Úředníci americké Komise pro cenné papíry se nemají s nejbohatším člověkem planety Elonem Muskem zrovna v lásce – už jednou mu udělili pokutu 20 milionů dolarů, protože se jim nelíbilo, co sdílí na svém Twitteru. Tehdy šlo o informaci, že by Tesla mohla odejít z burzy. Dokonce mu nařídili, že než něco na svou oblíbenou sociální síť dá, měl by se nejdřív poradit s firemními právníky. Teď z něj mají nepochybně znovu zamotanou hlavu.

V sobotu odpoledne Musk požádal svých bezmála 63 milionů sledujících, ať se vyjádří v anketě, co má udělat s desetinou svého podílu v nejhodnotnější automobilce světa. Jestli ho má prodat a zaplatit z toho daň, nebo si jej nechat. A dodal, že hlas lidu poslechne, ať to dopadne jakkoliv. A dopadlo to podle očekávání – 58 procent z celkem 3,5 milionu hlasujících bylo pro, aby akcie prodal.

Jak ale naznačil jeden z jeho doplňujících tweetů, celý příběh je mnohem složitější. Musk v něm napsal „*abide(n)“. Slovo abide v angličtině znamená poslechnout, přidané n je ovšem zjevná narážka na amerického prezidenta Joe Bidena. Jeho Demokratická strana silně tlačí na to, aby bohatí lidé jako Musk platili vyšší daně, dokonce byla chvíli ve hře možnost, že by se jim dokonce danily i akciové podíly. A právě v nich leží v podstatě veškeré Muskovo bohatství.

Tento plán demokraté sice prozatím opustili, plánují ovšem zvyšovat jiné daně. Jak uvádí deník The Wall Street Journal, pokud by Musk prodal zmiňované akcie v hodnotě přesahující 20 miliard dolarů (při aktuální ceně akcií Tesly), daňová sazba by byla 23,8 procenta. Jenže Kongres ji chce zvednout, takže počkat pár měsíců by mohlo vyjít draho. A jelikož Musk a další miliardáři jsou dlouhodobě pod tlakem veřejnosti, že se daním vyhýbají, i oni cítí, že je třeba minimálně nějaké gesto udělat.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021