Do Prahy dorazily sladké rolky z Německa. Jsou hravé, vláčné i druhý den a vyberou si z nich i vegani

Milovníci sladkého, pozor! Pokud máte slabost pro nadýchané, do ruličky smotané kynuté pečivo s porcí polevy, tak pro vás Praha skýtá nové lákadlo. Jmenuje se Cinnamood, najdete ho v Jungmannově ulici a jde o první výpad mladého řetězce původně z Kolína nad Rýnem na český trh. Nevelký obchod sází na kafe do ruky a nákup s sebou – a z jeho výlohy se vám pravděpodobně začnou velice rychle sbíhat sliny.

Za prodejnou, kterou najdete mezi dvěma vyhlášenými podniky Bjukitchen a IPPA Café, stojí původem Kazaška Rufina Tsybyktarova. Ta v Česku žije už deset let a na sladké rolky s fialovou barvou v logu narazila zhruba před dvěma lety při pracovních cestách do Berlína.

„Na první pohled mě zaujal design prodejny a právě velkorysá vitrína, která byla plná krásných rolek. Tak jsem šla ochutnat a bylo to, měla jsem svůj nový oblíbený podnik,“ vypráví Tsybyktarova, jež vystudovala VŠE a v té době pracovala v Creative Docku.

Že by v Praze ráda otevřela vlastní Cinnamood se rozhodla o půl roku později. „K pečení mám vztah od malička, v naší rodině bylo čerstvé pečivo na stole každý den a myšlenka vlastního podniku se mi líbila. Takže jsem jednoduše vyplnila formulář pro žádost o franšízu, který má Cinnamood na webu, a čekala co bude. Když mi odpověděli do druhého dne, brala jsem to trochu jako znamení,“ směje se začínající podnikatelka.

Se zakladateli značky Annou Schlecht a Lucou Breuerem se na spolupráci dohodla během dalšího půl roku a v Praze nakonec pro Cinnamood našla rovnou dvě místa. Pro co nejhladší rozjezd ale zatím otvírá jen to v Jungmannově ulici, do konce prázdnin by měla ale naskočit i větší, v podstatě už kavárna se stoly k sezení vevnitř i na zahrádce, na náměstí Jiřího z Poděbrad.

„To vzniklo tak, že jsme dlouho nemohli najít ideální místo, a pak se objevila dvě naráz. Cinnamoodu hodně věřím, tak jsem je vzala obě. Jen to nechci na začátku přepálit, proto jsme se rozhodli otevřít nejdřív jednu pobočku, trochu ji zajet a značku představit, a až o něco později přidat druhou,“ vysvětluje Tsybyktarova.

To, co jí tolik učarovalo, vypadá na první pohled jednoduše – Cinnamood prodává jen sladké rolky a několik nápojů. V nabídce má ale na patnáct příchutí, od základní skořicové s cukrovou polevou přes ovocné verze s jablky či borůvkami, případně nadupané varianty jako pistáciová, rafaelo, lotusková, red velvet nebo matcha po sezónní a trendy příchutě, jako je aktuálně takzvaná Dubai Roll. Drtivá většina z nich je ale veganská, takže si je můžou dát i lidé s intolerancí na mléko či vejce. K tomu speciálně pro Cinnamood upražená káva, limonády nebo matcha a příjemná svačina je na světě.

Foto: Cinnamood Rufina Tsybyktarova a zakladatel brandu Luca Breuer

„Koncept Cinnamoodu je od začátku založený jako take away a přesně tak fungujeme i v Jungmannově, na náměstí Jiřího z Poděbrad ale chceme schválně nabídnout místo, kde si můžete sednout třeba s počítačem a v klidu pracovat, protože to tam jednoduše sedí,“ říká Tsybyktarova. Oba provozy ale drží jednotnou linku brandu Cinnamood – tedy charakteristickou fialovou barvu, minimalistický, ale trochu funky design a důraz na detail.

Příběh samotné značky je pak trochu podobný tomu, jak se k ní dostala Rufina Tsybyktarova. Anna Schlecht a Luca Breuer se potkali během studií v Kolíně nad Rýnem, dali se dohromady jako pár, a i když oba pracovali, Luca jako auditor v KPMG, neustále hledali nápad na vlastní byznys.

Tím se před čtyřmi lety staly právě sladké rolky a podnik za tu dobu vyexpedoval do dalších tří zemí – vedle Německa působí také v Rakousku, Lucembursku a Švýcarsku, Česko je jeho pátým trhem a pražské pobočky mají čísla 43 a 44.

Foto: Cinnamood Cinnamood má většinu své nabídky vhodnou i pro vegany

„Velké věci nás ale teprve čekají,“ říká Luca Breuer, který přijel na slavnostní otevření prvního českého provozu. „Během tří měsíců budeme otevírat obchody v Rumunsku, Francii, Británii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku a Spojených arabských emirátech. A ani v Praze se nechceme zastavit na dvou pobočkách,“ dodává.

A Rufina Tsybyktarova mu přikyvuje, k dalším plánům ale říká jen to, že na řadu přijdou nejdřív příští rok. „Teď se musíme zajet,“ míní rezolutně. Která z příchutí by se mohla stát pražským favoritem si sice netroufá odhadnout, pro ni osobně je to ale varianta s borůvkami.

„Je to shodou okolností ta první, kterou jsem kdysi v Cinnamoodu ochutnala a připomíná mi pečivo, kterému jsme doma říkali růžičky, a které pekla s borůvkami nebo černým rybízem moje babička, když jsem byla malá. Možná i proto mě Cinnamood okouzlil,“ přemítá.

Ať už si ale dáte jakoukoliv příchuť, všechny mají jednu výhodu – jsou opravdu vláčné. A to dokonce tak, že si tuhle vlastnost i svou chuť zachovají, i když je omylem zapomenete rozkrájené a nezakryté přes noc na stole. Vzhledem k tomu, kolik jinak dobrého pečiva se do druhého dne zvládne proměnit v pomalu vražedný nástroj, je to opravdu velké plus.