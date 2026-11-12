Nejdražší seriál všech dob je zpět. Uvidíte zajímavý restart a zlepšení, ale fanoušky Pána prstenů naštve
Prsteny moci neboli Rings of Power na streamovací službě Amazon Prime Video se vrací s třetí řadou. Která se nebojí změn. Ale chyby jí zůstávají.
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Prsteny moci nikdy nebyly až tak strašně špatné, jak by se z online hejtů mohlo zdát. Jejich průšvih je v tom, že nebyly ani zdaleka tak dobré, jak by mohly – či měly – být. Vždyť je to seriálové zpracování světa Pána prstenů! Toho nejdůležitějšího fantasy díla všech dob! Které už na obrazovky a plátna skvěle přenesla filmová trilogie! A které je zároveň nejdražším seriálem v historii! Tak proč to furt není ono?
To nejdůležitější na začátek. Na streamovací službě Amazon Prime Video právě začala třetí řada Rings of Power neboli Prstenů moci. A přináší celkem velké změny. Některé jsou i dobré. No a teď to horší. Od seriálu, který od začátku provází ostrá (často zasloužená, ale občas zaslepeně přehnaná) kritika, bychom toho ve třetí sérii čekali mnohem víc. Dvě sezony jsou dost dlouhá doba na zpracování názorů diváků a vyžehlení nedostatků.
Pojďte se bez spoilerů podívat na to, co nás stále štve. Ale i na to, co se nám líbí. Začněme tím pozitivním. Prsteny moci jsme i my kritizovali za to, že se snaží najednou žonglovat s moc postavami a moc dějovými linkami s velice nevyváženou mírou zábavy. Třetí série Rings of Power přichází do světa Středozemě tak trochu s restartem a zeštíhlením. A jestli jí dáte šanci, prokousejte se první epizodou – z těch čtyř dostupných je nejslabší.
Proč to slovo restart? Místo toho, abychom během jednoho dílu skákali od předchůdců hobitů – k vesničanům žijícím ve stínu Mordoru – k elfům – k Sauronovi – ke Gandalfovi – do Númenoru, se nová sezona nebojí posunout děj o pět let a zaměřuje se především na válku elfů proti temnotě. A na události, které jsou na ni přímo napojené. Tedy zkaženost lidského království na západě, vzestup spojenců zla na východě a vnitřní rozpory trpaslíků v horách.
Tohle osekání (hobiti jsou zcela pryč!) a preciznější zaostření seriálu opravdu pomáhá. Už jen díky téhle změně je třetí série Prstenů moci o něco lepší než ty předchozí. Přídavek postavy elfa Celeborna v podání Jamieho Campbell Bowera alias Vecny ze Stranger Things také působí velice slibně. Tohle je náznak směru, co jsme od Rings of Power chtěli, tohle by mohl být dobrý základ. Jenže filmaři na něm už nic moc dalšího nestaví.
Bohužel se seriál od Amazonu uchyluje spíš k citování či vykrádání sebe sama, respektive filmového Pána prstenů a Hobita. Jestli jste Pána prstenů viděli, vzpomenete si na Gluma, zrádného průvodce hobitích hrdinů. Nebo na nazgûly, zlověstné služebníky a vojevůdce temného pána Saurona, kteří naše hrdiny naháněli. Na počítání zabitých skřetů. Případně na postavu, jež promluví ke hmyzímu spojenci a vyšle ho pro pomoc…
A přesně tyhle nápady někdo u Prstenů moci vzal, přetřel je trochu jiným nátěrem a vydává je za něco, co by vás mělo zaujmout. Akorát tentokrát naše hrdiny vede skřet. Místo nemrtvých nazgûlů tu jsou jejich ještě živí předchůdci. Motýla neposílá Gandalf. Ta doslovnost jde až tak daleko, že skřetí průvodce stejně jako Glum znechuceně odmítne elfí jídlo. V menší míře by to mohla být hezká pokývnutí k povedenějším inspiracím. Tady je to naneštěstí hrozně okaté.
Obrovitánskou výtkou předchozím řadám Prstenů moci za nás byla také nesmyslnost času, prostoru a měřítka. Obří armády působily jako hrstka bojovníků. Divák nevěděl, jestli mezi scénami uplynulo pár okamžiků, nebo měsíce. Rozsáhlý kus kontinentu na obrazovce představovala jedna věž a jedna vesnice. Tomuhle se pokračování seriálu – mimochodem nejdražšího seriálu všech dob s plánovaným celkovým rozpočtem kolem miliardy dolarů – snaží víc vyhýbat.
Nicméně to znamená spíš komornější scény, kdy Sauron mučí zajatce či posílá skřety mimo kameru páchat zlo. Anebo kdy si o událostech, jež rozhodují o osudu celých království, povídají tři elfové. Každopádně k epičtějším chvílím se jistojistě schyluje ve druhé půlce seriálu. Větší konfrontace slibuje i trailer. Což nás přivádí k dalšímu povzdechnutí, k akci.
Už filmový Hobit se z nějakého důvodu vydal směrem bezmyšlenkovitě přeplácaných akčních scén a soubojů. V tomhle třetí řada nepřináší zlepšení, opět čekejte rádoby cool piruety a nesmyslnou choreografii – ale čistě boje a akce je tu překvapivě poskrovnu. Vlastně to ani nevadí. A když jsme u toho Hobita, vyobrazení zdejších trpaslíků stejně jako on trpí přehnanými kostýmy a snahou seriálu přidávat komediální prvky.
A na závěr jedno přání – kéž by s vizuální epičností přišla i větší vážnost a uvěřitelnost dějová. Fantasy přece neznamená nesmyslnost. Proč se hrdinové vydávají na nebezpečnou pouť ve třech? Proč trpaslíci místy působí jak ze sitcomu? Proč polovina osudových proslovů působí buď příliš lacině a civilně, nebo u nich scénář šustí papírem a falešnou velkolepostí? Proč k ještě celkem tolkienovsky působícímu zpracování války elfů se Sauronem připisují autoři dějové linky o vyvolených jedincích, které do kontextu a povahy díla J. R. R. Tolkiena kdovíjak nezapadají?
Přesto je Prstenům moci nutné uznat nějaké zlepšení, ten lehoulinký restart funguje. Ale stačí to? Nejzapálenějším fanouškům jistě ne, ti budou vše naštvaně rozebírat a porovnávat s filmy, o knihách nemluvě. Tedy pokud Rings of Power vůbec ještě sledují. Ale méně horlivému divákovi… možná ano. Jenže není to na Pána prstenů málo?