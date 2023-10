Energetický nápoj pro rostliny. Čeští vědci vyvinuli produkt, který vyživí flóru a zadrží vodu v půdě

Uložit 0

Správné hospodaření s vodou je rok od roku stále zásadnější. Nejen Česko totiž každý rok sužují dlouhé vlny extrémních veder, během kterých půda vysychá na troud. A i když ji pak aspoň zčásti spasí občasné přívalové deště, o úrodě se to samé mnohdy říct nedá. Česko má navíc to specifikum, že zdejší půda vyniká velmi špatnou schopností vodu zadržovat. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně tak společně s odborníky na management vody v půdě z amerického Water for Food Institute a českou firmou Sciteg vyvinuli patentované přípravky, které mají za cíl půdě pomoci lépe nakládat s vodou.

Podle údajů, které letos v létě zveřejnil web Intersucho, za sebou máme rok s dosud největším rozsahem nedostatku vody. Znamená to, že kvůli vysokým teplotám a slabým srážkám se v Česku zvětšil rozsah zemědělského sucha, tedy toho v půdě do jednoho metru. Během letošního června bylo zasaženo dokonce 11 procent území. Nejintenzivněji bylo suchem zasažené Podkrkonoší a prakticky celý Královéhradecký kraj.

Letošní sucho výrazně dopadlo na sedláky. Aktuálně jsou na tom nejhůře ti z Mostecka, Lounska, okolí Plzně, Strakonicka, Pardubicka či Žďárska, kde očekávají ztrátu na výnosech dokonce přes 40 procent. Ztrátu mezi 30 až 40 procenty očekávají zemědělci ve většině Česka, například v části Středočeského kraje, v jižních Čechách a také na Moravě.

Stále více se tak skloňují možnosti, jak zadržet vláhu v půdě. S důmyslným řešením pro zavlažování přišla například česká firma Zahradní Olla, která začala trh zásobit hliněnými nádobami určenými k řízenému zavlažování pěstovaných rostlin. A řešení, které lze využít i na větších lánech a které může vytrhnout trn z paty sedlákům, představila v roce 2019 česká firma Sciteg.

Foto: Escube David Fuchs, jednatel společnosti Escube

Tu založil profesor Josef Jančář z Vysokého učení technického v Brně. Přišel totiž s nápadem vytvořit prostředek, který bude snadno aplikovatelný a který bude prostřednictvím managementu vody do půdy zároveň přidávat bioaktivní látky. „Cílem bylo vyvinout prostředek, který by nejen ochránil rostliny, ale zároveň pomohl půdě, aby měla i v obdobích sucha dobré vlastnosti, které budou prospívat rostlinám,“ říká David Fuchs, jednatel společnosti Escube, kterou firma Sciteg založila na vývoj speciální produktové řady.

Vývoj trval dva roky a zapojily se do něj přední české i zahraniční univerzity a výzkumné instituce, kromě výše zmíněných ještě odborníci z University of Nebraska. Vznikl tak produkt, který spojuje regeneraci půdy s efektivním hospodařením s vodou v půdě, díky němuž se živiny lépe dostávají k rostlinám.

„Jinými slovy naše prostředky minimalizují výpar vody z půdy a zároveň dokážou zadržet vodu, kterou v období sucha postupně pouštějí ke kořenům rostlin. Díky tomu rostliny nepotřebují spotřebovávat tolik vody formou závlahy,“ upřesňuje Fuchs. Množství nutné závlahy se tak snižuje až o 50 procent a klíčivost rostlin se společně s hustotou kořenového systému posiluje až o 75 procent.

Kdo by se děsil toho, že se společně s přípravky dostávají do půdy nějaké škodliviny, může začít klidně dýchat, jelikož jsou organické a rozloží se v rozmezí 30 až 90 dnů po aplikaci. Konkrétně obsahují přírodní hydroabsorbenty, tedy rašelinu, zoxidované uhlí a kompost kalifornských žížal, dále hnědé mořské řasy a biostimulanty.

Díky tomu jsou certifikovány pro ekologické zemědělství a zapadají také do konceptu takzvaného regenerativního zemědělství, které se půdu snaží obohacovat o organické hmoty a o důležité mikroorganismy. Teoreticky by se daly pojmenovat jako takový přírodní energetický nápoj pro rostliny.

„Naše produkty jsou u velkopěstitelů využívány například pro řepku, kukuřici a obecně obilniny, ale také třeba ve vinicích. V letošním roce začaly naše produkty využívat také města a obce, zejména pro travní povrchy, stromy, keře a v neposlední řadě i pro okrasné květiny. Evidujeme poptávku také v zemích na jihu Evropy a v oblasti Perského zálivu,“ dodává Fuchs.

Firma má do budoucna v plánu dostat výrobky Escube do všech koutů světa, kde je nedostatek závlahové vody. Příští rok by se chtěla dostat do Asie a Střední i Severní Ameriky. Zároveň se chce zaměřit na vývoj výrobků pro profesionální využití, určených speciálně pro potřeby vinařů. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně navíc aktuálně s firmou Escube vyvíjejí granulované směsi z bramborového škrobu, který pomůže rostlinám zadržet vodu a snížit stres ze sucha.