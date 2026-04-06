Zpěvačka zrekonstruovala zchátralý statek na jižní Moravě. Zachovala jeho klenby a přidala dostavbu
Před několika lety narazila zpěvačka Martina Pártlová, známá mimo jiné díky spolupráci se skupinou Čechomor, na zchátralý statek v jihomoravském Rancířově. Uchvátily ji hlavně původní klenby v hlavní budově, navíc si prý vždycky přála koupit starou ruinu a přetvořit ji k obrazu svému. Na pomoc si proto přibrala architektonický ateliér Tempus Design, který teď za rekonstrukci objektu získal mezinárodní ocenění Big See Award.
Architekti se rozhodli jít cestou rovnováhy – zachovali velkou část původní stavby a zároveň ji doplnili o novodobou dostavbu. „Cílem nebylo pouze opakovat a zachovat historii, ale interpretovat ji do dnešního jazyka,“ vysvětluje architektka Monika Drbalová z Tempus Design. Podle ní byla rekonstrukce poměrně složitá s ohledem na potřebu zachovat historické části objektu, byť dům není památkově chráněn.
Základ interiéru teď tvoří především kombinace materiálů jako je dřevo, kámen a texturovaná omítka, kterou doplňuje sjednocující barevná paleta navržená Pártlovou. „Pracovali jsme s tóny, jež se prolínají celým domem,“ doplňuje Drbalová. Výsledkem je podle ní prostor, který působí současně, ale zároveň nenápadně odkazuje na tradiční venkovské bydlení. Tempus Design své projekty realizuje také v Dubaji nebo Gruzii, kde se zaměřuje na interiéry luxusních bytů, domů a hotelů.