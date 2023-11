Firma vedená Kryptočechem Vavřincem Čermákem se zbavila vazeb na FTX, koupil ji fond ze Singapuru

Uložit 0

Kryptoscéna vykazuje poslední týdny nenápadné náznaky optimismu. Bitcoin se přiblížil k hranici 38 tisíc dolarů a jeho cena už rok kontinuálně stoupá. Na spadnutí je také první bitcoinové ETF. Zlepšující se situaci na trhu vnímá i americká zpravodajská agentura The Block, v jejímž čele stojí Čech Vavřinec Čermák. A nejen to, firma nyní hlásí i nového většinového majitele.

Osmadvacetiletý Vavřinec Čermák, za oceánem známý jako Larry Cermak, pro The Block pracoval jako šéf analytiků od roku 2018 a do jejího čela nastoupil letos na jaře. A jako CEO v ní zůstane i po příchodu singapurského fondu Foresight Ventures. Ten získává většinový podíl 81 procent a celý The Block ocenil na 70 milionů dolarů, tedy zhruba 1,6 miliardy korun.

„Byl to prodej pouze od většinového vlastníka Michaela McCaffreyho. Ten už teď nemá nic, všichni ostatní mají stejně. Celkově prodávat v takhle špatném trhu je pro zaměstnance vlastně nevýhodné, všichni si myslíme, že firma bude mít v bull marketu mnohem vyšší hodnotu,“ vysvětlil pro CzechCrunch okolnosti akvizice Čermák. Těmi ostatními jsou nynější nebo bývalí zaměstnanci, akcie firmy drží i její český manažer, který do ní nastupoval v roce 2018 krátce po jejím založení coby pracovník číslo pět.

Odchodem Michaela McCaffreyho ze struktur The Block definitivně končí nepříjemná anabáze, do níž se tento startup, jenž provozuje jak zpravodajství ze světa kryptoměn a blockchainu, tak analýzy institucionálním klientům, dostal. Loni vyšlo totiž najevo, že McCaffreyho skrytě financoval padlý kryptomogul Samuel Bankman-Fried z burzy FTX, kterého nyní porota uznala vinným z několikačetných podvodů.

„Foresight Ventures budou nyní držet přibližně 81 procent, ale 10 procent budou ze svého podílu distribuovat zaměstnancům, takže do budoucna budou mít spíš kolem 70 procent,“ vysvětlil Vavřinec Čermák. Singapurský fond je v kryptobyznysu hodně aktivní, od nákupu The Block si ale slibuje, že posílí především na americkém a evropském mediálně-informačním trhu.

Forest Bai, šéf Foresight Ventures k tomu v tiskové zprávě uvedl: „Tato akvizice má výrazně upevnit naši pozici ve světě krypta. Skvělý výzkum a práce s daty umožňují The Block, aby dodávali rychlý a důvěryhodný obsah. To je v souladu s našimi principy objektivity, na datech založeného pochopení a vylepšování celého sektoru.“

The Block bude prvním anglicky psaným médiem v portfoliu skupiny, dosud v něm měla jednak čínské Foresight News a BlockTempo, jednak korejský CoinNess. Webový zpravodajský portál je ovšem jen jednou z několika noh byznysu The Block. Tou hlavní je poskytování rešerší a analýz finančním domům z Wall Street, dále také nabízí třeba konzultační služby nebo vizualizace dat.

Foto: Archiv Vavřince Čermáka Vavřinec Čermák aka Larry Cermak, šéf společnosti The Block

To, kam jím vedená společnost směřuje, popsal Čermák po svém jmenování v obsáhlém rozhovoru pro CzechCrunch. „Obecně jsou pro nás inspirací Bloomberg nebo Politico, které mají také veřejný zpravodajský portál a pak B2B služby. Jádro našich příjmů jsou každopádně předplatitelé z řad institucionálních klientů, reklamy na zpravodajském portálu jsou spíš takové přilepšení.“

Když se ujímal postu CEO, společnost musela zároveň podstoupit opakovaná kola personálních škrtů. Podobně jako jiné kryptofirmy mezi lety 2020 a 2022 dramaticky narostla a ve chvíli, kdy nastal útlum a pokles zájmu o bitcoin a spol., musela začít šetřit. I to se ale začíná obracet a podobně jako jiné podniky z oboru i v The Block vidí pozitivní signály.

„Průměr posledního půl roku je breakeven, čili jsme plus mínus na nule. Pár měsíců jsme byli v zisku, pár jich bylo prodělečných. Trh je teď ale lepší, takže se to celkově zlepšuje,“ doplnil nyní Vavřinec Čermák, kterého jsme loni zařadil mezi Kryptočechy, tedy do výběru nejvlivnějších českých postav kryptoscény.