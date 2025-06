Do Česka přichází konkurence pro Pepco a KiK. Co byste měli vědět o diskontu Woolworth?

Diskontní řetězec Woolworth přichází do Česka

Levné nákupy stále táhnou. Polské Pepco má v Česku přes 300 prodejen, německý KiK více než 200, nizozemský Action necelou stovku. Do tuzemska teď přichází další diskontní řetězec – německý Woolworth, který svou první českou prodejnu otevře už 19. června. Překvapivě to nebude v Praze ani v některém z krajských sídel. „Nezaměřujeme se jen na velká města, ale cíleně přinášíme cenově dostupné zboží i do menších obcí s méně než 12 tisíci obyvateli,“ hlásí Petr Juliš, ředitel provozu Woolworthu v Česku a na Slovensku. Přinášíme pět klíčových informací o tomto novém hráči na poli diskontů.

Kde budou první české pobočky Woolworthu?

První otevře ve čtvrtek 19. června v Třebíči na Vysočině, konkrétně v obchodním centru Stop Shop. Druhá pobočka pak vznikne do konce měsíce v Žatci na Ústecku. Do poloviny příštího roku plánuje Woolworth otevřít v Česku a na Slovensku zhruba 20 prodejen. Řetězec už zveřejnil náborové inzeráty například pro Chomutov, Liberec, Opavu, Jihlavu, Příbram nebo Třinec.

Jak Woolworth funguje?

Jedná se o maloobchodní diskont s velmi širokým záběrem. Nabízí přes 10 tisíc stálých produktů a asi osm tisíc sezónních výrobků. V jeho prodejnách jde nalézt oblečení, domácí potřeby, různé dekorace, drogerii, drobnou elektroniku nebo hračky. Většinu nabídky tvoří privátní značky, což řetězci umožňuje držet nízké ceny napříč svým sortimentem. Jeho prodejny mají mít v Česku plochu od 800 do 2 000 metrů čtverečních a v prvním roce naberou celkem asi 300 zaměstnanců.

Jaké jsou cenové hladiny?

Přibližně šest tisíc produktů z nabídky Woolworthu stojí méně než tři eura, tedy do 75 korun. Mezi nejlevnější položky patří například ponožky, jednobarevná trička, jednorázové nádobí, květináče, sezónní ozdoby, mýdla, sešity a psací potřeby, plyšáci, panenky, autíčka, puzzle, levná sluchátka nebo baterie.

Jak se Woolworthu daří?

Společnost vznikla v roce 2010 v Německu, kde nyní provozuje asi 800 prodejen. Do roku 2030 plánuje rozšířit jejich počet o polovinu. Roční tržby v Německu už přesáhly jednu miliardu eur. Řetězec působí také v Polsku a Rakousku.

Jaký bude dopad na český trh?

Vstup Woolworthu pravděpodobně vyostří konkurenční boj v segmentu levného spotřebního zboží. Soupeřit bude nejen se zmíněnými společnostmi Pepco, KiK a Action, ale také s řetězcem TEDi. Lze očekávat, že stávající diskonty zareagují častějšími promoakcemi a slevami. Majitelem Woolworthu a TEDi je německý miliardář Stefan Heinig, který založil i KiK. Svůj podíl v této firmě ale před několika lety vyměnil za plnou kontrolu nad TEDi.