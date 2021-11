Jmění Elona Muska se aktuálně odhaduje na zhruba 288 miliard dolarů, tedy bezmála 6,5 bilionu korun. To z něj dělá suverénně nejbohatší osobnost světa, u které by bylo na místě očekávat, že si dopřává to nejlepší bydlení. Donedávna se tak dělo, jenže nyní prodává poslední ze svých honosných kalifornských nemovitostí a jeho jediným domovem se stala malá pronajatá „krabice“, kam se vejde jen to nejnutnější. Co je důvodem Muskovi realitní askeze? Mars, ale dost možná i nepříjemná daňová povinnost.

Pro většinu z nás je jmění, které Elon Musk drží ve svých rukou, něčím naprosto nepředstavitelným. Alespoň trochu může napovědět graf vyjadřující jmění Jeffa Bezose ve výši 185 miliard dolarů, přičemž u Muska by bylo „scrollování“ o poznání delší. Šéf Tesly si může pořídit prakticky cokoliv, ale jen za předpokladu, že by své statky, ve kterých má peníze uloženy, přetavil v dolary. O tom ostatně nechal nedávno hlasovat i veřejnost, které se ptal, zda se má zbavit části svého podílu v Tesle. Její akcie však nejsou tím jediným, čeho se Musk v poslední době zbavoval.

Stejně jako řada jiných miliardářů i Elon Musk v minulosti nakupoval na území americké Kalifornie hned několik velice luxusních nemovitostí, které buď sám obýval, nebo je dále pronajímal. Jenže v květnu minulého roku učinil na svém Twitteru, tedy jeho nejoblíbenější sociální síti, prohlášení, ve kterém oznámil svůj úmysl zbavit se téměř veškerého fyzického majetku, svých domů nevyjímaje.

Rozprodávání nemovitostí zahájil v červnu téhož roku, a to prodejem hned největšího ze svých domů v bohatém sousedství Bel Air. Ten zakoupil koncem roku 2012 za sedmnáct milionů dolarů, přičemž o osm let později jej prodal za devětadvacet milionů dolarů. Na tento obchod postupně navázaly další nemovitosti, přičemž všechny se Muskovi podařilo prodat s cenovkou vyšší, než s jakou je dříve pořídil.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Celkem mu prodeje vynesly více než 100 milionů dolarů, což je částka, která by měla být brzy navýšena o dalších třiadvacet milionů. Musk je totiž blízko k prodeji i svého posledního domu, který v Kalifornii vlastní, jak informoval magazín Business Insider. Konkrétně se jedná o luxusní rezidenci v Hillsborough s deseti ložnicemi, kterou zakoupil v roce 2017 za 23,3 milionu dolarů a v posledních letech ji pronajímal.

Musk totiž v Kalifornii již delší dobu nežije. Koncem minulého roku oznámil svůj oficiální exodus do Texasu, kde se jeho novým domovem stala nemovitost pronajatá od vlastní vesmírné firmy SpaceX. Kdo by čekal další honosný palác, nejspíše by při návštěvě nejbohatší osoby světa zůstal v němém úžasu. Tatam jsou bazény, lvi zdobící příjezdové brány a koupelny vykládané mramorem. Novým domovem Elona Muska se stal prefabrikovaný obytný box o ploše necelých čtyřiceti metrů čtverečních.

Skromný život v Texasu

Prefabrikovaný domek od startupu Boxabl s cenovkou 50 tisíc dolarů (lehce přes milion korun) si Elon Musk nechal dovézt přímo do areálu Boca Chica, kde SpaceX vyrábí a odpaluje své rakety do vesmíru. V domku, který je levnější než Model S, mu je k dispozici jen to nejzákladnější. Může v něm však testovat potenciál myšlenky, že by něco takového výhledově stálo i na Marsu.

Podoba domku, který nyní obývá Elon Musk, nejbohatší osoba světa Foto: Boxabl

Právě kolonizace rudé planety hraje v celém Muskově výprodeji pozemských statků velkou roli. Již loni v prosinci totiž v rozhovoru pro Business Insider uvedl, že většina financí získaných prodejem nemovitostí poputuje na naplnění cíle udělat z Marsu do roku 2050 nový domov lidské civilizace. „Myslím, že je důležité, aby se lidstvo stalo vesmírnou civilizací a multiplanetním druhem. A vybudování města na Marsu bude vyžadovat spoustu zdrojů. Chci být schopen přispět co nejvíce – to znamená hodně kapitálu,“ řekl Musk.

Jeho vize jsou skutečně velké. Na Mars chce do roku 2050 vyslat milion lidí a vybudovat flotilu tisíce hvězdných lodí, které je budou na místo dopravovat. S tím souvisí také plán nabízet úvěry těm, kteří nebudou mít na takový mimoplanetární výlet finance a přímo na Marsu jim nabídnout pracovní příležitosti, díky kterým svůj dluh splatí.

Kolonizace Marsu ovšem nemusí být jedinou motivací, proč se zbavovat majetku v Kalifornii. Více honosných domů znamená větší daňovou zátěž. Ta pro Muska, který v Tesle nepobírá žádný plat, není ničím příjemným, jelikož přináší nutnost zbavovat se statků, ve kterých má své peníze uložené. A jak je všeobecně známo, raději než akcií Tesly se Musk zbaví svých domů.

To byl také hlavní důvod, proč se Musk (a následně i Tesla) přestěhoval do Texasu, a také důvod, proč v posledních týdnech předvádí rošádu s akciemi Tesly, která mu má přinést ještě více akcií… Tesly. Musk je zkrátka člověk, který žije svým podnikáním, a nevadí mu spát ani na pohovce v kanceláři. Proto příliš nelpí na majetku, který je spojen s osobním životem, na který mu zkrátka nezbývá mnoho času.