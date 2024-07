Eddie Murphy nezestárl. Nový Policajt v Beverly Hills na Netflixu je akční komedie jak z osmdesátek

Uložit 0

Na horké letní večery můžeme prozatím zapomenout, kdybyste si ale přece jen chtěli trochu rozpumpovat krev v žilách, Netflix vám k tomu servíruje ideální novinku – čtvrtý díl Policajta v Beverly Hills s podtitulem Axel F a samozřejmě s Eddiem Murphym v hlavní roli. První film z téhle série vtrhnul do kin před rovnými čtyřiceti lety a s jejím nejnovějším přírůstkem budete mít pocit, jako byste se do té doby vrátili. Se vším pozitivním i negativním, co to s sebou nese.

Detektiv Axel Foley má sice dospělou dceru Jane, na jeho svéráznosti v nahánění padouchů to ale nic nezměnilo. Dělá to doma v Detroitu a vrátí se to opět předvést i do Beverly Hills, kde se právě jeho dcera dostane do trablů. Nový Policajt v Beverly Hills: Axel F dorazil tuto středu na Netflix a vy se připravte na honičky, hlášky i velice příjemný pocit návratu v čase, který je jako stvořený pro líné letní večery.

Nic na tom nemění ani to, že kromě Eddieho Murphyho se ve filmu objeví taky Kevin Bacon nebo Joseph Gordon-Levitt. Nečekejte žádné velké zvraty způsobené tím, že film vyšel třicet let po dosud posledním, třetím díle série. Vlastně byste z velké části uvěřili, že vznikl třeba na přelomu století. Lucie a Michal už čtvrtého Policajta viděli a tady jsou jejich dojmy.

Eddie Murphy jako zamlada

Lucie: Nevím, kdy jsem s ním viděla nějaký film naposledy, ale nedávno jsem zahlédla v televizi upoutávku na Pluta Nashe a s čistým srdcem můžu říct: ON JE POŘÁD STEJNÝ. Nevím, jak to dělá, ale chtěla bych to umět taky. Není to ageismus, ale když ho srovnáte s ostatními herci ve filmu, třeba záporákem Kevinem Baconem, je ten rozdíl opravdu markantní. A zdá se, že kromě vzhledu má Murphy i stále stejnou energii, což je pro fanoušky jedině dobrá zpráva.

Michal: Jak je to možné? Je přece rok 2024, ale tohle je snad Eddie Murphy z roku 1984. Vzhledem, výrazem i výkonem. A to je teprve ten první návrat do minulosti, co vám Netflix s Axelem Foleym připravili…

Retro z roku 2024

Lucie: Jako byste se propadli časovou smyčkou. Bez přehánění. Po prvních několika záběrech jsem lovila telefon, abych se ujistila, v jaké době se Policajt v Beverly Hills: Axel F odehrává. Výprava, oblečení… jako bych se ocitla nejpozději v 90. letech. Je to příjemné, chybí současná někdy až zbytečná překombinovanost. Vedle děje i technologická, jejímž vrcholem je pár záběrů na chytrý telefon, které vás ujistí, že jste se opravdu nevrátili aspoň o třicet let do minulosti. Celkově je tenhle pocit velkou (dobře, možná jedinou, ale o to silnější) devizou čtvrtého Policajta v Beverly Hills – na dvě hodiny se s ním dostanete do světa, kde je všechno přímočaré a řešitelné. A to je překvapivě osvěžující.

Michal: Netflixovský Policajt v Beverly Hills mi jistým způsobem hrozně připomíná nedávné čtvrté Bad Boys neboli Mizery. Ti taky nezestárli. A taky z nich máte pocit, že mezi nejnovějším a předchozím dílem neuplynulo několik (desítek) let. Policajt si na nic nehraje. A pokud už na něco hraje, jsou to úplně ty stejné struny jako v předchozích filmech. A navíc všude hraje nestárnoucí hit Heat is On a dobře známý ústřední motiv Axel F od Harolda Faltermeyera.

Příliš starý humor?

Lucie: Humor ve filmu je přesně takový, jaký si s Murphym instantně spojíte – často přehnaný a uječený. Můj vyhledávaný šálek kávy to úplně není a je ho hodně, když už si ale pustíte Policajta v Beverly Hills, co jiného byste čekali? Je to místy na hraně trapnosti (pro někoho i za ní), ale pořád v rámci žánru.

Michal: Já bych dodal, že Axel F naštěstí není žádná až tak ztřeštěná devadesátková šílenost, ze které by trapné vtípky stříkaly na všechny strany. Vlastně když se objeví třeba Axelův kámoš Serge a na pár sekund je všechno extrémně stereotypně afektované, ze zbytku spíš hláškovacího „buddy cop“ filmu to docela okatě trčí.

Akce jako z devadesátek

Michal: Série z Beverly Hills mi v hlavě zůstala spíš jako komedie s Eddiem Murphym. A tak jsem se divil – byly i předchozí díly až TAKHLE akční? Honičky se sněžným pluhem, v helikoptéře… a do toho dost střílení. Včetně odprásknutí padouchů za bílého dne uprostřed města. To si nestěžuji, jen mě to překvapilo.

Lucie: Akce opravdu nechybí. Naopak jí je možná až moc. Jasně, Axel Foley je proslulý tím, že se do všeho vrhá po hlavě, pořád něčím bez rozmyslu jezdí a naráží do všeho, co mu stojí v cestě (a kdybyste to nevěděli, všechny postavy vám to rády připomenou). Jenže zatímco některé honičky jsou na místě, jiné jako by existovaly jen proto, aby si Eddie Murphy mohl zase sednout do jiného dopravního prostředku a řítit se vpřed. A ty pak zbytečně kazí dojem.

Scénář? Asi existuje

Michal: Z minulého století jako by vypadl nejen samotný Eddie Murphy, ale i scénář. Něco takhle přímočarého se dnes už moc nevidí, všechno je hezky nekomplikované. Zkorumpovaný padouch? Tady ho máte, ani náznakem se ho film nesnaží skrýt. Přestřelka třiceti padouchů versus pár poldů? Dopadne to dobře, nebojte. Rozbitý vztah táty Axela a dcery Jane? Co myslíte, jak dopadne… Jsou filmy, kde by to diváka drásalo, ale tady? Vůbec.

Lucie: Film prostě příjemně jede od začátku do konce. Je to sice akční, ale pořád komedie, která se sune svým vyměřeným časem k finále. To sice není překvapivé, ale v rámci vytyčených mantinelů byste ani jiné nechtěli. Všechno dopadne tak, jak má.