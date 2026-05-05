Entertainment –  – 1 min čtení

Matt Damon jako legendární hrdina v epickém filmu Christophera Nolana. Podívejte se na největší trhák léta

Christopher Nolan a jeho Odyssea s Mattem Damonem v hlavní roli vyplují do českých kin už 16. července.

Michal MančařMichal Mančař

0Zobrazit komentáře

Dal nám moderního Batmana v trilogii o Temném rytíři. Zamotal naše mozky v Počátku. Odpálil nás do vesmíru v Interstellaru. Získal Oscara za Oppenheimera. A na tohle léto chystá Christopher Nolan další velkolepou filmovou událost. Blíží se legendární Odyssea – a vy si pusťte její trailer.

Řecké mýty a legendy baví od počátku věků a jen málokterý je tak dobře známý jako Odyssea, v níž se hrdina Odysseus snaží dostat po trojské válce domů. Jenže rozmary antických bohů jsou nevyzpytatelné, a tak mu cestu ztíží obří kyklopové, čarodějnice… nebo třeba nápadníci, kteří mu v jeho nepřítomnosti chtějí ukrást manželku. Všechny tyhle nástrahy Matt Damon v hlavní roli potká. A všechny uvidíte v novém traileru.

Nolanova Odyssea zamíří i do českých kin už 16. července, kromě Matta Damona se v ní ukáže Robert Pattinson, jenž si dělá zálusk na hrdinovu manželku ztvárněnou Anne Hathaway. Objeví se i spider-manovská (mimochodem, Spider-Man: Zbrusu nový den vyjde o dva týdny později) dvojka Tom Holland coby syn Télemachos a Zendaya jako bohyně Athéna. A že to bude filmová událost léta, značí i fakt, že snímek tvořený primárně pro IMAX už teď vyprodal promítání tohoto formátu na pražské Floře.

THE ODYSSEY

Foto: CinemArt

THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY+12
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
THE ODYSSEY
Související témata:Tom HollandRobert PattinsonOdysseaAnne HathawayChristopher NolanMatt DamonZendaya
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    jasna

    Tvoří lampy z pomerančů a hortenzií, její instalace z papíru zdobí lofty i hotely. Teď dobývá zahraničí

  2. 2

    martin-cigler4

    Poprvé vydělal miliardu a zase vyrazil na nákupy. V Ostravě koupil za stamiliony firmu, která mu chyběla

  3. 3

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun

  1. 1

    statek

    Zpěvačka zrekonstruovala zchátralý statek na jižní Moravě. Zachovala jeho klenby a přidala dostavbu

  2. 2

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  3. 3

    hubackovi

    Předloni 770 milionů, loni už 4,6 miliardy. Klan Hubáčků si mne ruce, jejich banka rekordně vydělala