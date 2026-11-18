Filmy se natahují, měchýře trpí. Exvývojáře Microsoftu živí aplikace, díky níž vás pauza nepřipraví o zážitek
Vývojář Dan Gardner by se dnes mohl označit za záchodového guru. Od roku 2008 pečlivě vyhledává ve filmech chvíle, kdy si divák může odskočit.
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Edwin Hidalgo vydržel. Celé téměř tři hodiny nového dokumentu Uvidíš všechno o Elizabeth Holmesové proseděl v kině a odhodlaně přemáhal nutkání vyběhnout ze sálu na toaletu. „Připadal jsem si jako v horečnatém snu. Tak moc jsem si potřeboval odskočit, až jsem začal doslova blouznit,“ popsal se značnou dávkou dramatu 31letý produktový manažer z New Yorku deníku The Wall Street Journal.
Dokument, v němž odsouzená zakladatelka nechvalně proslulého startupu Theranos a spolurežisér a komik Nathan Fielder vedou téměř tříhodinový souboj upřených pohledů, není výjimkou. Kolem tří hodin se letos pohybují i některé z největších filmů roku, například Nolanova Odyssea nebo Avengers: Doomsday. A protože se přestávky v kinech nedělají, divák buď vydrží, nebo s těžkým srdcem riskuje, že mu uteče něco podstatného.
Právě na tom stojí aplikace RunPee. Doporučuje nejvhodnější chvíle, kdy si odskočit, a k nim nabízí krátké shrnutí toho, co divák během své nepřítomnosti zmešká. Žádná horká novinka to není, nové uživatele ale dál nabírá. Jen od premiéry Uvidíš všechno se zaregistrovalo zhruba 7 tisíc lidí, kteří chtěli vědět, kdy se od filmu odtrhnout.
Za aplikací stojí Dan Gardner, softwarový vývojář žijící v Severní Karolíně. Na univerzitě v Arizoně vystudoval filozofii a historii, pak se ale dal na programování a nakonec zakotvil v Microsoftu, kde několik let pracoval pro tým konzole Xbox. Nápad na RunPee dostal poté, co se protrpěl remakem King Konga od Petera Jacksona, který trvá 187 minut. Z Microsoftu krátce předtím odešel a aplikaci vytvořil hlavně proto, aby potenciálním klientům předvedl, co umí naprogramovat.
Prodlužování filmů Gardner sleduje z první ruky. Když v roce 2008 spouštěl RunPee, dostal se do kin zhruba jeden extra dlouhý film ročně. Dnes jich je podle něj kolem pěti. Nejvíc se to týká akčních filmů, které podle filmového analytika Stephena Followse v současné dekádě trvají v průměru 128 minut, tedy o 25 minut déle než před několika desetiletími.
Čísla ukazují, že nejde o okrajovou hříčku. Od března do října letošního roku měla RunPee zhruba 231 tisíc aktivních uživatelů ve 214 zemích a územích. Nejsilnější víkend v historii aplikace přišel v roce 2023 s „Barbenheimerem“, tedy souběžnou premiérou Barbie a Oppenheimera. Za ten týden si ji nainstalovalo přes 100 tisíc lidí.
Vysloveně boháče z Gardnera ovšem nevšední nápad neudělal. RunPee funguje na principu „zaplať, kolik chceš“ a vydělává zhruba 1 800 dolarů měsíčně, tedy necelých 40 tisíc korun. Gardner z příjmů aplikace přesto posledních patnáct let převážně žije. A na první pohled bizarní software mu nepřinesl jen slušné živobytí, ale i lásku. S manželkou, která je také vývojářka, se seznámili právě díky ní. Ozvala se mu poté, co ji použila na Avatara.
Většinu návodů píše Gardner sám, ačkoli mu sem tam vypomáhá jeho sestra a hrstka filmových nadšenců. Ročně tak zpracují 120 až 150 filmů. Pro uživatele jde o praktickou vychytávku. Greg Meyer, 38letý softwarový inženýr z New Yorku, si aplikaci stáhl po několika špatně načasovaných odchodech. Při první Duně mu třeba utekla scéna s písečným červem. „Byla to ta nejhorší možná chvíle,“ vzpomíná s těžkým srdcem.
Výběr momentu vhodného pro záchodovou pauzu má svá pravidla. Klíčové je najít scénu, kterou jde snadno shrnout, takže dobře poslouží přímočará expozice nebo střihové montáže. Nejtěžší jsou detektivky, protože zdánlivě nedůležitý detail se nakonec ukáže jako zásadní. U akčních filmů se autoři vyhýbají velkým akčním sekvencím.
Jak náročné to umí být, ukázal právě dokument o Holmesové. Návod k němu psal Troy Sageser, který dvacet let pracoval v kinech sítě AMC v Oklahomě a za každý film dostává od Gardnera 50 dolarů. Ze čtyř přestávek, které doporučil, označil tři jen pro případ nouze. Za nejvhodnější označil pouze jednu, a to montáž, ve které Holmesová s Evansem zhruba po hodině filmu obvolávají investory.
Jak tedy RunPee vlastně funguje v praxi? U každého snímku nabízí okna na odchod zhruba po třiceti minutách. Zelený palec nahoru označuje optimální chvíli, červený palec dolů pak značí, že odchod na záchod má divák zvážit jen v případě nejvyšší nouze. Aby ho ani tak nestihl strach z promeškání něčeho zajímavého, aplikace mu naservíruje shrnutí zmeškaného děje. Program má i vlastní stopky, které si divák spustí se začátkem filmu a které ho upozorní, že se blíží další vhodná chvíle na odskočení.
České filmové nadšence potěší, že běží i v češtině a nového uživatele po prvním spuštění ochotně navede svým rozhraním. Lokalizovaná verze je navíc docela legrační. Například jméno softwaru se tuzemským uživatelům z RunPee překládá jako BěžČůrat a chystané snímky, které brzy obdrží svůj vlastní toaletní návod, jsou označeny titulem Kandidátů na ČůrPauzy.