Finále to zachránilo. Mistrovství světa za biliony bylo kontroverzní, FIFA z něj ale má rekordní peníze

Extrémně vysoké teploty, špatná infrastruktura, minimální vášeň pro sport, potlačování lidských práv, nedůstojné zacházení s pracovníky. Fotbalové mistrovství světa v Kataru nemělo již od začátku skvělé renomé – a kdyby ve fotbalu nehrály peníze tak ohromnou roli, patrně by tam ani nikdy nebylo. Fascinující finálový zápas ale aspoň po sportovní stránce udělal z katarského šampionátu jeden z nejatraktivnějších. A mne si ruce i FIFA, která si z něj odnáší miliardy dolarů.

Proč byl fotbalový šampionát tak kontroverzní, jsme detailně shrnuli už před jeho startem. Kvůli výše uvedeným důvodům se tento sportovní svátek rozhodl bojkotovat široký zástup lidí a fotbalových fanoušků, kteří se zkrátka nemohli přenést přes podmínky, které jsou v Kataru běžné, ale pro západní svět nepochopitelné. I tak byl ale turnaj rekordní, a to hned v několika ohledech.

Pojďme ale pěkně popořadě. Než se vůbec šampionát na Blízkém východě mohl uspořádat, musel Katar vynaložit ohromné finanční prostředky na infrastrukturu – osm stadionů, cesty, hotely, zázemí pro volný čas fanoušků, letiště. A tak dále. Odhaduje se, že šejkové za to vše utratili minimálně 229 miliard dolarů, v přepočtu přes 5,2 bilionu korun.

Zdroje, z nichž čerpá agentura Bloomberg, dokonce hovoří o částce o 70 miliard dolarů vyšší, tedy asi o 300 miliardách dolarů, respektive zhruba sedmi bilionech korun. Když se mistrovství světa konalo před čtyřmi lety v Rusku, rozpočet měl být dvacetkrát menší. Je to ale způsobeno tím, že Katar zprvu neměl nic. Vše musel za deset až dvanáct let nově postavit.

K výstavbě infrastruktury si navíc musel najmout tisíce dělníků ze zahraničí, zpravidla pak chudších oblastí zemí jako Indie. Ze svých obyvatel, kterých jsou necelé tři miliony, prakticky nečerpal. Obrovské debaty vyvolala tvrzení o zemřelých pracovnících při stavbě sportovní a doplňkové infrastruktury pro šampionát. Britský deník The Guardian uvádí 37 mrtvých přímo při budování stadiónů kvůli špatným pracovním a bezpečnostním podmínkám.

V médiích se ovšem objevovaly informace o celkově tisících mrtvých dělníků ze zahraničí od doby, kdy FIFA Kataru mistrovství přidělila, přičemž koncem listopadu přímo katarský generální sekretář organizačního výboru Hasan Savádí připustil okolo 400 až 500 obětí z řad zahraničních pracovníků.

Katar pak informaci zmírňoval tvrzením, že Savádí poukázal na národní statistiky za roky 2014 až 2020 týkající se všech úmrtí v souvislosti s prací v celém Kataru, které zahrnují všechna odvětví a národnosti. Takových případů bylo prý podle organizátorů 414.

I přes veškeré kontroverze, které se k šampionátu pojily (například zákaz piva nebo boj tamních úřadů proti podpoře komunity LGBT+), byly ale tyto fotbalové týdny úspěšné. Finančně. A hlavně pro mezinárodní fotbalovou asociaci FIFA, která mistrovství světa pořádá – a která je mimo jiné ostře kritizována za své praktiky, což odhaluje i dokument Netflixu.

FIFA dosáhla na příjmy ve výši 7,5 miliardy dolarů, respektive 171 miliard korun, což je o zhruba jednu miliardu dolarů více než v případě minulého šampionátu, který se konal v Rusku. Velký podíl na této částce měla jak globální televizní práva (až 56 procent), tak hlavní sponzor šampionátu, katarská energetická společnost Qatar Energy. A další tamní sponzoři.

Zmíněných rekordních 7,5 miliardy dolarů vychází ze čtyřleté propagace celého turnaje a na něj navázaných komerčních smluv. V příštích čtyřech letech se navíc očekává, že FIFA dosáhne o 2,5 miliardy dolarů vyšších příjmů, a to díky nové finanční strategii pro dámský fotbal a rozšířenému mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.

