E-mail nebo chytrý telefon? Ani jedno jsem nikdy neměl, říká slavný režisér. Scénáře vozí hercům osobně
Dal světu moderního Batmana, zamotal hlavy diváků v Počátku a získal Oscara za Oppenheimera. S technologiemi si však Christopher Nolan poradí stěží.
Točí sice filmy za stovky milionů dolarů a na place řídí ohromné štáby, ale na e-mail neodpoví a chytrý telefon u něj nikdo nenajde. Slavný americko-britský režisér a scénárista Christopher Nolan totiž přiznává, že se digitálním technologiím cíleně vyhýbá. A život v offline světě mu prý naprosto vyhovuje.
V pondělním rozhovoru pro americký pořad 60 Minutes to ostatně tvůrce oscarového Oppenheimera a velmi očekávané Odyssey přiznal zcela bez okolků. Nikdy nevlastnil chytrý telefon, nepročítal si na počítači e-mailovou schránku a své letité zvyky rozhodně nehodlá měnit. „Prostě mě to jako forma komunikace nikdy moc nezajímalo,“ prozradil.
E-maily se k němu sice zpravidla dostanou, ovšem výhradně vytištěné na papíře. Asistent mu je fyzicky donese na stůl a režisér si je v klidu přečte. Pokud s ním však chce někdo probrat něco skutečně důležitého, nezbývá mu nic jiného, než za Nolanem dorazit osobně. Tento přístup se přitom promítá i do Nolanovy umělecké tvorby.
Když například připravoval obsazení filmu Oppenheimer, neposílal hercům v hlavních rolích scénář elektronicky. Místo toho třeba raději odletěl do Irska za Cillianem Murphym a počkal, než si text přečte osobně na místě. „Chtěl jsem na vlastní oči vidět, jak se propojí s tím, co jsem napsal,“ vysvětloval už dříve svůj netradiční postup v rozhovoru pro magazín The Hollywood Reporter.
Své scénáře Christopher Nolan píše na počítači, který není a nikdy nebyl připojený k internetu. A když cestuje, nosí s sebou pro případy krajní nouze jen klasický vyklápěcí telefon s tlačítky. Může z něj sice volat, ale žádné aplikace si do něj nestáhne.
Zvládat s takovou výbavou běžné situace je v dnešní době stále těžší. Režisérovi údajně komplikuje život zejména všudypřítomnost QR kódů, které pandemie napevno vrátila skoro do každé americké restaurace. „Žít bez smartphonu je těžší a těžší. Tak třeba QR kód na chvíli v podstatě zmizel, ale teď je znovu úplně všude. A bez chytrého telefonu s ním moc nenaděláte,“ povzdechl si.
Nolan přitom odmítá, že by za jeho absencí v online prostoru stála nějaká hluboká filozofie nebo promyšlená strategie osobního rozvoje. „Jen žiju tak, jak jsme dřív žili úplně všichni. Pro mě je to prostě normální život a jsem rád, že na sobě nenosím digitální okovy,“ vysvětlil s tím, že jeho postoj budí u ostatních často nečekanou reakci.
„Většina lidí mi to vlastně závidí. O něčem to vypovídá. A není to nic dobrého,“ míní Nolan. Ačkoli sám po internetu nesurfuje, trailer na jeho nadcházející filmový epos digitální svět doslova ovládl. Očekávaná Odyssea zamíří do českých kin už 16. července a láká na hvězdné obsazení.
Vedle Matta Damona se v ní ukáže třeba Robert Pattinson, jenž si dělá zálusk na hrdinovu manželku v podání Anne Hathaway. Objeví se i oblíbený „spider-manovský“ pár Tom Holland coby syn Télemachos a Zendaya jako bohyně Athéna. O tom, že i v Česku půjde o filmovou událost léta, svědčí i fakt, že snímek točený primárně pro formát IMAX už teď vyprodal svá premiérová promítání na pražské Floře.