Let dalšího Čecha do vesmíru je blízko. Misi na ISS by neměl zhatit ani Trump, ani podzimní volby

Česká republika téměř jistě vyšle svého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Vláda schválila misi armádního pilota Aleše Svobody s plánovaným startem na přelomu let 2027 a 2028. Stát do projektu investuje dvě miliardy korun, které budou postupně uvolňovány v příštích letech skrze zvýšený příspěvek do Evropské kosmické agentury (ESA).

Bez ní by totiž projekt nebyl možný, do všeho se navíc vkládá i NASA. „Mise na ISS je soukromá, ty předchozí dělala společnost Axiom Space, zájem má i Vast Space. Jednu z těchto dvou firem NASA vybere jako zprostředkovatele této mise,“ vysvětluje pro CzechCrunch Jan Spratek, popularizátor vědy a kosmonautiky. A ESA? „Té skrze příspěvky dáme peníze a ta to u vybrané společnosti zaplatí,“ dodává.

Dle jeho slov může být Česku jedno, kterou firmu si NASA vybere. Symboličtější by však bylo, kdyby byla vybrána Vast. „Jejím šéfem je totiž bývalý americký astronaut Andrew Feustel, který už vzal do vesmíru Krtečka a v Česku je známý,“ připomíná Spratek.

Otazníky kolem pravděpodobnosti uskutečnění mise sice jsou, ale minimální. První se váže k faktu, že se peníze budou investovat až do roku 2027, kdy může v Česku vládnout jiná vláda. „Pokud se investice zruší, tak Svoboda nikam nepoletí,“ upozorňuje Spratek. Menší hrozba je také v podobě prezidenta USA Donalda Trumpa, ovšem i tahle podle Spratka není vážná.

„Byť Trump provádí všechno možné, tohle by neměl zatrhnout. Jde o peníze do americké firmy. Spíš jde o to, že má záměry neprovozovat ISS. Leda by řekl, že ISS skončí dřív, to ale mezinárodní partneři nedovolí, navíc má stejně do roku 2030 ukončit svou působnost,“ říká Spratek a dodává, že „za současné konstelace se let uskuteční“.

Samotná mise pak bleskem z čistého nebe není. ESA již dříve vybrala pět profesionálních astronautů, dalších dvanáct – včetně Svobody – je rezervních. „Stalo se to, že někdo z ESA se zamyslel a státům, které mají rezervní astronauty, nabídnul, jestli je nechtějí poslat nahoru taky,“ vysvětluje Spratek, jak se Česko k misi nejspíš dostalo. „Nebudeme prvním státem, který tohoto modelu využije. Už letěl Švéd, v červnu poletí i Polák.“

Dvoumiliardovou částku ministerstvo dopravy uvádí hlavně jako investici. „Každá koruna investovaná do vesmírného programu se mnohonásobně vrací prostřednictvím inovací, nových technologií a inspirace pro mladou generaci,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.