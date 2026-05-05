Matt Damon jako legendární hrdina v epickém filmu Christophera Nolana. Podívejte se na největší trhák léta
Christopher Nolan a jeho Odyssea s Mattem Damonem v hlavní roli vyplují do českých kin už 16. července.
Dal nám moderního Batmana v trilogii o Temném rytíři. Zamotal naše mozky v Počátku. Odpálil nás do vesmíru v Interstellaru. Získal Oscara za Oppenheimera. A na tohle léto chystá Christopher Nolan další velkolepou filmovou událost. Blíží se legendární Odyssea – a vy si pusťte její trailer.
Řecké mýty a legendy baví od počátku věků a jen málokterý je tak dobře známý jako Odyssea, v níž se hrdina Odysseus snaží dostat po trojské válce domů. Jenže rozmary antických bohů jsou nevyzpytatelné, a tak mu cestu ztíží obří kyklopové, čarodějnice… nebo třeba nápadníci, kteří mu v jeho nepřítomnosti chtějí ukrást manželku. Všechny tyhle nástrahy Matt Damon v hlavní roli potká. A všechny uvidíte v novém traileru.
Nolanova Odyssea zamíří i do českých kin už 16. července, kromě Matta Damona se v ní ukáže Robert Pattinson, jenž si dělá zálusk na hrdinovu manželku ztvárněnou Anne Hathaway. Objeví se i spider-manovská (mimochodem, Spider-Man: Zbrusu nový den vyjde o dva týdny později) dvojka Tom Holland coby syn Télemachos a Zendaya jako bohyně Athéna. A že to bude filmová událost léta, značí i fakt, že snímek tvořený primárně pro IMAX už teď vyprodal promítání tohoto formátu na pražské Floře.