S generálem Zodem, úhlavním záporákem z komiksu o Supermanovi, to nedopadlo dobře – v legendárním filmu z roku 1980 mu hrdina v modro-červeném hábitu nejdříve rozmáčkl ruku a pak ho uvrhl do průrvy ve své pevnosti. Právě snímek vesmírného bídáka v podání herce Terence Stampa v úterý obletěl celý internet, na Twitteru jej totiž sdílel Elon Musk.

A podobně neslavně jako se Zodem to posledních 48 hodin vypadalo i s automobilkou Tesla, kterou Musk spoluzaložil, kterou vede a v níž je největším akcionářem. Během pondělí a úterý hodnota jejích akcií poklesla v součtu o 16 procent, což Muskovi osobně umazalo desítky miliard dolarů majetku. Zatímco v pátek odpoledne se obchodování uzavíralo při hodnotě 1 222 dolarů za jeden cenný papír, v úterý se končilo na úrovni 1 024 dolarů.

V posledních týdnech přitom Tesla vykazovala úplně opačnou dynamiku. Od září posílila o 70 procent, protože jednak zveřejnila rekordní hospodářské výsledky, jednak globální autopůjčovna Hertz oznámila, že si od ní chce koupit 100 tisíc vozů. Tak kde je problém? Přece v Muskovi a Twitteru.

Na své oblíbené sociální síti se Musk (podle Bloombergu první, podle Forbesu druhý nejbohatší člověk světa) zeptal 63 milionů lidí, kteří ho tam sledují, jestli má prodat desetinu svého podílu v Tesle. Oni mu podle očekávání odpověděli, že ano. Že má prodat akcie v hodnotě přes 20 miliard dolarů. A jelikož výstřední miliardář slíbil, že twitterovou anketu poslechne, ať bude výsledek jakýkoliv, měl by v dohledné době poslat na trh nějakých 20 milionů akcií.

To, co se v následujících hodinách dělo, tedy výprodej akcií Tesly, je na to reakcí. Paradoxní je, že indicie, že bude Musk vyprodávat, tu byly už několik týdnů. Jednak se relativně nedávno akcií za stovky milionů dolarů zbavili někteří jeho blízcí spolupracovníci včetně jeho bratra Kimbala, jednak on sám už v září říkal, že v posledním čtvrtletí roku 2021 asi něco „odhodí“. Sonda na Twitteru byla proto jen dalším střípkem. Skutečný důvod, proč chce Musk prodávat, leží – jak jinak – v daních. A v akciích.

Padesátiletý podnikatel nebere v Tesle žádný plat, odměnou jsou mu opce na nákup akcií za zvýhodněnou cenu. Takových balíčků dostal několik, teď ho ovšem nejvíc pálí opce z roku 2012, kterým skončí platnost příští rok v létě. Muska opravňují, aby si koupil 22,9 milionu akcií při ceně 6,24 dolaru za kus, což je mimořádně výhodné, když se dnes akcie obchodují za více než tisíc dolarů. Zjednodušeně řečeno – za 143 milionů dolarů si koupí cenné papíry v hodnotě výrazně převyšující 20 miliard dolarů (v závislosti na jejich aktuální ceně).

Jenže z pohledu amerických zákonů je rozdíl mezi pořizovací cenou a jejich reálnou hodnotou klasickým příjmem, který se daní. Tamní jurisdikce pohlíží na takovéto akciové opce jako na zaměstnanecké benefity. K tomu je nutné přičíst i kalifornskou dodatečnou daň. Zpravodajská stanice CNBC spočítala, že pokud by Muskův zisk z transakce byl 28 miliard dolarů (počítáno při ceně akcií 1 222 dolarů), měl by před sebou povinnost zaplatit daň 54 procent, tedy astronomických 15 miliard dolarů.

A to je důvod, proč Musk chce a potřebuje prodávat jiné akcie. A nejlépe už letos, aby měl na zaplacení daní, až si za necelý rok koupí jiné akcie Tesly. Proč to potřebuje ideálně stihnout ještě letos? Protože v Kongresu vzniká plán na zvýšení daně z prodeje akcií, teď je to ještě necelých 24 procent, po novém roce by sazba ale mohla stoupnout nad 30 procent.

Navíc Musk se nijak netají tím, že v podstatě všechno, co má, jsou akcie Tesly a podíl ve vesmírné společnosti SpaceX. Nejspíš drží i nějaké kryptoměny, ale hotovostí zrovna neoplývá. Nedávno prodal i všechny své nemovitosti. Jihoafrický rodák, jehož jmění se nyní pohybuje kolem 300 miliard dolarů, zatím přesně neřekl, jak akciovou transakci, která jej na čas zalije hotovostí, provede.

Nejspíš bude prodávat po částech, každopádně největším akcionářem Tesly zůstane i tak, navíc několik dalších opčních balíčků na něj ještě čeká. O moc nad „svou“ automobilkou určitě nebude chtít přijít. A to i přesto, že tento týden už dokonce přestal být Elonem Muskem a stal se Lordem Edgem z Tröllheimu. Samozřejmě na Twitteru.