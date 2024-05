Filmy a seriály v květnu: Ryan Gosling jako boží Kaskadér, nové Star Wars, další Bridgertonovi a bobří invaze

Kaskadér, Bridgertonovi, nové Star Wars – to je jen malá ukázka toho, na co se můžete v květnu těšit

Foto: Falcon / Vertical Ent. / CinemArt / Laurence Cendrowicz (Netflix) / The Walt Disney Studios

Uložit 0

Máj je sice lásky čas, kina a streamovací služby budou ale i tento měsíc přetékat všemi žánry. Kdo se ale opravdu těší na něco zamilovaného, může rovnou vyrazit do kina na Kaskadéra, který uspokojí i milovníky akce a poťouchlých komedií. Kdo vydrží, tak později v měsíci dorazí na Netflix třetí Bridgertonovi. Chystat se ale můžete i na nové Star Wars, dalšího horovového Medvídka Pú, mix Felliniho a Indiany Jonese, chválené Stovky bobrů, Furiosu ze světa Šíleného Maxe a konečně třeba taky Priscillu.

2. května

Kaskadér – kino

Akční biják, romantická komedie, hláškující Ryan Gosling, roztomilá Emily Blunt, hudba od Kiss i Taylor Swift. Kaskadér to má všechno a je to skvělá zábava, která je snad ještě lepší než loňský Ken a jeho patriarchát.

Medvídek Pú: Krev a med II – kino

Pokračování bizarního hororu, ve kterém se Medvídek Pú a Prasátko rozhodli pomstít Kryštůfkovi Robinovi za to, že je nekrmí, přibere na palubu i Tygra a Sovu. Připravte se na další stokorcový masakr!

4. května

Star Wars: Příběhy z impéria – Disney+

Po velice povedeném seriálu Tales of the Jedi neboli Příběhy rytířů Jedi přichází Tales of the Empire. Ve dvou dějových linkách nás čeká story Morgan Elsbeth – spojenkyně admirála Thrawna – a padlé jediovské rytiřky Barriss Offee.

8. května

Temná hmota – Apple TV

Joel Edgerton se dostane do alternativní reality, která je plná životů, jež mohl žít. V nastalém zmatku, kdy mu má být největším nepřítelem on sám, musí… zachránit svou rodinu. Nezní to úplně převratně, novinka Applu ale slibuje minimálně zajímavou atmosféru.

9. května

Stovky bobrů – kino

Černobílá groteska, zběsilý bizár, atmosféra klasických kreslených Looney Tunes a podle mnohých ten nejlegračnější film roku míří do širší kinodistribuce. A slibuje (b)obří zážitek.

Bodkin – Netflix

Už jsme to možná viděli, možná ne. Skupina podcasterů se vydá natočit true crime sérii o nevyřešeném zločinu. Ten se stal v malebném irském městečku a všechno se samozřejmě pořádně zamotá…

Království Planeta opic – kino

Bobři nejsou jediná stvoření, která můžete začátkem května zhlédnout na plátnech. Další pokračování moderní verze opičí apokalypsy diváky definitivně vezme do světa, kde lidoopi vládnou.

11. května

Pán času – Disney+

Doctor Who je jeden z nejstarších, nejchytřejších a nejmilovanějších sci-fi seriálů vůbec. Britský kultovní klenot se ve své 14. sérii zregeneroval do nové podoby herce Ncutiho Gatwy – a že to bude správná volba, ukázaly už vánoční speciály.

15. května

Diova krev – Netflix

Americké anime zasazené do fantasy-mytického Řecka zní jako divoký mix, ale u všech bohů Olympu, ono to fungovalo! V půlce května pokračuje Blood of Zeus o polobožském synkovi, který se vzepře titánům, démonům i svému otci Diovi.

16. května

Bridgertonovi, 3. série – Netflix

Velice úspěšná historická slaďárna, která nemá se skutečnou historií příliš společného, přichází se třetí řadou. Dobrá zpráva pro fanoušky, ostatní to asi nechá v klidu. I když – začít můžete kdykoliv.

Garfield ve filmu – kino

Po dvaceti letech je tu zase snímek, který se jmenuje Garfield ve filmu, tak pozor na záměnu. Tentokrát je animovaný a zápletka se bude točit kolem návratu dlouho pohřešovaného Garfieldova otce.

Chiméra – kino

Má to být mix filmů Federica Felliniho a Indiany Jonese s mladým princem Charlesem z Koruny v hlavní roli… V roli mladíka, jenž s partou podivínů hledá etruské artefakty. Zní to divně? Jo. Chceme to vidět? Rozhodně!

17. května

Operace velký doutník – Apple TV

Seriál pro ty, kdo rádi inspiraci skutečnými událostmi. Tentokrát o tom, jak se zakladatel americké Strany černých panterů Huey P. Newton snažil v 70. letech utéct před FBI na Kubu. Hádejte, jakou roli v tom hrají doutníky.

Jurský svět: Teorie chaosu – Netflix

Animovaný Křídový kemp patří k oblíbeným seriálům malých i velkých fanoušků dinosaurů. Novinka má být přímým pokračováním. Ale ruku na srdce, stejně vám jde jen o t-rexe, že jo!

21. května

HBO Max se v tento den změní na Max. Streamovací služba sice přijde o tři známá písmenka ze svého názvu, ale navíc získá obsah značky Discovery a Eurosport. Což přijde vhod třeba v létě během olympiády, kdy má nabídnout úplně všechny přenosy.

23. května

Furiosa: Sága Šíleného Maxe – kino

CHROM! BENZÍN! PLAMENY! Šílený Max: Zběsilá cesta s Tomem Hardym byl adrenalinový turbonářez, prequel s Anyou Taylor-Joy a Chrisem Hemsworthem minimálně podle traileru nebude jiný. Rozhodně nebude MEDIOCRE!

Concordia – SkyShowtime

Concordia je obec budoucnosti: založená na sledování a sběru dat, samozřejmě pro vyšší dobro svých občanů. Dlouho to funguje, pak se ale něco zvrtne… Zní to opět trochu jako klasika, ale i kdyby, sci-fi není nikdy dost.

24. května

Atlas – Netflix

Jennifer Lopez loví oživlou umělou inteligenci s pomocí supermoderního robotického obleku. Jo, čtete správně. Horší než Rebel Moon to být nemůže… Že ne?

30. května

Priscilla – kino

Zatím poslední dílo Sofie Coppolové konečně dorazí i do českých kin. Točit se bude kolem krále rokenrolu Elvise Presleyho, hlavní pozornost bude ale patřit jeho ženě Priscille, kterou si vyhlídnul už jako čtrnáctiletou dívku.