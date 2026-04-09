Předloni 770 milionů, loni už 4,6 miliardy. Klan Hubáčků si mne ruce, jejich banka rekordně vydělala
Banka Creditas ovládaná rodinou Hubáčkových těží mimo jiné z akvizice maltské MeDirect. Její zisk meziročně vyletěl šestinásobně na nový rekord.
Když miliardář Pavel Hubáček loni v pětapadesáti letech předal stoprocentní kontrolu nad skupinou Creditas svým dětem, šlo o jeden z nejvýraznějších kroků na tuzemské byznysové scéně. Než se však z čela rodinného impéria s aktivy přesahujícími 320 miliard korun definitivně stáhl, stihl ještě dotáhnout klíčovou akvizici maltské banky MeDirect. Právě tento strategický tah nyní nese své ovoce a bratrům Tomášovi a Davidu Hubáčkovým pomáhá v dobrém startu jejich vlády poté, co firmu majetkově i exekutivně převzali.
Výsledky hovoří jasnou řečí. Banka Creditas za loňský rok vykázala historicky nejvyšší čistý zisk ve výši 4,6 miliardy korun. Jde přitom o zásadní posun oproti roku 2024, kdy finanční ústav hospodařil s konsolidovaným ziskem 770 milionů korun. Klíčovým motorem tohoto růstu byl vedle organické expanze na domácím trhu především vstup na evropskou scénu. Rozhodujícím faktorem se stala akvizice skupiny MeDirect Bank, díky které původem olomoucká skupina nyní naplno operuje na trzích na Maltě a v Belgii.
Zatímco starší bratr David se našel v realitním developmentu a také ve fotbale, finanční pilíř skupiny řídí jednatřicetiletý Tomáš Hubáček. Pod jeho spolumajitelským dohledem banka loni plně dokončila integraci Max banky a rozrostla se na 400 tisíc klientů. Konsolidovaná bilanční suma celého finančního uskupení Banky Creditas se tak nyní přibližuje k hranici 300 miliard korun. A chce dál posilovat v rámci eurozóny.
„Rok 2025 je pro nás významným milníkem. Akvizicí skupiny MeDirect jsme vstoupili na evropský a eurový trh. Rekordní zisk potvrzuje, že umíme růst dynamicky a zároveň udržitelně,“ komentuje výsledky Vladimír Hořejší, předseda představenstva Banky Creditas. Peníze vydělané v bankovnictví pak skupina využívá k dalšímu rozvoji. Jen v loňském roce došlo k výraznému navýšení vlastního kapitálu banky na 17 miliard korun, což dává značný manévrovací prostor pro další nákupy či investice.
„Do dalších let vstupuje Banka Creditas s ambicí pokračovat v růstu na českém i evropském trhu a přinášet klientům atraktivní řešení pro zhodnocování úspor i financování podnikání,“ doplňuje spolumajitel Tomáš Hubáček. Úspěch finanční větve doplňuje také realitní divize, přičemž obě jsou vzájemně provázané třeba stran financování. Pod dohledem staršího bratra Davida aktuálně Creditas Real Estate spravuje portfolio čítající 5 500 bytů a v příští dekádě plánuje proinvestovat dalších 38 miliard korun.
Skupina, která začínala jako malá záložna v roce 1996, se nejprve pod taktovkou svého zakladatele Pavla Hubáčka a nyní již dál plně v režii nastupující druhé generace transformuje ve významnějšího evropského hráče. Vedle finančních služeb a realit se věnuje také energetice, kde je její skupina UCED čtvrtý největší distributor elektřiny v Česku. Celková aktiva skupiny Creditas přesahují 325 miliard korun, má 2 500 zaměstnanců a v roce 2025 vydělala přes 5,5 miliardy korun čistého zisku.