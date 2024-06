Microsoft odpálil hromadu herních bomb. Těšte se na středověký Doom, novou Dragon Age nebo Age of Mythology

Uložit 0

Takhle nabitá prezentace videoherních novinek tady dlouho nebyla. Microsoft na své Xbox Games Showcase odpaloval jednu bombu za druhou – od Call of Duty přes Doom a Indianu Jonese až po nového Stalkera. Anebo staronovou kultovní strategii Age of Mythology, která vyjde ve zmodernizované verzi. Podívejte se na to nejlepší, co se přímo od Microsoftu nebo od jeho partnerských studií chystá především na Xbox i PC.

V novém Doomu poletíte NA DRAKOVI!!!

Moderní renesance značky Doom pokračuje s novinkou nazvanou The Dark Ages. Oproti tradičnímu futuristickému arzenálu ale legendární krvavá řežba tentokrát sází tak trochu na středověk. Hlavní ničitel pekelníků svůj bojový oblek skrývá pod kožešinou, démony drtí řemdihem, v ruce má štít – ozubený a sloužící nejen k obraně, ale i k vražednému vrhání jako u brutálnější verze kapitána Ameriky –, a dokonce osedlá draka. Index očekávání? 666 bodů ze sta.

Kdy se vydáte do pekla? Příští rok.

Doktor Jones už zase mlátí nácky

Starobylé artefakty, tajemství zaniklých civilizací, nacističtí padouši prahnoucí po moci… A do toho jeden neobyčejný profesor archeologie. Indiana Jones and the Great Circle slibuje přesně takovou dávku dobrodružství, akce i humoru, jakou nám už tolikrát dali Steven Spielberg a George Lucas se svými filmy. A jasně, ikonický hudební motiv nechybí. Ani úprk před obří kamennou koulí. A mimochodem, na tuhle hru se hodně těší jeden z šéfů českého studia Grip, které jiným firmám pomáhá s vývojem jejich her…

Kdy vyjde? Letos.

Úchvatný výlet do srdce Černobylu

Veleočekávané pokračování kultovní hry od ukrajinského studia GSC Game World, které po ruské invazi našlo azyl v Praze. Trailer na S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vypadá ještě lépe, než čekali i nejzarytější fanoušci. Černobyl a jeho okolí působí v nové grafice nádherně – tedy alespoň tak nádherně, jak nádherná může být oblast zamořená radioaktivitou, nevysvětlitelnými jevy a nepřáteli lidskými i nelidskými.

Kdy se vydáte do Zóny? Už 5. září.

Prostagma!

Bohové Řecka, Egypta a Skandinávie se opět střetnou v Age of Mythology: Retold! Moderní předělávka milované strategie je ale nejen oblékne do slušivějších tunik, kožešin a zbrojí, ale vylepší, upraví i opraví herní mechanismy a přidá nový herní obsah. Definitivní edice její sesterské série Age of Empires byla skvělá, čtvrtý díl taktéž, takže i remake Age of Mythology by mohl dopadnout nadmíru dobře.

Kdy vyjde? Den před Stalkerem!

Nová Dragon Age hráče rozdělí

Nejprve přišlo přejmenování na Veilguard. Teď se čtvrtý díl fantasy série Dragon Age představuje v traileru. A hráče nejspíš ostře rozdělí. Kromě prvního dílu s podtitulem Origins sice tyhle hry na hrdiny vždycky koketovaly s jistou mírou stylizace a nadsázky, ale novinka se do nich pouští naplno. Všechno je barevné, rozmanití hrdinové hláškují ostošest… Co naplat, že to svým vyprávěním rámuje oblíbený trpaslík Varric. Hardcore fandy se selektivní pamětí tohle nepotěší. Ostatní se ale mohou těšit na pokračování napínavé fantasy ságy.

Kdy uvidíte ještě víc? Na zítřejší prezentaci.

Call of Duty vás vezme do devadesátek

Válka v Zálivu, konspirace a špioni jako z filmů s Harrisonem Fordem, prezidenti Bill Clinton a George Bush. A v pozadí Firestarter od Prodigy. Call of Duty: Black Ops 6 se posunulo do devadesátých let. Někdo si může ťukat na čelo nad kadencí, s jakou nové díly známé značky vycházejí, ale odnož Black Ops umí kromě herní akce pobavit i jako akční thriller, takže se těšíme. I díky tomu, že v den vydání bude hra dostupná na předplatném Game Pass.

Datum vydání: 25. října.

Snake se ve skvělém traileru doplíží na PC

Série Metal Gear od japonského vývojáře Hidea Kodžimy patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve videoherním průmyslu vyšlo. Nyní se chystá remake titulu Metal Gear Solid 3: Snake Eater, který zamíří i na PC a Xbox. Což nebývalo zvykem.

Kdy vyjde? Nevíme.

Pekelné rozšíření pro Diablo

Dělají nejen dobré hry, ale i skvělé filmečky, kterými na ně lákají. A platí to i pro upoutávku na Vessel of Hatred, rozšíření pro pekelnou akci Diablo IV. Možná si ji ale radši nepouštějte před jídlem.

Kdy začne peklo? 8. října.

Prequel Gears of War

A když je řeč o povedených filmečcích, pusťte si i upoutávku na nové Gears of War. Tedy nové tak úplně ne, protože Gears of War: E-Day budou prequel o počátcích invaze podzemních mutantů s mladým Marcusem Fenixem v hlavní roli.

Kdy to vyjde? „Brzy.“

Galaxie Starfieldu se rozpíná do hororu

Že se nejnovější hra od studia Bethesda dočká rozšíření, to bylo jasné prakticky už před jejím vydáním. Starfield: Shattered Space se nyní představuje v traileru, který má až hororový nádech. A do už tak rozsáhlé hry slibuje kromě hrůzostrašného příběhu přidat i tunu dalšího obsahu od vybavení až po nové lokace.

Datum vydání? Letos.

Co si ještě musíte pustit?

Pokud jste fanoušci konzolí Xbox, tak třeba představení nových verzí včetně plně digitálního modelu Series X. Nicméně coby hráči rozhodně nepropásněte Avowed, akčnější pojetí fantasy světa z Pillars of Eternity. Taky upoutávku na další díl fantasy s nádechem pohádky a komedie Fable. Anebo britskou postapokalyptickou idylku Atomfall, kde najdete jak červené telefonní budky, tak mutanty. Fanoušky potěší upoutávka na rozšíření World of Warcraft: The War Within.

Dříve narozené hráče by mohla krásně zasáhnout hra Mixtape, která míchá nostalgii na teenage léta a skvělý soundtrack. Což do jisté míry platí i o novém díle série Life is Strange: Double Exposure. A starší hráči si možná vzpomenou i na starší akci Perfect Dark, pro kterou se chystá remaster. Velice zajímavě vypadá animovaný pohled na folklór jihu Spojených států ve hře South of Midnight.

Že vás takové boomerství a pomalé hry neberou a chcete adrenalin přímo do žíly? Tak si pusťte upoutávku na robotické souboje Mecha Break. Anebo online akci FragPunk, která kromě stylizovaného střílení chce zaujmout i možností upravovat pravidla hry. Třeba zvětšením hlav nepřátelských modelů pro snazší headshoty. Na Xbox Games Showcase se také představil nový Assassin’s Creed: Shadows, ale ve světě, kde existuje vynikající Ghost of Tsushima, mu nevěštíme úspěch.