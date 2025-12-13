Do českých hospod české sklo! Ambiente pomohlo stvořit půllitry z křišťálu a teď je zkouší
Skupina Tomáše Karpíška se spojila s UMPRUM a sklárnou Bomma s ušlechtilým cílem – vrátit do českých hospod a restaurací pravý český křišťál.
Česko je sice sklářskou velmocí, lisované pivní sklo, ze kterého svůj oblíbený nápoj pijeme, se u nás ale už dvě dekády nevyrábí. Před časem se to rozhodli změnit lidé z Ambiente, UMPRUM a skláři z Bommy a teď se první výsledky jejich snažení dostávají i do rukou veřejnosti. Do pěti pražských podniků totiž zamířily dva nové druhy půllitrů z českého křišťálu, které mají ukázat, že i takto zdánlivě obyčejná věc si zaslouží péči a promyšlený design. Jen musí projít testem štamgastů.
Autory nových půllitrů jsou studenti UMPRUM Tereza Bláhová, která přišla s klasičtější, mírně zvlněnou podobou skla pro Lokály, a Jáchym Kubů, jenž pro další podniky Ambiente vymyslel půllitr s obličejem coby kamaráda u stolu. Skupina Tomáše Karpíška od každého nechala ve sklárně Bomma vyrobit dva tisíce kusů a od této středy je začala používat ve vybraných podnicích. Konkrétně v Lokálech Dlouhááá a Korunní a v Kantýně, Kuchyni a Brasileiru Slovanský dům.
Díky českému křišťálu jsou nové půllitry i na první laický pohled rozpoznatelné pro svou vysokou čistotu a lesk. Zároveň ale plní to, co mají. V prvním kole testování, které probíhalo v Ambiente na vzorku 150 kusů v létě, se podle Lucie Janečkové z Institutu Pivo už ukázalo, že se dobře drží, snadno myjí a přežijí i každodenní provoz. Nyní všechno míří do finální fáze. Dotčené podniky budou nové sklo používat následující dva měsíce a jeho tvůrci budou sbírat další zpětnou vazbu tak, aby mohlo dojít i na sériovou výrobu a – jak uvádí Ambiente – na návrat pravého českého křišťálu do českých hospod a restaurací.