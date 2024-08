Mall v roce 2023: Někdejší dvojce na českém trhu klesly tržbu o třetinu, ztráta přesáhla miliardu

Uložit 0

Mall se dlouhodobě držel na pozici druhého největšího hráče zdejšího e-commerce trhu, vývoj posledních let ho ale zařazuje na stále nižší příčky a konkurence jej předbíhá. Byznys e-shopu, jenž se i pod vedením polského Allegra stále primárně specializuje na elektroniku, ale prodává i další spotřební zboží, nadále klesá. Nejnovější čísla za loňský rok teď ukázala oficiální závěrka.

Společnost Internet Mall loni vykázala tržby ve výši 6,642 miliardy korun s meziročním poklesem o třicet procent. Jak firma píše v závěrce, celkem bylo na e-shopu Mall.cz loni uskutečněno 3,5 milionu objednávek od více než dvou milionů zákazníků. Ti z Česka se na tržbách podíleli částkou 4,934 miliardy korun, zahraniční pak 1,708 miliardy.

„Obchodování společnosti v roce 2023 bylo ovlivněné pokračujícím poklesem celého trhu online nákupů v důsledku složité makroekonomické situace (zejména vysoké inflace a vyšších cen energií). Navíc došlo k posílení konkurenčního prostředí příchodem tržiště Kaufland, ke kterému ke konci roku také přispěly aktivity asijských e-shopů Shein a Temu,“ vysvětluje své výsledky Mall.

V reakci na dlouhodobě nepříznivé hospodářské výsledky tak ve firmě pod vedením Allegra probíhá snaha o transformaci, a to ve formě optimalizace interních procesů. „Zlepšení finančních výsledků vnímá vedení jako nezbytné pro stabilizaci dalšího rozvoje a na pokles prodejů reaguje důrazem na nákladovou efektivitu napříč firmou,“ zní oficiální stanovisko.

Konkrétně pak z těchto důvodů ještě začátkem loňska Mall uzavřel svou vlastní síť obchodů, a naopak se zaměřil na budování sítě výdejních míst, kterých má mít ve spolupráci s partnery jako WeDo, DPD, Česká pošta a Packeta přes třináct tisíc. Společnost dále loni omezovala i externí brandovou komunikaci a soustředila se na zvyšování efektivity v oblasti PPC marketingu. Kromě práce s náklady Mall také optimalizoval své skladové zásoby, které se meziročně podařilo snížit o 613 milionů korun, tedy o 51 procent.

„Úspory se pak odrazily ve snížení režijních personálních nákladů z roku na rok o 15,1 procenta,“ uvádí firma. Dle dat v závěrce klesl počet zaměstnanců z 947 ke konci roku 2022 na 706 ke konci loňska. Samotná Mall Group přitom v propouštění pokračovala v další vlně i letos, kdy zároveň mateřské Allegro z účetní hodnoty skupiny opět odepisovalo miliardy korun.

„Díky přijatým opatřením se podařilo většinu meziročního snížení obchodní marže vykompenzovat, ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 nicméně i přesto došlo k mírnému prohloubení ztráty o 41 milionů korun. Celková ztráta byla ovlivněná i vytvořením opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku k 31. prosinci v částce 174 milionů korun,“ pokračuje dále firma. Její ztráta za loňský rok dosáhla výše 1,038 miliardy korun.

Přijatá opatření minimálně zatím kýžené výsledky nepřinesla, Mall Group s Allegrem během prvních tří měsíců roku propálily přes půl miliardy. Podobně jako samotnému Mallu se přitom loni dařilo i jeho sesterskému e-shopu CZC, kterému dle závěrky tržby klesly o šestinu a ztráta narostla téměř trojnásobně, včera Allegro pak oznámilo, že CZC jako samostatný e-shop v září končí.

Allegro dění v jednotlivých společnostech v rámci své skupiny dlouhodobě nekomentuje. Stejně jako v případě CZC je i tato závěrka společnosti Internet Mall, a.s. za rok 2023 poslední, která ukazuje bližší vhled do fungování firmy. Od 1. ledna se totiž společnost sloučila se zanikajícími CZC.cz, AMG Media a WE|DO CZ. Jmění končících firem přešlo právě na Internet Mall, které se zároveň přejmenovalo na Allegro Retail a.s. Do budoucna tak výsledky jednotlivých prodejců budou „schované“ ve struktuře celé společnosti.

„Pozitivní příležitost v podobě nového prodejního kanálu představuje spuštění platformy Allegro.cz na českém trhu, kde začala prodávat od května jako jeden z prvních prodejců,“ komentuje také Mall s tím, že právě na tomto tržišti si chce budovat silnou pozici a růst jako jeden z významných partnerů. „Mezi další důležité faktory budoucího vývoje přirozeně patří pokračující zefektivňování provozu a zjednodušování interních procesů s cílem dosáhnout vyšší profitability,“doplňuje společnost.