Evropská elektrická dodávka od Rivianu dostala stopku. Automobilka se nedomluvila s Mercedesem

Automobilka Rivian patří do generace mladých dravých výrobců elektromobilů ze zámoří, na její produkty se však mohli těšit i zákazníci z Evropy. Těm byl v září přislíben příchod elektrických dodávek, které měly být vyráběné ve východní či střední části starého kontinentu. Původní plány však jsou v současné chvíli minimálně pozastaveny.

Rivian totiž oznámil, že již nebude pokračovat v dohodě, kterou uzavřel s automobilkou Mercedes-Benz, jež měla na vývoji a produkci vozů participovat. Podle vyjádření šéfa automobilky Rivian R. J. Scaringe se automobilka snaží o co nejlepší návratnost svých kapitálových investic s ohledem na riziko.

Scaringe zároveň dodal, že společnost se bude nyní zaměřovat na své současné obchodní aktivity, nevyloučil však, že by v budoucnu mohla být vzájemná spolupráce opět oživena. I přesto akcie společnosti, se kterými se na burze obchoduje od minulého roku, na zprávu zareagovaly propadem.

Pro Rivian, kterému se prozatím z hospodářského hlediska příliš nedařilo, se jedná o druhý pohřbený projekt vývoje elektromobilu ve spolupráci s podstatně větším partnerem. Před Mercedesem probíhaly namlouvací tance také s Fordem, který v Rivianu funguje coby investor.

Původní plány hovořily o možnosti společného vývoje elektrického pick-upu stojícího na platformě Rivianu. Ford však z uvedeného záměru nakonec vycouval s rozhodnutím, že je schopen si vývoj odbavit sám a spolupracovat s Rivianem nepotřebuje.

Bez Rivianu se při plnění svých vlastních plánů nejspíše obejde i Mercedes, který oznámil, že v Polsku vybuduje závod na výrobu elektrických dodávek, do jehož výstavby investuje přes 24 miliard korun, vše je ovšem podmíněno státní podporou ze strany Polska.

Nový závod by měl vzniknout v polském městě Jawor ležícím necelých 100 kilometrů od hranic země s Českem. Mercedes zde již vyrábí motory a baterie do konvenčních vozidel. Nový závod by se však měl soustředit pouze na produkci čistě elektrických dodávek.

Produkce automobilky Rivian se tak aktuálně omezuje pouze na model vyvinutý pro potřeby společnosti Amazon. Ta si objednala 100 tisíc kusů této dodávky, přičemž prvních aut se po problematickém rozjezdu dočkala v létě tohoto roku.