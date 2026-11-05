Okradla investory o sto milionů dolarů. Teď o ní vznikl neobvyklý dokument, který musíte vidět
Film Uvidíš všechno zachycuje poslední týdny Elizabeth Holmes před nástupem do vězení a snaží se zakladatelce Theranosu dostat do hlavy.
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Měsíc před nástupem do vězení si Elizabeth Holmes, kdysi vzývaná podnikatelka a dnes odsouzená podvodnice, do svého domu pozvala režiséra Nathana Fieldera známého pro parodické reality show, aby o ní natočil dokumentární film. A ukázal světu pravdu, tedy že je zakladatelka startupu Theranos nevinná. Fielder se k ní domů nastěhoval a trávil s Holmes, jejím mužem a dvěma malými syny každý den, který jí na svobodě zbýval. Výsledkem je netypický dokument, který je už teď kasovním úspěchem a určitě byste ho měli vidět. Snímek Uvidíš všechno, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, má dnes premiéru.
Nathan Fielder je známý především jako autor satiry. V pořadech Nathan For You nebo The Rehearsal rád vytvářel absurdní situace a sledoval, jak se v nich lidé chovají. Tentokrát si spolu s druhým režisérem Lancem Oppenheimem, který stojí i za letošním Primetimem, vybral téma, které se zdá pro jeho styl až příliš seriózní. Holmes si ho ale se svým partnerem Billem Evansem sama vybrala. Těžko říct, proč právě jeho.
Podle toho, co snímek ukazuje, se totiž zdá, že jeho tvorbu příliš neznali, a lze celkem s jistotou říct, že z výsledku nebudou nadšení. Anebo šlo opět o dokonalou manipulaci. V kině se totiž budete dívat na souboj dvou manipulátorů. Na jedné straně Fielder, který dokázal ve své tvorbě už napálit spoustu lidí, a na té druhé Holmes, jejíž kariéra byla postavená na přesvědčování a obelhávání investorů.
Kauza Theranos
- Elizabeth Holmes založila startup Theranos v roce 2003 ve svých 19 letech.
- Její přístroj Edison měl údajně z jedné kapky krve otestovat celou řadu nemocí.
- Přilákal velké investory, díky kterým se valuace firmy vyšplhala na 10 miliard dolarů (přibližně 218 miliard korun).
- The Wall Street Journal ale výroky v roce 2015 zpochybnil a následný soud potvrdil, že Holmes téměř ve všem lhala a okradla investory o více než 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun).
- Odsouzena byla v roce 2022 k jedenácti letům vězení a pokutě 400 milionů dolarů.
- Po jejím nástupu do vězení v květnu 2023 začal obcházet investory její partner Bill Evans se startupem nápadně podobným Theranosu, který z kapky krve zvířecích mazlíčků slibuje zjistit například riziko rakoviny.
Režisér tu kombinuje komedii se snahou pochopit, jak Holmes přemýšlí. Především z první třetiny filmu můžete nabýt dojmu, že se Fielder rozhodl udělat si z podnikatelky srandu. Možná ale jde jen o způsob, jak mistrovskou manipulátorku rozhodit. Z komediálního úhlu ale film postupně přechází do pozorování člověka, který nejspíš stále hraje nějakou roli, a snaží se prozkoumat, jak Elizabeth Holmes vlastně přemýšlí.
Sama Holmes i Evans tvrdí, že nikdy v životě nelhala a ani to neumí. Ona to říká na kameru s naprostým přesvědčením a s nemrkajícím upřeným pohledem, který znáte z plakátu. Může se tak zdát, že tomu opravdu věří. Buď to, anebo jde opravdu o jednu z nejlepších lhářek a manipulátorek.
Zajímavou postavou je i sám Billy Evans. Režisér mu věnuje překvapivě velký prostor a tím, jak ho zkoumá, vzniká druhá linka příběhu. Evans je v něm víc než jen podporující partner, který vychovává děti, ale člověk s byznysovými ambicemi a pravděpodobně také silnými manipulátorskými schopnostmi.
Uvidíš všechno trvá skoro tři hodiny, ale nemůžu říct, že by se mi zdál dlouhý. Naopak bych v kině vydržel ještě nějakou dobu, protože režisér klade víc otázek, než na kolik odpovídá. Možná je to ale i proto, že Holmes je člověk, kterého asi nikdy úplně nepoznáme a nezjistíme, zda ještě sledujeme masku, nebo už její skutečnou tvář.
Na začátku dokumentu promluvili oba režiséři s prosbou k divákům, aby neprozradili zvraty, které by těm, co film teprve uvidí, mohly zkazit zážitek, a i my jsme se snažili nic zásadního neprozradit. Uvidíš všechno se neptá, co se vlastně stalo, ale kdo je Elizabeth Holmes, jak přemýšlí a jak je možné, že jí tolik lidí uvěřilo.
Jisté je ale to, že film poutá pozornost. Jeho rozpočet byl sice jen 7 milionů dolarů (151 milionů korun), za první týdny promítání v USA tam už ale dosáhl na tržby 65 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Studio A24, které dokument koprodukovalo, si tak letos připisuje po Backrooms nebo Dramatu další finanční úspěch. A podle prvních reakcí bude pravděpodobně film populární i u nás. Nabízí totiž pohled na Elizabeth Holmes, který jinde neuvidíte.