rámci pilotního programu otevřeno dvacet Superchargerů, a Norsko, kde je k dispozici těchto dobíjecích stanic patnáct.

Non-Tesla vehicles can now charge at select Superchargers in France and Norway via the Tesla app. Learn more at https://t.co/9t43ifJugM pic.twitter.com/CC4fpaNPaw

— Tesla Charging (@TeslaCharging) January 31, 2022