Po loňském roce, kdy se Marvel takřka úplně odmlčel, letos vyšlo několik jeho superhrdinských filmů. Jedním z nejočekávanějších bylo dílo Eternals. Snímek o božských bytostech, které po tisících letech na Zemi vystupují ze stínů pro ochranu lidstva, před víkendem vstoupil do kin a vydělal přes 160 milionů dolarů. Podle mnohých to ale není tak velké číslo, jak se doufalo. Důvody mohou zahrnovat mizerné přijetí novinky i malou znalost postav, každopádně je na místě se ptát, co to znamená pro budoucnost univerza Marvelu (MCU).

MCU letos vstoupilo do tzv. čtvrté fáze, tedy období následujícího po válce s Thanosem a jeho vojsky v Avengers: Endgame. Eternálové, skupina nesmrtelných mimozemšťanů, na scénu vstupují kvůli obrovskému množství energie, které se kvůli událostem v Endgame uvolnilo, a musí bojovat proti svým zlým protějškům – Deviantům. Na jedné straně tak nový film přímo otevírá vstup do nového světa, na druhé se vrací i daleko do minulosti a sleduje nejen historii božských bytostí, ale celého lidstva.

Místo neustálé barevné akce přitom Eternals (stejně jako inovativní komiksová předloha) postupně buduje vlastní mytologii, v níž Eternálové nahrazují antická božstva a ovlivňují dějiny. Režisérka Chloé Zhao, nedávno oceněná Oscarem za melancholické sociální drama Země nomádů, do filmu přenesla velkou část svého typického stylu. MCU se v novince představuje v melancholičtějším, serióznějším tónu, který se snaží kombinovat obrovské měřítko války bohů s lidským měřítkem jednotlivých hrdinů.

Marvel, stejně jako část diváků, si od jednoho z nejambicióznějšího titulů MCU sliboval mnohé. Eternals má teď za sebou první víkend v kinech a celosvětové příjmy dosáhly 161,7 milionu dolarů (asi 4,1 miliardy korun), což znamená druhou nejlepší premiéru roku po Rychle a zběsile 9. Zatímco mimo USA se prodalo více lístků, než se očekávalo, na domácím americkém trhu to bylo naopak o deset procent méně, než předvídaly už tak střídmé odhady.

Richard Madden a Gemma Chanová ve filmu Eternals Foto: Falcon/Marvel Studios

Jednasedmdesát milionů dolarů, které snímek Eternals přinesl z tamních kin, zároveň představuje nejnižší číslo ze všech letošních marvelovek. Nedávno vydaný Shang-Chi za první víkend vydělal 75 milionů, Black Widow 80 milionů, a to i při paralelním uvedení na streamovací službě Disney+. V případě Eternals se zdaleka nejedná o katastrofu, nicméně objevují se legitimní otázky o roli filmu, který má Marvel posunout výrazně vpřed.

Tím nejméně problematickým aspektem je mnohem vyšší diverzita, než se objevila v předchozích superhrdinských dílech studia. Zásadní role v novince hrají ženy i muži a mezi deseti hlavními hrdiny je zastoupeno několik ras či etnik. Členy Eternálů je dokonce hluchá hrdinka (hraná hluchou herečkou) a homosexuál.

Některé z těchto aspektů způsobily ze strany konzervativní části filmových diváků vlnu kritiky a útoků – od nejnižších možných hodnocení na serveru IMDb po výzvy k bojkotu. Jistá úroveň odporu vůči posouvání hranic je (zvlášť na internetu) očekávaná, film ale nebyl vpuštěn ani na několik trhů. Kvůli homosexuální postavě, intimní scéně nebo tematice bohů Eternals nedorazí do kin v Saúdské Arábii, Kataru nebo Kuvajtu. Naštěstí pro Disney jde spíš o menší trhy a celkové příjmy kvůli nim příliš neutrpí.

Výsledky v USA se dají vysvětlit několika různými způsoby a těžko říct, který z nich má skutečně největší vliv. Některé části země například opět zažívají zhoršování pandemické situace a diváci se kvůli tomu nemusí tolik hnát do kin. Přes rozsáhlou marketingovou kampaň pak Eternálové nejsou široké veřejnosti příliš známí hrdinové. A nakonec zde jsou mizerné ohlasy kritiků a části diváků.

Kritiku lze shrnout do několika základních bodů – film se snaží představit příliš mnoho postav na příliš malé ploše, zároveň má zájem o příliš mnoho témat a zapomíná na srozumitelné vyprávění s jasným dějovým obloukem (či dokonce jasným zloduchům). V důsledku toho často zaznívají poznámky o nesoudržnosti, nudnosti a nenaplněných, byť zajímavých ambicích.

Jak kreativní je budoucnost Marvelu

V takovém kontextu je možné premiéru Eternals označovat za velký finanční úspěch, výtky vůči jinému pojetí ale vznášejí otázky po budoucnosti MCU. Filmy z obří superhrdinské ságy si od začátku udržují relativně stabilní kvalitu a kritické přijetí, už déle se nicméně objevují nařčení z přílišného stereotypu. Marvelovky si jsou všechny příliš podobné, musejí zapadnout do franšízy a mají stejný průběh končící velkou bitvou plnou počítačových efektů.

Aby se Disney přílišné únavě diváků vyhnulo, snaží se pracovat s režiséry s výrazným osobním stylem jako Taika Waititi (Thor: Ragnarok) nebo James Gunn (Strážci galaxie). V případě zdaleka nejambicióznějších Eternals ale tato strategie nevyšla. Chloé Zhao je sice nově oscarová, umělecky zajímavá režisérka, avšak její humanistický přístup s modelem blockbusteru podle Marvelu vyústil ve stále poměrně prázdný a ke všemu nedostatečně zábavný film.

Samozřejmě ne všichni se na takovém závěru shodnou. Podle některých novinářů je možné v komplikovaném ději nalézt uspokojující, dokonce fascinující příběh vytvářející komiksovou obdobu antických mytologií. Něco takového jsme ostatně chválili u Ligy spravedlnosti Zacka Snydera, jehož filmy pro DC se Zhao inspirovala. V médiích přesto převládá méně vstřícný názor.

Mezi Eternály je i hluchá hrdinka, hraná hluchou herečkou Lauren Ridloffovou Foto: Falcon/Marvel Studios

Eternals pro Disney nepředstavují ani tak finanční (film se nejspíš bez problémů zaplatí) jako spíš kreativní problém. Prezentují se totiž jako vstup do nové éry MCU a jeden z hlavních titulů čtvrté fáze. Jak říká šéf Marvelu Kevin Feige, mají představit některé z motivů důležitých pro celou franšízu a posunout ji do budoucnosti. Přes snahy režisérky ale film trpí podobnými limitacemi jako předchozí marvelovky. V některých ohledech jsou u něj dokonce horší.

Ačkoliv se Eternals snaží vyprávět menší příběhy jednotlivých postav a až rodinných vztahů mezi nimi, ústí v přesně ty samé efektní a někdy příliš umělé sekvence, ostatně jako všechny předchozí snímky MCU. Tento aspekt je zvlášť výrazný ve srovnání s nedávno vydanou Dunou, které se podařilo praktické a digitální efekty dokonale vyvážit a vytvořit živoucí mimozemský svět.

Je nicméně otázkou, zda podobné výtky nejsou relevantní hlavně pro kritickou obec nebo relativně malou část publika. Od většinových diváků stále převládají pozitivní ohlasy, do kina vyrážejí s nadšením a opakovaně a streamovací služba Disney+ se seriály Marvelu neustále roste. Ještě letos v prosinci pak má vyjít Spider-Man: Bez domova, následovaný návraty Thora nebo Dr. Strange.

Na první pohled se tak Marvel složitě mění, což Eternals demonstrují pavučinou nových postav, serióznějších motivů, střídmějšími finančními výsledky i kritickými recenzemi. Ve skutečnosti ale možná jde spíše o předstírání vývoje, stejně jako to platí pro dějové oblouky filmů MCU, které nakonec ambice něco skutečně sdělit typicky nemají. A přesto (nebo možná proto) fungují skvěle.