Hned v úvodu finančního výkazu, v němž Tesla shrnuje své finanční výsledky za rok 2021, píše: „Ukázali jsme, že elektromobily mohou být ziskovější než vozy s klasickým pohonem.“ Aby také ne, firma vedená Elonem Muskem se pochlubila rekordními tržbami, rekordním profitem i rekordní produkcí. Zároveň ale varovala, že trable s čipy budou nejspíš trvat i letos. Platí ovšem, že jestli někdo z automobilek ví, jak se s čipovým hladomorem vyrovnat, je to právě Tesla.

To, že loni Tesla vyrobila bezmála milion aut a o výrobu zvedla meziročně o 87 procent, už společnost oznámila počátkem ledna. Nyní připojila i ekonomické výsledky, které podobně jako v případě Microsoftu, který je ohlásil v úterý, předčily očekávání analytiků. Celkový obrat se vyšplhal k 54 miliardám dolarů a čistý zisk se zastavil na 5,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu více než 100 miliardách korun.

Z toho zhruba 1,5 miliardy dolarů představovaly daňové kredity, které Tesla prodala jiným automobilkám, jež neplní emisní kritéria. Zatímco tržby ve srovnání s rokem 2020 narostly o 71 procent, zisk představoval skok rovnou o 665 procent, protože předloni Tesla vykázala roční profit „jen“ 721 milionů dolarů.

„Dosáhli jsme největší ziskové marže v rámci celého automobilového průmyslu, alespoň podle veřejných dat, která jsou k dispozici,“ připomněl Elon Musk při audio konferenci s novináři a analytiky. Narážel tím na ne moc dobré výsledky, které v minulých měsících oznamovaly některé velké automobilky, což bylo způsobené především nedostatkem materiálů, hlavně čipů.

„Nedostatek čipů bude problém i letos, ačkoli se situace zlepšuje,“ dodal Musk s tím, že Tesle se relativně dařilo tento problém odstranit přeprogramováním operačního systému vozů a jejich přizpůsobením čipům, které byly k dispozici. To je něco, co se třeba značkám z koncernu Volkswagen nedařilo.

Musk ovšem při svém vystoupení nepotěšil ty, kteří čekali, že Tesla letos přijde na trh s nějakým novým modelem. „Letos se soustředíme na další růst naší produkce. A kdybychom uvedli nový vůz, zkomplikujeme si výrobní možnosti,“ prohlásil spoluzakladatel Tesly a jeden z nejbohatších lidí světa.

Původně měly letos k zákazníkům dorazit jednak elektrické tahače Semi, jednak futuristické pick-upy Cybertruck. I bez nich ovšem Musk očekává, že Tesla v roce 2022 naroste, co se výroby týče, aspoň o 50 procent. Současně s tím přiznal, že Tesla aktuálně nepracuje na vozu s cenovkou do 25 tisíc dolarů, který měl elektromobily dostat i k chudším lidem.

Výsledky Tesla oznámila krátce poté, co na tiskové konferenci vystoupil šéf americké centrální banky Jerome Powell. Ten potvrdil, že v březnu by banka mohla začít se zvedáním úrokových sazeb a že ukončí nakupování cenných papírů, čímž do ekonomiky pouštěla peníze. Právě chystané kroky centrálních bankéřů už několik týdnů vyvolávají na trzích nervozitu, padají především technologické akcie, které v minulých letech zažily dramatický růst.

