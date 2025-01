Dokažte, že jste člověk… a zabijte všechny démony. Ze střílečky Doom je nejbrutálnější test captcha

Než tahle captcha vystřídá svou konzervativnější konkurenci (což se tedy nestane, ale přejeme si to!), můžete si ověření svého lidství prostřednictvím Doomu vyzkoušet online. A byť to všechno zní mnohem zábavněji než dosavadní nástroje, pozor, zase tak snadno vás tahle captcha neověří. Hraje se totiž na nejvyšší doomovskou obtížnost Nightmare.

Mimochodem, není to první pokus o spojení captchy a Doomu. Už před pár lety se objevil primitivnější pokus, který ale nevyužívá hratelnost skutečné střílečky. Každopádně kdo je fanouškem této hry, toho podobné proměny nepřekvapí. Už dlouhé roky – vlastně desítky let, vždyť na konci předloňska Doom oslavil třicítku – se nadšenci snaží hru rozjet na nejroztodivnějších platformách.

Mohli jste si tak zahrát Doom na sekačce na trávu. Pomocí bakterií. Skrz těhotenský test. Na traktoru. Nebo bankomatu. Že se dá hrát na mobilu nebo kalkulačce či v prohlížeči (tedy nejen jako captcha), je už vlastně normálka. A že to kolem původního Doomu stále žije, dokazuje i jedna paradoxně nebrutální novinka.

Rozřezávání démonů motorovou pilou a jejich kropení dvouhlavňovou brokovnicí totiž počin Doom: The Gallery Experience vyměnil za utahování si ze snobského světa umění. Místo rotačního kulometu máte v ruce sklenku vína a na vernisáži korzujete galerií. Ale pokud byste snad vyhlíželi neironický pekelný masakr, máte se na co těšit. Už letos vyjde „středověký“ Doom: The Dark Ages.